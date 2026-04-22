Тотальное доминирование: феноменальная Бавария и ее главные герои

«Бавария» выиграла 35-й чемпионский титул, победив «Штутгарт» на «Альянц Арене». После поражения дортмундской «Боруссии» от «Хоффенхайма», мюнхенцам достаточно было ничьей, чтобы выиграть 13-й трофей за 14 сезонов.

Но, как и на протяжении всей кампании, команда Венсана Компани продемонстрировала блестящую игру и, проигрывая по ходу матча, одержала победу над «Штутгартом» со счетом 4:2. Текущий сезон называют одним из лучших в истории «рекордмайстра» в Бундеслиге, если не лучшим, и есть все основания так утверждать.

Когда «Бавария» начала кампанию с разгрома «РБ Лейпциг» со счетом 6:0, это стало своего рода предупреждением для всей Бундеслиги. Уже в первом матче сезона Гарри Кейн оформил хет-трик, а Майкл Олисе оформил дубль. Новичок Луис Диас тоже забил.

В следующих 29 матчах это трио превратилось в одну из самых грозных линий нападения в истории Бундеслиги, приведя мюнхенский клуб к рекордному количеству голов – 109. Кейн, Олисе и Диас забили 59 из них.

В истории Бундеслиги только две команды ранее достигали отметки в 100 голов – и это команды «Баварии» в сезонах 1971/72 и 2019/20. Тот факт, что подопечные Компани превзошли этот показатель за 4 тура до конца чемпионата, свидетельствует об их высоком уровне и неуступчивом характере.

Три из последних матчей сезона «рекордмайстер» проведет против команд из нижней половины турнирной таблицы, включая предпоследний «Вольфсбург» и последний «Хайденхайм». Учитывая это, «Бавария» может достичь отметки в 120 голов.

При этом мюнхенцы преуспели в текущем сезоне не только в атаке: действующие чемпионы Германии также впечатляюще играют в обороне, пропустив всего 29 голов. Если они выиграют все оставшиеся матчи, то сравняются с рекордом по количеству очков за сезон в Бундеслиге – 91, установленном «Баварией» Юппа Хайнкеса, выигравшей требл 13 лет назад.

В этом сезоне в составе «Баварии» выделяются многие игроки, но больше всех – Кейн. Хотя 2 года назад англичанина критиковали за решение перейти в «Баварию», которая впервые за 12 лет не выиграла ни одного трофея.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн (№9) празднует очередной гол в сезоне

После того Кейн не только помог своей команде вернуться на вершину немецкого футбола, выиграв 2 титула подряд, но и стал претендентом на «Золотой мяч», забив 32 гола в 27 матчах Бундеслиги в нынешней кампании. Более того, Кейн – единственный футболист, который забил 50 и более мячей в текущем сезоне во всех турнирах.

Форвард «Баварии» демонстрирует хорошие результаты и в Лиге чемпионов. В апреле он забивал мадридскому «Реалу» дома и на выезде, чем помог своей команде выйти в полуфинал ЛЧ. Вместе с тем Кейн сравнялся с Фрэнком Лэмпардом по количеству забитых голов в плей-офф Лиги чемпионов среди англичан, забив 15 мячей.

Если он поможет мюнхенцам выиграть ЛЧ и сыграет ведущую роль в сборной Англии на чемпионате мира, у него будут веские основания стать первым за 25 лет англичанином, который выиграет «Золотой мяч». При этом в составе «Баварии» есть еще один игрок, которого называют претендентом на «ЗМ» – Олисе.

После ухода из «Кристал Пэлас» Майкл превратился из талантливого игрока в одного из лучших вингеров планеты. Француз был одним из самых влиятельных игроков в двух матчах против «Реала» и забил гол в ответном поединке, который поставил точку во всем противостоянии.

Способность Олисе создавать моменты, а не просто завершать их, впечатляет с момента его переезда в Германию. Майкл возглавляет список лучших ассистентов из топ-5 лиг Европы вместе с Бруну Фернандешем – на счету обоих игроков по 18 результативных передач.

Для сравнения, партнер Олисе Луис Диас оформил 13 ассистов в Бундеслиге. Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, которого тоже считают претендентом на «Золотой мяч», отдал 11 результативных передач в Ла Лиге.

Олисе стремительно прогрессирует после перехода в «Баварию». В «Кристал Пэлас» он совершил 31 результативное действие в 90 матчах. В мюнхенском клубе это число выросло до 90 в 98 поединках. Он с высокой долей вероятности побьет рекорд Томаса Мюллера в Бундеслиге – 21 ассист за сезон.

Майкл прекрасно себя показывает и в Лиге чемпионов: в этом сезоне он отдал 6 результативных передач и забил 3 гола. Француза нередко сравнивают с Ямалем и, хотя молодая звезда «Барселоны» имеет преимущество в плане забитых мячей, Олисе лидирует в создании голевых моментов.

При этом следует учитывать, насколько отличается роль Майкла от роли Ямаля или Винисиуса. Оба вингера из Ла Лиги находятся в своих командах, чтобы забивать голы, а француз нужен мюнхенцам для того, чтобы создавать моменты для Кейна – в текущем сезона эта пара оформила уже 18 мячей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Роль Олисе в составе «Баварии» означает, что он не будет забивать слишком много голов, но стабильное создание моментов сделало его одним из важнейших игроков «рекордмайстра» в решающий период сезона.

При этом нельзя утверждать, что залогом успеха «Баварии» стали результаты только троих игроков. Вся команда провела великолепный сезон в Бундеслиге и заслуженно стала чемпионом Германии.

Главные показатели «Баварии» в текущем сезоне:

1. «Бавария» бессменно возглавляла турнирную таблицу Бундеслиги с первого тура и до чемпионства.

2. На пути к титулу мюнхенцы проиграли только один раз – «Аугсбургу» в январе.

3. В текущем сезоне Бундеслиги «рекордмайстер» забивает в среднем 3,6 гола за матч.

4. Самая крупная победа в нынешней кампании – 8:1 над «Вольфсбургом». По 6 голов забивали «Лейпцигу» и «Фрайбургу».

5. Компани позволил дебютировать в Бундеслиге девяти воспитанникам «Баварии» в этом сезоне. В этот список вошли Леннарт Карл, Уиздом Майк, Кассиано Киала, Давид Сантос Дайбер, Фелипе Чавес, Майкон Дуглас Кардосо, Эрблин Османи, Дениз Офли и Бара Сапоко Ндиайе.

6. Самая длинная победная серия в лиге – 9 матчей, серия без поражений – 18 игр.

7. 18 разных игроков мюнхенского клуба забивали в текущем сезоне Бундеслиги.

8. У «рекордмайстра» самый высокий показатель владения мячом в лиге – 62% игрового времени в среднем за матч.

9. В «Баварии» Кейн довел количество голов за карьеру до 500.

10. Мюнхенцам понадобилось всего 30 матчей для оформления титула.

Если описать сезон «Баварии» в Бундеслиге одним словом – это будет величие.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам BBC Sport