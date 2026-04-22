  Невероятный Холанд. Манчестер Сити обыграл Бернли и вышел в лидеры АПЛ
22 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 23 апреля 2026, 00:13
Невероятный Холанд. Манчестер Сити обыграл Бернли и вышел в лидеры АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Клуб Манчестер Сити одержал минимальную победу над Бернли (1:0) в матче 34-го тура и вышел в лидеры АПЛ.

Единственный гол в встрече был забит уже на 5-й минуте, когда Эрлинг Холанд замкнул передачу Жереми Доку.

Для Холанда это 24-й гол в сезоне АПЛ, и он является лучшим бомбардиром турнира.

Бернли пытался выровнять игру, однако Сити все контролировал и удержал преимущество до конца матча.

Манчестер Сити набрал важные три очка в борьбе за чемпионство и стал лидером АПЛ.

В чемпионской гонке горожане догнали канониров по набранным очкам (по 70), но опережают их по разнице забитых мячей.

В другом матче этого вечера Борнмут и Лидс сыграли вничью (2:2), причем гости спасли игру в компенсированное время.

Топ-10 АПЛ: Ман Сіті, Арсенал (по 70 очок), Ман Юнайтед, Астон Вілла (по 58), Ліверпуль (55), Брайтон (50), Борнмут (49), Челсі, Брентфорд, (по 48), Евертон (47).

Английская Премьер-лига

34-й тур. 22 апреля 2026

Бернли – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Холанд, 5

Борнмут – Лидс – 2:2

Голы: Крупи, 60, Кристи, 86 – Хилл, 68 (автогол), Лонгстафф, 90+7

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Арсенал все ближче до ще одного року без трофеїв 
Ответить
+3
Що там суперкомп'ютер, все ще дає 75% на чемпіонство Арсенала?
Ответить
0
