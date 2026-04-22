Невероятный Холанд. Манчестер Сити обыграл Бернли и вышел в лидеры АПЛ
В борьбе за титул горожане догнали канониров по набранным очкам
Клуб Манчестер Сити одержал минимальную победу над Бернли (1:0) в матче 34-го тура и вышел в лидеры АПЛ.
Единственный гол в встрече был забит уже на 5-й минуте, когда Эрлинг Холанд замкнул передачу Жереми Доку.
Для Холанда это 24-й гол в сезоне АПЛ, и он является лучшим бомбардиром турнира.
Бернли пытался выровнять игру, однако Сити все контролировал и удержал преимущество до конца матча.
Манчестер Сити набрал важные три очка в борьбе за чемпионство и стал лидером АПЛ.
В чемпионской гонке горожане догнали канониров по набранным очкам (по 70), но опережают их по разнице забитых мячей.
В другом матче этого вечера Борнмут и Лидс сыграли вничью (2:2), причем гости спасли игру в компенсированное время.
Топ-10 АПЛ: Ман Сіті, Арсенал (по 70 очок), Ман Юнайтед, Астон Вілла (по 58), Ліверпуль (55), Брайтон (50), Борнмут (49), Челсі, Брентфорд, (по 48), Евертон (47).
Английская Премьер-лига
34-й тур. 22 апреля 2026
Бернли – Манчестер Сити – 0:1
Гол: Холанд, 5
Борнмут – Лидс – 2:2
Голы: Крупи, 60, Кристи, 86 – Хилл, 68 (автогол), Лонгстафф, 90+7
Фотогалерея: Ерлінг Холанд
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
