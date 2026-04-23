Бернли – Манчестер Сити – 0:1. Как забил Холанд. Видео гола и обзор матча

Клуб Манчестер Сити одержал важную победу над Бернли (1:0)

Хозяева поля с минимальным перевесом выиграл матч 34-го тура и стал лидером АПЛ.

Уже на 5-й минуте Эрлинг Холанд отличился после ассиста Жереми Доку.

Горожане догнали Арсенал по набранным очкам (по 70), но опережают канониров по разнице забитых мячей.

Английская Премьер-лига

34-й тур. 22 апреля 2026

Бернли – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Холанд, 5

Видео гола и обзор матча