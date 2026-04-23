  4. Бернли – Манчестер Сити – 0:1. Как забил Холанд. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Англии
Бёрнли
22.04.2026 22:00 – FT 0 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 апреля 2026, 01:28 | Обновлено 23 апреля 2026, 01:41
Бернли – Манчестер Сити – 0:1. Как забил Холанд. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 34-го тура АПЛ

Клуб Манчестер Сити одержал важную победу над Бернли (1:0)

Хозяева поля с минимальным перевесом выиграл матч 34-го тура и стал лидером АПЛ.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Уже на 5-й минуте Эрлинг Холанд отличился после ассиста Жереми Доку.

Горожане догнали Арсенал по набранным очкам (по 70), но опережают канониров по разнице забитых мячей.

Английская Премьер-лига

34-й тур. 22 апреля 2026

Бернли – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Холанд, 5

Видео гола и обзор матча

События матча

5’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Жереми Доку.
По теме:
Драматичная серия пенальти. Определена финальная пара Кубка Италии
Орлята – в финале. Определены участники решающего матча Кубка Франции
Невероятный Холанд. Манчестер Сити обыграл Бернли и вышел в лидеры АПЛ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Футбол | 22 апреля 2026, 14:51 26
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины

Авторитетный специалист считает, что национальную команду должен возглавить отечественный специалист

Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Футбол | 22 апреля 2026, 18:11 9
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины

Вратарь мадридского «Реала» поблагодарил наставника за сотрудничество и пожелал успехов

У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Бокс | 22.04.2026, 08:29
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Еще один бразилец. Шахтер присматривается к 17-летнему Руану Пабло
Футбол | 22.04.2026, 18:11
Еще один бразилец. Шахтер присматривается к 17-летнему Руану Пабло
Еще один бразилец. Шахтер присматривается к 17-летнему Руану Пабло
Барселона одолела Сельту, Ямаль реализовал пенальти и травмировался
Футбол | 23.04.2026, 00:49
Барселона одолела Сельту, Ямаль реализовал пенальти и травмировался
Барселона одолела Сельту, Ямаль реализовал пенальти и травмировался
Популярные новости
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
21.04.2026, 10:37 26
Футбол
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
22.04.2026, 16:19 18
Теннис
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
21.04.2026, 08:22 32
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 122
Футбол
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
21.04.2026, 10:22 10
Футбол
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
21.04.2026, 09:28
Бокс
