  Бернли – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
21 апреля 2026, 22:53 | Обновлено 21 апреля 2026, 23:00
Бернли – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 22 апреля в 22:00 по Киеву

В среду, 22 апреля, состоится поединок 34-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Текущий сезон для прошлогоднего рекордсмена Чемпионшипа проходит откровенно плохо. Коллектив Скотта Паркера так и не смог пристроиться к игре в Премьер-лиге – за 33 матча клуба удалось набрать только 20 баллов, из-за чего он занимает на предпоследнем, 19 месте общего зачета. Расстояние от безопасной зоны на данный момент составляет уже 13 очков, так что поражение в предстоящем поединке будет означать вылет в низший дивизион.

В Кубке Англии «Бернли» также не поразил - в 1/32 финала турнира коллектив разгромил «Милволл»;со счетом 5:1, однако уже на следующей стадии «бордовые» проиграли перволиговому «Мансфилду»

А вот у «Манчестер Сити» дела складываются совсем неплохо. После 32-х туров Премьер-лиги на балансе «горожан» уже 67 очков, благодаря которым они находятся на 2-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», на данный момент невелико – 3 балла, кроме того, у манчестерцев есть игра в запасе. В Кубке Англии коллективу удалось квалифицироваться уже в полуфинал, где его ждет поединок против «Саутгемптона».

В Лиге чемпионов англичане также шагали довольно уверенно – им удалось занять место в топ-8 в основном этапе и квалифицироваться в 1/8 финала соревнований. Однако на этой стадии «Манчестер Сити« с общим счетом 1:5 проиграли мадридскому 'Реалу

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами очевидное преимущество имеет «Манчестер Сити». Коллектив победил в каждой из этих игр с общим счетом 19:2.

Интересные факты

  • «Бернли» не победил ни в одном из 8 предыдущих матчей.
  • «Манчестер Сити» победил в каждом из 4 предыдущих матчей, не пропустив при этом ни одного гола.
  • В 4/5 последних играх между командами было забито больше, чем 2.5 гола.
  • «Бернли» пропустил 67 голов в текущем сезоне чемпионата Англии – самый худший результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: тотал более 3 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

