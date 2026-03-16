Трудная победа Шахтера, гол Степанова, трофей Калининой, финиш Паралимпиады

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 15 марта.

1A. На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 благодаря пенальти

Команда Турана завоевала важные три очка в чемпионской гонке

1B. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями

В топ-4 входят: Шахтер Донецк, ЛНЗ Черкассы, Полесье Житомир, Динамо Киев

1C. Подарок судьбы. Колос и Заря сыграли вничью в матче 20-го тура УПЛ

Команде Виктора Скрипника удалось уйти от поражения в конце встречи

1D. Аутсайдеры зарубились. Эпицентр выиграл важный матч у Руха

Команда Нагорняка обогнала львовский клуб в турнирной таблице

2A. Гол Степанова помог Утрехту на выезде обыграть Твенте в Нидерландах

Молодой украинский форвард забил второй мяч в сезоне

2B. ВИДЕО. Артем Степанов забил второй гол в сезоне за Утрехт в Нидерландах

Украинский форвард отличился в матче 27-го тура против Твенте

3A. Драматичная концовка. Ливерпуль упустил победу в матче с Тоттенхэмом

На супергол со штрафного от Доминика Собослаи в конце игры ответил Ришарлисон

3B. Гениальный Бруну. МЮ уверенно обыграл Астон Виллу и закрепился в топ-3

Матч 30-го тура АПЛ закончился со счетом 3:1

4A. Хет-трик Рафиньи. Барселона вынесла Севилью на Камп Ноу в матче на 7 голов

Сине-гранатовые одержали убедительную победу со счетом 5:2

4B. Лацио переиграл Милан. Россонери могут попрощаться с мечтами о скудетто

Единственный гол на 26-й минуте забил Густав Исаксен

5. Сенсационный Антонелли выиграл гонку в Китае, первый подиум Хэмилтона

Первая победа юного пилота Мерседеса на этапе Формулы-1

6A. Разгром в финале. Киев-Баскет – новый обладатель Кубка Украины по баскетболу

Киевляне не проиграли ни одной четверти в финале против Прикарпатья-Говерлы

6B. Кубок Европы U23 по метаниям. Михаил Брудин завоевал золото в метании диска

Украинский легкоатлет установил лучший результат сезона U-23 в Европе

7A. Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей

В решающем поединке Ангелина уверено разобралась с Тамарой Зиданшек

7B. Синнер наказал Медведева и впервые стал чемпионом Мастерса в Индиан-Уэллс

Яннник обыграл нейтрала в финальном поединке турнира в Калифорнии

7C. Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Елена, которая одолела Свитолину, в финале в 3 сетах проиграла первой ракетке

8A. Три штрафных круга. Украина заняла 10-е место в микст-эстафете на этапе КМ

В топ-3 в Отепяя вошли команды: Швеция, Швейцария и США

8B. Украина с кругом штрафа – в топ-10 сингл-микста, дисквалификация Франции

Победу в смешанной эстафете КМ по биатлону одержала сборная Норвегии

8C. Скандинавский подиум, проблемы Жаклена и непредсказуемый результат

Итоги смешанных эстафет на этапе Кубка мира по биатлону в Эстонии

9A. Паралимпиада. Александра Кононова завоевала бронзу в лыжной гонке на 20 км

Людмила Ляшенко заняла 4-е место, а Ирина Буй финишировала на 5-й позиции

9B. Паралимпиада. Александр Казик завоевал серебро в лыжной гонке на 20 км

В топ-10 в классе с нарушением зрения вошли также Суярко и Мурашковский

9C. Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место

Сине-желтые завоевали 19 медалей: 3 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых

10A. Шанс всей жизни. Будет ли Неймар в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026

Очень многое в данном вопросе решается как раз в эти дни

10B. Крупский отверг Шахтер ради Металлиста 1925: без ошибки, но и без прогресса

Анализ решения Ильи перейти в харьковский, а не донецкий клуб