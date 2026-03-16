Трудная победа Шахтера, гол Степанова, трофей Калининой, финиш Паралимпиады
Главные новости за 15 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 15 марта.
1A. На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 благодаря пенальти
Команда Турана завоевала важные три очка в чемпионской гонке
1B. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
В топ-4 входят: Шахтер Донецк, ЛНЗ Черкассы, Полесье Житомир, Динамо Киев
1C. Подарок судьбы. Колос и Заря сыграли вничью в матче 20-го тура УПЛ
Команде Виктора Скрипника удалось уйти от поражения в конце встречи
1D. Аутсайдеры зарубились. Эпицентр выиграл важный матч у Руха
Команда Нагорняка обогнала львовский клуб в турнирной таблице
2A. Гол Степанова помог Утрехту на выезде обыграть Твенте в Нидерландах
Молодой украинский форвард забил второй мяч в сезоне
2B. ВИДЕО. Артем Степанов забил второй гол в сезоне за Утрехт в Нидерландах
Украинский форвард отличился в матче 27-го тура против Твенте
3A. Драматичная концовка. Ливерпуль упустил победу в матче с Тоттенхэмом
На супергол со штрафного от Доминика Собослаи в конце игры ответил Ришарлисон
3B. Гениальный Бруну. МЮ уверенно обыграл Астон Виллу и закрепился в топ-3
Матч 30-го тура АПЛ закончился со счетом 3:1
4A. Хет-трик Рафиньи. Барселона вынесла Севилью на Камп Ноу в матче на 7 голов
Сине-гранатовые одержали убедительную победу со счетом 5:2
4B. Лацио переиграл Милан. Россонери могут попрощаться с мечтами о скудетто
Единственный гол на 26-й минуте забил Густав Исаксен
5. Сенсационный Антонелли выиграл гонку в Китае, первый подиум Хэмилтона
Первая победа юного пилота Мерседеса на этапе Формулы-1
6A. Разгром в финале. Киев-Баскет – новый обладатель Кубка Украины по баскетболу
Киевляне не проиграли ни одной четверти в финале против Прикарпатья-Говерлы
6B. Кубок Европы U23 по метаниям. Михаил Брудин завоевал золото в метании диска
Украинский легкоатлет установил лучший результат сезона U-23 в Европе
7A. Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей
В решающем поединке Ангелина уверено разобралась с Тамарой Зиданшек
7B. Синнер наказал Медведева и впервые стал чемпионом Мастерса в Индиан-Уэллс
Яннник обыграл нейтрала в финальном поединке турнира в Калифорнии
7C. Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Елена, которая одолела Свитолину, в финале в 3 сетах проиграла первой ракетке
8A. Три штрафных круга. Украина заняла 10-е место в микст-эстафете на этапе КМ
В топ-3 в Отепяя вошли команды: Швеция, Швейцария и США
8B. Украина с кругом штрафа – в топ-10 сингл-микста, дисквалификация Франции
Победу в смешанной эстафете КМ по биатлону одержала сборная Норвегии
8C. Скандинавский подиум, проблемы Жаклена и непредсказуемый результат
Итоги смешанных эстафет на этапе Кубка мира по биатлону в Эстонии
9A. Паралимпиада. Александра Кононова завоевала бронзу в лыжной гонке на 20 км
Людмила Ляшенко заняла 4-е место, а Ирина Буй финишировала на 5-й позиции
9B. Паралимпиада. Александр Казик завоевал серебро в лыжной гонке на 20 км
В топ-10 в классе с нарушением зрения вошли также Суярко и Мурашковский
9C. Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Сине-желтые завоевали 19 медалей: 3 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых
10A. Шанс всей жизни. Будет ли Неймар в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026
Очень многое в данном вопросе решается как раз в эти дни
10B. Крупский отверг Шахтер ради Металлиста 1925: без ошибки, но и без прогресса
Анализ решения Ильи перейти в харьковский, а не донецкий клуб
