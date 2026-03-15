Аутсайдеры зарубились. Эпицентр выиграл важный матч у Руха

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.



«Эпицентр» – «Рух» - 2:0



Голы: Сифуэнтес, 52 (пен.), Сидун, 87

Предупреждения: Супряга, 57, Кирюханцев, 68, Себерио, 71, Маткевич (не на поле) – Ясинский, 53, Диалло, 68, Кителла (не на поле)

«Эпицентр»: Билык – Кирюханцев, Мороз, Григоращук, Лучкевич (Климец, 90) – Миронюк (Запорожец, 64), Себерио – Рохас, Ковалец (Демченко, 46), Сифуэнтес (Маткевич, 77) – Супряга (Сидун, 64).



«Рух»: Герета – Кителла, Подгурский, Товарницкий, Ясинский (Залипка, 74) – Притула (Рейляна, 90), М. Бойко, Таллес – Диалло (Игорь, 77), Тутти (Касарда, 90), Клайвер (Рунич, 74).



Арбитр: Александр Соловьян (Киев).



Стадион: «Левый Берег» (Львов).

Удары (в створ) – 8 (4) : 7 (3)

Угловые – 5:3

Оффсайды – 1:6

Температура: 12°C