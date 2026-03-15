В двадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в воскресенье, 15 марта, в Киеве встретятся «Эпицентр» и «Рух». Команда Сергея Нагорняка постепенно начала набирать обороты, примет «Рух», над которым «Эпицентр» ранее одержал дебютную победу в УПЛ.

Эпицентр

После сложных стартовых поединков 2026 года было заметно, что «Эпицентру» будет очень непросто бороться за сохранение прописки в элите украинского иутбола, но последняя игра полностью перевернула все с ног на голову.

Крайний поединок команда Сергея Нагорника проводила против «Колоса», который на бумаге выглядел фаворитом, но на деле «Эпицентр» забил четыре гола, из которых дважды отличился Владислав Супряга, удивив всю футбольную публику.

Безусловно, «Эпицентр» в состоянии эйфории захочет получить очередные 3 очка и развить успех, тем более для этого есть идеальная возможность в виде поединка с «Рухом», который подопечные Нагорняка уже обыгрывали.

Отметим, что данную игру пропустит Нил Кош, который отбывает дисквалификацию.

Рух

Львовский клуб также немного начал штормить, потому что три последних поединка команда Федыка провела неудачно, потерпев поражение от «Оболони», «Динамо» и «Металлиста 1925».

Пока команде не сильно грозит вылет из-за успешных выступлений осенью, однако несколько поражений могут все обыграть не в пользу «Рух», который уже оказался на 13-й строчке, и может продолжить свое падение.

Как отметил Иван Федык, частично в этих неудачах отыграла тяжелая кадровая ситуация и отсутствие опыта, но сейчас к «Руху» присоединился арендованный из «Динамо» Самба Диалло, который попытается помочь команде остаться в УПЛ, и взять реванш у «Эпицентра» за поражение в первом круге.

Статистика встреч

Между собой команды провели лишь один матч на официальном уровне, завершившийся минимальной победой «Эпицентра» (1:0) благодаря голу Хоакина Сифуэнтеса.

Прогноз на противостояние

Исходя из результатов и положения команд, то фаворитом этого противостояния является «Эпицентр», доказавший, что ему по зубам бороться с командами, которые могут быть по классу выше, но сейчас другое дело, и матч против аутсайдера, поэтому любая недооценка может сыграть злую шутку с командой Сергея Нагорняка. Но все же нашим прогнозом будет победа «Эпицентра».

Ориентировочные составы:

«Эпицентр»: Билык, Лучкевич, Оливейра, Мороз, Кирюханцев, Миронюк, Себерио, Сифуэнтес, Ковалец, Рохас, Супряга

«Рух»: Герета, Роман, Товарницкий, Слюсар, Залипка, Таллес, Бойко, Пидгурский, Рейляну, Диалло, Игор Невес

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.93 для «Эпицентра» и 4.01 для «Руха».