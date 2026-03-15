Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

15 марта состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) в женском одиночном разряде.

В финале трофей разыграли Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 3). Рыбакина потерпела поражение в трех сетах за 2 часа и 34 минуты.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Финал

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – 3:6, 6:3, 7:6 (8:6)

В третьей партии Рыбакина отыграла подачу на матч в девятом гейме и сумела перевести поединок на решающий тай-брейк. На тай-брейке у Елены был один матчбол на подаче при счете 6:5, но не сумела воспользоваться шансом, отдав три поинта подряд.

Это было 16-е очное противостояние сопернци. Елена в девятый раз уступила Арине. В 2026 году Рыбакина и Соболенко также сыграли в финале Australian Open – тогда победу одержала представительница Казахстана.

Рыбакина в Индиан-Уэллс переиграла двух украинских теннисисток: Марту Костюк (в 1/16 финала) и Элину Свитолину (в 1/2 финала).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine