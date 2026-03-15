15 марта 2026, 22:45 | Обновлено 15 марта 2026, 23:31
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Елена, которая одолела Костюк и Свитолину, в финале в трех сетах проиграла первой ракетке

WTA. Арина Соболенко и Елена Рыбакина

15 марта состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) в женском одиночном разряде.

В финале трофей разыграли Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 3). Рыбакина потерпела поражение в трех сетах за 2 часа и 34 минуты.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Финал

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – 3:6, 6:3, 7:6 (8:6)

В третьей партии Рыбакина отыграла подачу на матч в девятом гейме и сумела перевести поединок на решающий тай-брейк. На тай-брейке у Елены был один матчбол на подаче при счете 6:5, но не сумела воспользоваться шансом, отдав три поинта подряд.

Это было 16-е очное противостояние сопернци. Елена в девятый раз уступила Арине. В 2026 году Рыбакина и Соболенко также сыграли в финале Australian Open – тогда победу одержала представительница Казахстана.

Рыбакина в Индиан-Уэллс переиграла двух украинских теннисисток: Марту Костюк (в 1/16 финала) и Элину Свитолину (в 1/2 финала).

Видеообзор матча

Фотогалерея матча (Елена Рыбакина)

По теме:
Стародубцева 15 марта не сыграет. Матчи в Майами отменены, что случилось?
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Футбол | 15 марта 2026, 00:39 4
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену

Решающим в матче чемпионата Португалии стал гол орлов на 90+6 минуте

Жребий турнира в Майами. Соперница Ястремской, кто для Свитолиной и Костюк?
Теннис | 15 марта 2026, 21:50 0
Жребий турнира в Майами. Соперница Ястремской, кто для Свитолиной и Костюк?
Жребий турнира в Майами. Соперница Ястремской, кто для Свитолиной и Костюк?

Даяна в первом раунде сыграет с Крюгер, Элина и Марта начнут со второго круга

Травма Малиновского. Дженоа одержал победу над Вероной
Футбол | 15.03.2026, 16:36
Травма Малиновского. Дженоа одержал победу над Вероной
Травма Малиновского. Дженоа одержал победу над Вероной
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
Футбол | 15.03.2026, 07:10
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
Бокс | 15.03.2026, 05:55
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
Комментарии 4
Forcer
блін 🤬 якже білорусці повезло! Одне очко Рибі залишалося виграти на своїй подачі... 🤬
❤️🍓
Такой равный матч... Жаль, немного не хватило, чтоб снова "покарать"...
Bahus1
 Як вилітають українки то всі турніри втрачають статус супер турніру
ptolemeus
Треба було добивати сабалєнку в другому сеті. Лєнка натомість, взявши брейк на початку другого сету, віддала свої подачі і програла сет. А в третьому ледь-ледь проповзла до тай-брейку, де так само безславно програла вирішальні розіграші.
Популярные новости
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 7
Футбол
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
15.03.2026, 11:15 31
Теннис
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
15.03.2026, 08:33 7
Футбол
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
13.03.2026, 18:55 2
Олимпийские игры
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 02:20 10
Теннис
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
14.03.2026, 12:29 5
Футбол
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
14.03.2026, 08:22 24
Футбол
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
14.03.2026, 19:40
Волейбол
