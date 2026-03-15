Хет-трик Рафиньи. Барселона вынесла Севилью на Камп Ноу в матче на 7 голов

Каталонская Барселона разгромила Севилью в матче 28-го тура Ла Лиги сезона 2025/26.

Встреча прошла на домашнем стадионе сине-гранатовых – Камп Ноу – и завершилась со счетом 5:2.

Хет-трик в составе хозяев оформил звездный бразилький вингер Рафинья. Два гола в первом тайме он забил с пенальти.

В активе Рафиньи теперь 11 голов и три ассиста в текущем сезоне чемпионата Испании. Бразилец делит шестое место в списке лучших бомбардиров вместе с Микелем Оярсабалем из Реала Сосьедад.

Еще по одному мячу для подопечных Ханси Флика забили Дани Ольмо и Жоау Канселу. У гостей отличились Осо и Джибриль Соу.

В таблице Ла Лиги Барселона с 70 очками занимает первое место. У ближайшего преследователя – мадридского Реала – 66 баллов.

Топ-7 Ла Лиги: Барселона (70), Реал (66), Атлетико (57), Вильярреал (55), Бетис (43), Сельта (40), Эспаньол (37).

Севилья с 31 пунктом располагается на 14-й позиции.

Ла Лига 2025/26. 28-й тур, 15 марта

Барселона – Севилья – 5:2

Голы: Рафинья, 9 (пен.), 21 (пен.), 51, Ольмо, 38, Канселу, 60 – Осо, 45+3, Соу, 90+2

Барселона: Хоан Гарсия, Хави Эспарт, Жоау Канселу (Рональд Араухо, 66), Жерар Мартин, Пау Кубарси, Рафинья (Гави, 82), Руни Бардагджи (Ламин Ямал, 66), Педри (Фермин Лопес, 46), Марк Берналь (Марк Касадо, 67), Роберт Левандовски, Дани Ольмо

Севилья: Одиссеас Влаходимос, Ньянзу Куасси (Андрес Кастрин, 70), Габриэль Суасо (Рубен Варгас, 46), Хуанлу Санчес, Хосе Анхель Кармона (Чидера Эджук, 46), Oso, Люсьен Агуме (Ману Буэно, 78), Джибриль Соу, Неманья Гудель, Алексис Санчес, Акор Адамс (Неаль Мопе, 46)

Предупреждения: Габриэль Суасо (37)

