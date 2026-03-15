Хет-трик Рафиньи. Барселона вынесла Севилью на Камп Ноу в матче на 7 голов
Сине-гранатовые одержали убедительную победу со счетом 5:2 в поединке 28-го тура Ла Лиги
Каталонская Барселона разгромила Севилью в матче 28-го тура Ла Лиги сезона 2025/26.
Встреча прошла на домашнем стадионе сине-гранатовых – Камп Ноу – и завершилась со счетом 5:2.
Хет-трик в составе хозяев оформил звездный бразилький вингер Рафинья. Два гола в первом тайме он забил с пенальти.
В активе Рафиньи теперь 11 голов и три ассиста в текущем сезоне чемпионата Испании. Бразилец делит шестое место в списке лучших бомбардиров вместе с Микелем Оярсабалем из Реала Сосьедад.
Еще по одному мячу для подопечных Ханси Флика забили Дани Ольмо и Жоау Канселу. У гостей отличились Осо и Джибриль Соу.
В таблице Ла Лиги Барселона с 70 очками занимает первое место. У ближайшего преследователя – мадридского Реала – 66 баллов.
Топ-7 Ла Лиги: Барселона (70), Реал (66), Атлетико (57), Вильярреал (55), Бетис (43), Сельта (40), Эспаньол (37).
Севилья с 31 пунктом располагается на 14-й позиции.
Ла Лига 2025/26. 28-й тур, 15 марта
Барселона – Севилья – 5:2
Голы: Рафинья, 9 (пен.), 21 (пен.), 51, Ольмо, 38, Канселу, 60 – Осо, 45+3, Соу, 90+2
Барселона: Хоан Гарсия, Хави Эспарт, Жоау Канселу (Рональд Араухо, 66), Жерар Мартин, Пау Кубарси, Рафинья (Гави, 82), Руни Бардагджи (Ламин Ямал, 66), Педри (Фермин Лопес, 46), Марк Берналь (Марк Касадо, 67), Роберт Левандовски, Дани Ольмо
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Ньянзу Куасси (Андрес Кастрин, 70), Габриэль Суасо (Рубен Варгас, 46), Хуанлу Санчес, Хосе Анхель Кармона (Чидера Эджук, 46), Oso, Люсьен Агуме (Ману Буэно, 78), Джибриль Соу, Неманья Гудель, Алексис Санчес, Акор Адамс (Неаль Мопе, 46)
Предупреждения: Габриэль Суасо (37)
Таблица Ла Лиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|28
|23
|1
|4
|77 - 28
|22.03.26 15:00 Барселона - Райо Вальекано15.03.26 Барселона 5:2 Севилья07.03.26 Атлетик Бильбао 0:1 Барселона28.02.26 Барселона 4:1 Вильярреал22.02.26 Барселона 3:0 Леванте16.02.26 Жирона 2:1 Барселона
|70
|2
|Реал Мадрид
|28
|21
|3
|4
|60 - 24
|22.03.26 22:00 Реал Мадрид - Атлетико Мадрид14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче06.03.26 Сельта 1:2 Реал Мадрид02.03.26 Реал Мадрид 0:1 Хетафе21.02.26 Осасуна 2:1 Реал Мадрид14.02.26 Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад
|66
|3
|Атлетико Мадрид
|28
|17
|6
|5
|47 - 25
|22.03.26 22:00 Реал Мадрид - Атлетико Мадрид14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе07.03.26 Атлетико Мадрид 3:2 Реал Сосьедад28.02.26 Реал Овьедо 0:1 Атлетико Мадрид21.02.26 Атлетико Мадрид 4:2 Эспаньол15.02.26 Райо Вальекано 3:0 Атлетико Мадрид
|57
|4
|Вильярреал
|28
|17
|4
|7
|51 - 33
|20.03.26 22:00 Вильярреал - Реал Сосьедад13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал08.03.26 Вильярреал 2:1 Эльче28.02.26 Барселона 4:1 Вильярреал22.02.26 Вильярреал 2:1 Валенсия18.02.26 Леванте 0:1 Вильярреал
|55
|5
|Бетис
|27
|11
|10
|6
|42 - 34
|22.03.26 19:30 Атлетик Бильбао - Бетис08.03.26 Хетафе 2:0 Бетис01.03.26 Бетис 2:2 Севилья21.02.26 Бетис 1:1 Райо Вальекано15.02.26 Мальорка 1:2 Бетис08.02.26 Атлетико Мадрид 0:1 Бетис
|43
|6
|Сельта
|27
|10
|10
|7
|37 - 30
|22.03.26 17:15 Сельта - Алавес06.03.26 Сельта 1:2 Реал Мадрид01.03.26 Жирона 1:2 Сельта22.02.26 Сельта 2:0 Мальорка14.02.26 Эспаньол 2:2 Сельта06.02.26 Сельта 1:2 Осасуна
|40
|7
|Эспаньол
|28
|10
|7
|11
|35 - 42
|21.03.26 17:15 Эспаньол - Хетафе15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо01.03.26 Эльче 2:2 Эспаньол21.02.26 Атлетико Мадрид 4:2 Эспаньол14.02.26 Эспаньол 2:2 Сельта
|37
|8
|Реал Сосьедад
|27
|9
|8
|10
|40 - 41
|15.03.26 22:00 Реал Сосьедад - Осасуна07.03.26 Атлетико Мадрид 3:2 Реал Сосьедад28.02.26 Мальорка 0:1 Реал Сосьедад21.02.26 Реал Сосьедад 3:3 Реал Овьедо14.02.26 Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад07.02.26 Реал Сосьедад 3:1 Эльче
|35
|9
|Хетафе
|28
|10
|5
|13
|23 - 30
|21.03.26 17:15 Эспаньол - Хетафе14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе08.03.26 Хетафе 2:0 Бетис02.03.26 Реал Мадрид 0:1 Хетафе22.02.26 Хетафе 0:1 Севилья14.02.26 Хетафе 2:1 Вильярреал
|35
|10
|Атлетик Бильбао
|28
|10
|5
|13
|30 - 40
|22.03.26 19:30 Атлетик Бильбао - Бетис14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао07.03.26 Атлетик Бильбао 0:1 Барселона28.02.26 Райо Вальекано 1:1 Атлетик Бильбао20.02.26 Атлетик Бильбао 2:1 Эльче15.02.26 Реал Овьедо 1:2 Атлетик Бильбао
|35
|11
|Осасуна
|27
|9
|7
|11
|32 - 32
|15.03.26 22:00 Реал Сосьедад - Осасуна07.03.26 Осасуна 2:2 Мальорка01.03.26 Валенсия 1:0 Осасуна21.02.26 Осасуна 2:1 Реал Мадрид13.02.26 Эльче 0:0 Осасуна06.02.26 Сельта 1:2 Осасуна
|34
|12
|Жирона
|28
|8
|10
|10
|31 - 43
|21.03.26 19:30 Осасуна - Жирона14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао07.03.26 Леванте 1:1 Жирона01.03.26 Жирона 1:2 Сельта23.02.26 Алавес 2:2 Жирона16.02.26 Жирона 2:1 Барселона
|34
|13
|Валенсия
|28
|8
|8
|12
|30 - 42
|21.03.26 22:00 Севилья - Валенсия14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия08.03.26 Валенсия 3:2 Алавес01.03.26 Валенсия 1:0 Осасуна22.02.26 Вильярреал 2:1 Валенсия15.02.26 Леванте 0:2 Валенсия
|32
|14
|Севилья
|28
|8
|7
|13
|37 - 47
|21.03.26 22:00 Севилья - Валенсия15.03.26 Барселона 5:2 Севилья08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано01.03.26 Бетис 2:2 Севилья22.02.26 Хетафе 0:1 Севилья14.02.26 Севилья 1:1 Алавес
|31
|15
|Райо Вальекано
|27
|7
|10
|10
|27 - 33
|16.03.26 22:00 Райо Вальекано - Леванте08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано04.03.26 Райо Вальекано 3:0 Реал Овьедо28.02.26 Райо Вальекано 1:1 Атлетик Бильбао21.02.26 Бетис 1:1 Райо Вальекано15.02.26 Райо Вальекано 3:0 Атлетико Мадрид
|31
|16
|Мальорка
|28
|7
|7
|14
|33 - 45
|21.03.26 15:00 Эльче - Мальорка15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол07.03.26 Осасуна 2:2 Мальорка28.02.26 Мальорка 0:1 Реал Сосьедад22.02.26 Сельта 2:0 Мальорка15.02.26 Мальорка 1:2 Бетис
|28
|17
|Алавес
|28
|7
|7
|14
|26 - 38
|22.03.26 17:15 Сельта - Алавес13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал08.03.26 Валенсия 3:2 Алавес27.02.26 Леванте 2:0 Алавес23.02.26 Алавес 2:2 Жирона14.02.26 Севилья 1:1 Алавес
|28
|18
|Эльче
|28
|5
|11
|12
|36 - 45
|21.03.26 15:00 Эльче - Мальорка14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче08.03.26 Вильярреал 2:1 Эльче01.03.26 Эльче 2:2 Эспаньол20.02.26 Атлетик Бильбао 2:1 Эльче13.02.26 Эльче 0:0 Осасуна
|26
|19
|Леванте
|27
|5
|7
|15
|29 - 45
|16.03.26 22:00 Райо Вальекано - Леванте07.03.26 Леванте 1:1 Жирона27.02.26 Леванте 2:0 Алавес22.02.26 Барселона 3:0 Леванте18.02.26 Леванте 0:1 Вильярреал15.02.26 Леванте 0:2 Валенсия
|22
|20
|Реал Овьедо
|28
|4
|9
|15
|18 - 44
|21.03.26 19:30 Леванте - Реал Овьедо14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо04.03.26 Райо Вальекано 3:0 Реал Овьедо28.02.26 Реал Овьедо 0:1 Атлетико Мадрид21.02.26 Реал Сосьедад 3:3 Реал Овьедо
|21
