Барселона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 марта матч 28-го тура Ла Лиги
В воскресенье, 15 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Севилья».
Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – СевильяСмотреть трансляцию
