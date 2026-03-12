Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Барселона
15.03.2026 17:15 - : -
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 марта 2026, 16:32 | Обновлено 12 марта 2026, 16:34
26
0

Барселона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 марта матч 28-го тура Ла Лиги

12 марта 2026, 16:32 | Обновлено 12 марта 2026, 16:34
26
0
Барселона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

В воскресенье, 15 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Севилья».

Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Севилья
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Неожиданное решение Реала. Лунин готов и ждет
Реал Мадрид – Эльче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Барселона - Севилья
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Футбол | 11 марта 2026, 22:55 0
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов

Киевляне так и не совершили ни одного входящего трансфера

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Футбол | 12 марта 2026, 06:57 14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал

Динамо заявило на УПЛ 18-летнего малийца Саване Усмана

Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Футбол | 11.03.2026, 17:32
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Самсунспор – Райо Вальекано. Прогноз на матч 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 12.03.2026, 15:49
Самсунспор – Райо Вальекано. Прогноз на матч 1/8 финала Лиги конференций
Самсунспор – Райо Вальекано. Прогноз на матч 1/8 финала Лиги конференций
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Футбол | 12.03.2026, 11:36
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
11.03.2026, 02:02 1
Футбол
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 18
Теннис
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 6
Футбол
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
11.03.2026, 00:35
Теннис
Усика попросили назвать лучшего боксера в истории Украины. Ответ не удивил
Усика попросили назвать лучшего боксера в истории Украины. Ответ не удивил
12.03.2026, 03:55
Бокс
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем