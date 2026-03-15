Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Барселона – Севилья – 5:2. Хет-трик Рафиньи. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Барселона
15.03.2026 17:15 – FT 5 : 2
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 марта 2026, 19:46 | Обновлено 15 марта 2026, 19:49
1118
0

Барселона – Севилья – 5:2. Хет-трик Рафиньи. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 28-го тура Ла Лиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта прошел матч 28-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Барселона и Севилья.

Коллективы сыграли на стадионе Камп Ноу в Катлонии. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу сине-гранатовых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Три мяча в составе каталонцев забил Рафинья, оформив хет-трик.

Барселона увеличела отрыв от Реала в таблице чемпионата Испании. Подопечные Хансли Флика идут на первом месте с 70 очками, у королевского клуба – 66 баллов.

Ла Лига 2025/26. 28-й тур, 15 марта

Барселона – Севилья – 5:2

Голы: Рафинья, 9 (пен.), 21 (пен.), 51, Ольмо, 38, Канселу, 60 – Осо, 45+3, Соу, 90+2

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Рафинья, 9 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:0 Рафинья, 21 мин. (пен.)

ГОЛ! 3:0 Ольмо, 38 мин.

ГОЛ! 3:1 Осо, 45+3 мин.

ГОЛ! 4:1 Рафинья, 51 мин.

ГОЛ! 5:1 Канселу, 60 мин.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Джибриль Соу (Севилья), асcист Oso.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Канселу (Барселона), асcист Рафинья.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона), асcист Фермин Лопес.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Oso (Севилья), асcист Хуанлу Санчес.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона), асcист Марк Берналь.
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Барселона).
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Барселона).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем