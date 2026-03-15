Барселона – Севилья – 5:2. Хет-трик Рафиньи. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 28-го тура Ла Лиги 2025/26
15 марта прошел матч 28-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Барселона и Севилья.
Коллективы сыграли на стадионе Камп Ноу в Катлонии. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу сине-гранатовых.
Три мяча в составе каталонцев забил Рафинья, оформив хет-трик.
Барселона увеличела отрыв от Реала в таблице чемпионата Испании. Подопечные Хансли Флика идут на первом месте с 70 очками, у королевского клуба – 66 баллов.
Ла Лига 2025/26. 28-й тур, 15 марта
Барселона – Севилья – 5:2
Голы: Рафинья, 9 (пен.), 21 (пен.), 51, Ольмо, 38, Канселу, 60 – Осо, 45+3, Соу, 90+2
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Рафинья, 9 мин. (пен.)
ГОЛ! 2:0 Рафинья, 21 мин. (пен.)
ГОЛ! 3:0 Ольмо, 38 мин.
ГОЛ! 3:1 Осо, 45+3 мин.
ГОЛ! 4:1 Рафинья, 51 мин.
ГОЛ! 5:1 Канселу, 60 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оба украинских суматори в воскресенье проиграли
В решающем поединке Ангелина уверено разобралась с Тамарой Зиданшек