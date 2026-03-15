15 марта прошел матч 28-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Барселона и Севилья.

Коллективы сыграли на стадионе Камп Ноу в Катлонии. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу сине-гранатовых.

Три мяча в составе каталонцев забил Рафинья, оформив хет-трик.

Барселона увеличела отрыв от Реала в таблице чемпионата Испании. Подопечные Хансли Флика идут на первом месте с 70 очками, у королевского клуба – 66 баллов.

Ла Лига 2025/26. 28-й тур, 15 марта

Барселона – Севилья – 5:2

Голы: Рафинья, 9 (пен.), 21 (пен.), 51, Ольмо, 38, Канселу, 60 – Осо, 45+3, Соу, 90+2

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Рафинья, 9 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:0 Рафинья, 21 мин. (пен.)

ГОЛ! 3:0 Ольмо, 38 мин.

ГОЛ! 3:1 Осо, 45+3 мин.

ГОЛ! 4:1 Рафинья, 51 мин.

ГОЛ! 5:1 Канселу, 60 мин.