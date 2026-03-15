ВИДЕО. Барселона громит Севилью: хет-трик Рафиньи и первый гол Канселу

Каталонсая Барселона забила четвертый и пятый голы в матче 28-го тура Ла Лиги 2025/26 против Севильи.

На 51-й минуте хет-трик оформил звездный бразильский вингер Рафинья. Ассист на него отдал Фермин Лопес.

На 60-й счет 5:1 в пользу сине-гранатовых сделал Жоау Канселу. Для португальского фулбека этот гол стал первым за Барсу восле возаращения из аренды в Аль-Хиляль.

Встреча Барселоны и Севильи стартовала 15 марта в 17:15 по Киеву на стадионе Камп Ноу.

