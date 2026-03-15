  ВИДЕО. Барселона громит Севилью: хет-трик Рафиньи и первый гол Канселу
15 марта 2026, 18:57 | Обновлено 15 марта 2026, 19:10
ВИДЕО. Барселона громит Севилью: хет-трик Рафиньи и первый гол Канселу

Сине-гранатовые сделали счет 5:1 на 60-й минуте матча 28-го тура Ла Лиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонсая Барселона забила четвертый и пятый голы в матче 28-го тура Ла Лиги 2025/26 против Севильи.

На 51-й минуте хет-трик оформил звездный бразильский вингер Рафинья. Ассист на него отдал Фермин Лопес.

На 60-й счет 5:1 в пользу сине-гранатовых сделал Жоау Канселу. Для португальского фулбека этот гол стал первым за Барсу восле возаращения из аренды в Аль-Хиляль.

Встреча Барселоны и Севильи стартовала 15 марта в 17:15 по Киеву на стадионе Камп Ноу.

❗️ ВИДЕО. Барселона громит Севилью: хет-трик Рафиньи и первый гол Канселу

ГОЛ! 4:1 Рафинья, 51 мин.

ГОЛ! 5:1 Канселу, 60 мин.

