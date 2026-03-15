15 марта 2026, 18:10 | Обновлено 15 марта 2026, 18:19
ВИДЕО. Дубль Рафиньи с пенальти. Барселона и Севилья за тайм забили 4 гола

Рафинья и Ольмо оформили Барселоне комфортный гандикап в матче 28-го тура Ла Лиги

Каталонская Барселона выиграла первый тайм матча 28-го тура Ла Лиги 2025/26 у Севильи – 3:1.

Сине-гранатовые забили соперникам три гола за 38 минут. Дубль с пенальти оформил Рафинья, а третий мяч положил Дани Ольмо.

Рафинья забил девятый и десятый голы в текущем сезоне чемпионата Испании. У Ольмо в активе теперь семь мячей.

Единственный гол в составе Севильи на 45+3-й забил Осо.

Барселона и Севилья проводят поединок 15 марта на стадионе Камп Ноу. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по Киеву.

ГОЛ! 1:0 Рафинья, 9 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:0 Рафинья, 21 мин. (пен.)

ГОЛ! 3:0 Ольмо, 38 мин.

ГОЛ! 3:1 Осо, 45+3 мин.

