ВИДЕО. Дубль Рафиньи с пенальти. Барселона и Севилья за тайм забили 4 гола
Рафинья и Ольмо оформили Барселоне комфортный гандикап в матче 28-го тура Ла Лиги
Каталонская Барселона выиграла первый тайм матча 28-го тура Ла Лиги 2025/26 у Севильи – 3:1.
Сине-гранатовые забили соперникам три гола за 38 минут. Дубль с пенальти оформил Рафинья, а третий мяч положил Дани Ольмо.
Рафинья забил девятый и десятый голы в текущем сезоне чемпионата Испании. У Ольмо в активе теперь семь мячей.
Единственный гол в составе Севильи на 45+3-й забил Осо.
Барселона и Севилья проводят поединок 15 марта на стадионе Камп Ноу. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по Киеву.
ГОЛ! 1:0 Рафинья, 9 мин. (пен.)
ГОЛ! 2:0 Рафинья, 21 мин. (пен.)
ГОЛ! 3:0 Ольмо, 38 мин.
ГОЛ! 3:1 Осо, 45+3 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
