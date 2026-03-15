15 марта 2026, 17:28 | Обновлено 15 марта 2026, 18:36
Подарок судьбы. Колос и Заря сыграли вничью

Команде Виктора Скрипника удалось уйти от поражения в конце встречи

Продолжал воскресную программу матч с участием «Колоса» за «Зари». Обе команды прошлый тур завершили с одинаковым счетом 4:0, поэтому эта игра имела статус особой: «Колос» стремился реабилитироваться за погром от «Эпицентра», а луганский клуб хотел прервать серию из трех подряд поражений в очных поединках с «колосками».

По сравнению с крайними матчами, Костышин произвел одну замену в составе, выпустив Бурду вместо Бондаренко. Коуч «Зари» же сделал четыре перестановки, в которых Янича, Баха, Вантуха и Будковского поменяли Эксинья, Кушниренко, Елавич и Верлей (двое последних дебютировали в основе «мужиков»).

Со старта поединка «Колос» захватил инициативу на правах хозяев, и имел отличный шанс выйти вперед в самом дебюте, но Климчук простил гостей, пробив рядом с девяткой. Заря ответила лишь неточным ударом со стороны Верлея, который стал единственным голевым моментом «мужиков» в первой половине игры.

Очень у «колосков» выделялся Гусол, имев лучший момент в поединке, но его удар в контратаке принял штанга. Также неплохо пробивал Понедельник с дальней дистанции, на удар которого не без труда среагировал Турбаевский.

После перерыва «Колос» продолжил атаковать и буквально сразу забил гол. Салабай получил пас от Цурикова, качнул Пердуту и ​​точным ударом пробил в дальний угол, к которому Турбаевский не был готов. В следующей же атаке команда Костышина могла удваивать преимущество, но Демченко не попал в ворота с близкого расстояния.

Вскоре во всей красе показал себя Турбаевский, который сначала потянул дальний удар Элиаса, а вскоре выиграл ближний бой у Климчука в моменте с выходом один на один. Также свой момент упустил Гусол, пробив выше цели. У «Зари» запомнились удары Андушича и Кушниренко, которые не несли в себе угрозу.

Казалось, что «Колос» сможет довести дело до конца и взять очередные 3 очка, как не тут-то было, команда Скрипника сравняла счет. Пердута выполнил навес в штрафную, а Пахолюк на выходе выбил мяч прямо в голову Андушича, от которого «круглый» залетел в ворота, и в итоге «Колос» выпустил из рук три очка в дебютном поединке Тараса Степаненко.

Таким образом, «Колос» пропустили 100-й гол в рамках домашних поединков УПЛ, и в 30-й раз сыграл вничью под руководством Костышина. «Заря» же впервые за три матча не проиграла своему сопернику, и впервые с декабря 2022 команды между собой разошлись миром.

В следующем туре «Колос» встретится с «Вересом» 22 марта. У «Зари» был запланирован поединок против «Шахтера», но он был перенесен на неопределенный срок.

Наши оценки:

«Колос» (замены): Тахири – 5,5, Кане – 5,5, Степаненко – б/о

«Заря» (замены): Задорожный – 6,0, Саленко – 6,0, Горбач – б/о

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Колос» - «Заря» - 1:1

Голы: Салабай, 49 – Андушич, 88

Предупреждения: Элиас, 69 – Попара, 44

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник – Демченко (Степаненко, 82), Элиас, Гагнидзе – Салабай, Климчук (Тахири, 76), Гусол (Кане, 76)

«Зоря»: Турбаевский – Жуниньо, Эксинья, Джордан, Пердута – Кушниренко – Елавич (Саленко, 78), Попара (Горбач, 90+1), Андушич, Слесар – Верлей (Задорожный, 71)

Арбитр: Владимир Новохатний (Черкассы)

Стадион: «Колос» (Ковалевка, Киевская обл.)

Удары (в створ): 18 (7) – 9 (2)

Угловые: 1 – 2

Оффсайды: 1 – 0

КОЛОС – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

Olexiy_Kharkiv
Знову чудовий результат для харків'ян. Тепер лише перемагати і відриватись від конкурентів
