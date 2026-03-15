Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Колос Ковалевка
15.03.2026 15:30 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
15 марта 2026, 07:17 |
71
0

Колос – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды в прошлом туре сыграли со счетом 4:0, но есть нюанс

В воскресенье, 15 марта, состоится поединок 20 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ковалевский «Колос» и луганская «Заря». Матч пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Колос

«Колос» является одним из центров стабильности в нашем чемпионате, но, глядя на результаты команды весной, этого и не скажешь. Подопечные Костышина в двух стартовых турах после возобновления первенства проиграли «Полесью» 0:2 и победили «Карпаты» 1:0.

А вот что произошло в матче 19 тура против «Эпицентра», объяснить трудно. Казалось, встречаются крепкий середняк и команда с низов турнирной таблицы и будет спокойна победа фаворита. Но так и близко не произошло, команда из Каменец-Подольского феерически уничтожила оппонента с счетом 4:0. Как потом сказал ассистент главного тренера «Колоса» Олег Шелаев, у команды был неудачный день и такое иногда бывает.

Нельзя не согласиться, у каждой команды минимум раз за сезон есть матч, в котором ничего не удается, и это нормально. Вопрос только в том, сделает ли тренерский штаб выводы и не допустит ли повторения.

Форвард «Колоса» Юрий Климчук входит в группу из девяти футболистов, имеющих в активе семь или восемь забитых мячей. Если точнее, то Климчук делит вторую позицию в гонке бомбардиров с Оба, Твердохлебом, Сторчоусом и Ассинором.

Отсидел дисквалификацию Никита Бурда и сможет помочь своим партнерам.

Заря

«Заря» соседствует «Колосу» в середине турнирной таблицы и есть таким же крепким середняком. И результаты весной столь же нестабильны. Уже были и ничья с «Кудровкой», вместо которой должна была быть победа, если бы не два автогола в конце матча, и поражение от «Кривбасса», и разгром «Полтавы».

Конечно, победу над главным аутсайдером, тренер которого признал, что команда не соответствует уровню УПЛ, трудно назвать очень большим достижением, но 4:0 – это 4:0. Героем того матча стал Андушич, оформивший хет-трик. Еще один гол забил Будкивский, имеющий в актив восемь голов и претендующий на звание лучшего бомбардира, деля первую строчку с Пономаренко, Гайдучиком и Фаалом (хотя все мы понимаем, конечно, что гонку выиграет Пономаренко).

Кстати, «Заря» не проигрывает уже шесть матчей подряд, трижды выиграв и трижды сыграв вничью, а выигравший в текущем матче станет юбилейной, сотой победой луганской команды на чужих полях в чемпионатах Украины.

История встреч

В четырнадцати матчах, сыгранных между командами, чаще побеждала «Заря» – семь матчей закончились викторией луганского клуюу, пять раз были сильнее «колоски». Разница мячей – 13:15.

Ориентировочные составы

«Колос»: Пахолюк – Понедельник, Бондаренко, Козык, Цурик – Демченко, Гагнидзе – Салабай, Теллес, Гусол – Климчук

«Заря»: Турбаевский – Пердута, Джордан, Яньич, Жуниор Рейс – Попара, Кушниренко – Слесар, Андушич, Вантух – Будкивский

Прогноз на противостояние

В матче равных команд случится может все, что угодно, но при всем желании спрогнозировать победу хозяев, которым нужны положительные эмоции после позора с «Эпицентром», поставим на ничью.

Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем