Синнер наказал Медведева и впервые стал чемпионом Мастерса в Индиан-Уэллс
Яннник обыграл нейтрала в финальном поединке турнира в Калифорнии
Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер впервые в карьере выиграл трофей на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.
Янник одолел нейтрала Даниила Медведева (ATP 11) в двух сетах финального противостояния за 2 часа – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
В активе Янника – десять подач на вылет и 28 виннеров, в пасиве – 31 невынужденная ошибка. Во втором сете на тай-брейке Синнер ушел с 0:4.
Итальянец одержал девятую победу над Медведевым.
На счету второго номер мирового рейтинга ATP также победы над Далибором Сврчиною, Денисом Шаповаловым, Жоау Фонсекой, Лернером Тьеном и Александром Зверевым.
Это 100-я победа Синнера на турнире категории Мастерс и 25-й титул в карьере. В его активе трофеи всех тысячников на хардовом покрытии.
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, финал
Янник Синнер [2] – Даниил Медведев [11] – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Australian Open 🏆🏆— Tennis TV (@TennisTV) March 15, 2026
US Open 🏆
Indian Wells 🏆🆕
Miami 🏆
Toronto 🏆
Cincinnati 🏆
Shanghai 🏆
Paris 🏆
Nitto ATP Finals 🏆🏆
Jannik Sinner becomes the youngest man to win EVERY major hard-court title. pic.twitter.com/Z2Vsch3Zu0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
