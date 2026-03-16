Синнер наказал Медведева и впервые стал чемпионом Мастерса в Индиан-Уэллс

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер впервые в карьере выиграл трофей на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Янник одолел нейтрала Даниила Медведева (ATP 11) в двух сетах финального противостояния за 2 часа – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

В активе Янника – десять подач на вылет и 28 виннеров, в пасиве – 31 невынужденная ошибка. Во втором сете на тай-брейке Синнер ушел с 0:4.

Итальянец одержал девятую победу над Медведевым.

На счету второго номер мирового рейтинга ATP также победы над Далибором Сврчиною, Денисом Шаповаловым, Жоау Фонсекой, Лернером Тьеном и Александром Зверевым.

Это 100-я победа Синнера на турнире категории Мастерс и 25-й титул в карьере. В его активе трофеи всех тысячников на хардовом покрытии.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, финал

