Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Синнер наказал Медведева и впервые стал чемпионом Мастерса в Индиан-Уэллс
16 марта 2026, 01:30 | Обновлено 16 марта 2026, 02:34
Синнер наказал Медведева и впервые стал чемпионом Мастерса в Индиан-Уэллс

Яннник обыграл нейтрала в финальном поединке турнира в Калифорнии

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер впервые в карьере выиграл трофей на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Янник одолел нейтрала Даниила Медведева (ATP 11) в двух сетах финального противостояния за 2 часа – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

В активе Янника – десять подач на вылет и 28 виннеров, в пасиве – 31 невынужденная ошибка. Во втором сете на тай-брейке Синнер ушел с 0:4.

Итальянец одержал девятую победу над Медведевым.

На счету второго номер мирового рейтинга ATP также победы над Далибором Сврчиною, Денисом Шаповаловым, Жоау Фонсекой, Лернером Тьеном и Александром Зверевым.

Это 100-я победа Синнера на турнире категории Мастерс и 25-й титул в карьере. В его активе трофеи всех тысячников на хардовом покрытии.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, финал

Янник Синнер [2] – Даниил Медведев [11] – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)

По теме:
Даниил Медведев – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Синнер признался, что ощутил боль в спине перед матчем со Зверевым
Алькарас пояснил, почему проиграл Медведеву в полуфинале Индиан-Уэллс
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Теннис | 15 марта 2026, 11:15 31
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!

В решающем поединке Ангелина уверено разобралась с Тамарой Зиданшек

Жребий турнира в Майами. Соперница Ястремской, кто для Свитолиной и Костюк?
Теннис | 15 марта 2026, 21:50 1
Жребий турнира в Майами. Соперница Ястремской, кто для Свитолиной и Костюк?
Жребий турнира в Майами. Соперница Ястремской, кто для Свитолиной и Костюк?

Даяна в первом раунде сыграет с Крюгер, Элина и Марта начнут со второго круга

Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Футбол | 15.03.2026, 17:20
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
Футбол | 15.03.2026, 10:59
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
Футбол | 15.03.2026, 19:55
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
Популярные новости
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
15.03.2026, 08:33 7
Футбол
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
14.03.2026, 08:36 48
Футбол
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 02:20 10
Теннис
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
14.03.2026, 05:42 1
Бокс
Виталий Кличко нашел виновного в поражении брата Владимира от Джошуа
Виталий Кличко нашел виновного в поражении брата Владимира от Джошуа
14.03.2026, 02:12
Бокс
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
14.03.2026, 12:27 7
Другие виды
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
14.03.2026, 09:23 17
Футбол
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 7
Футбол
