Шанс всей жизни. Будет ли Неймар в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026?

Долгие годы бразильский форвард Неймар считался одним из лучших футболистов современности, пребывая на ключевых ролях сперва в Барселоне, а затем и в Пари Сен-Жермен. Реализовать весь свой невероятный потенциал у этого “наследника Пеле”, увы, так и не получилось, чему во многом воспрепятствовали частые травмы нападающего, а также его отнюдь не наивысший уровень профессионализма. Неймара нередко обвиняли в том, что он придумывал какие-то повреждения, чтобы поехать на родину то ли на день рождения сестры, то ли для участия в традиционном тамошнем карнавале. В общем, в какой-то момент карьера талантливого бразильца пришла к тому, что ПСЖ предпочел избавиться от него, продав за 90 миллионов евро в Аль-Хиляль.

Но в Саудовской Аравии заблистать вновь и стать главным оппонентом в вопросах звездности для Криштиану Роналду из Аль-Насра у Неймара также не вышло. За полтора года бразилец провел всего 7 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом и 3 результативными передачами. Уже в конце января 2025 года Аль-Хиляль согласился отпустить Неймара бесплатно в Бразилию, где форвард заключил трудовое соглашение со своим родным клубом – Сантосом.

Нынче обладатель статуса самого дорогого футболиста в истории (рекорд в 222 миллиона евро, которые были заплачены ПСЖ Барселоне летом 2017-го все еще никем не побит) выступает за Сантос, где пока не может похвастаться каким-то значительными достижениями. Например, в сезоне-2025 на счету форварда было 8 забитых мячей и 1 ассист в 20 поединках бразильской Серии А, сами “рыбы” финишировали в этом турнире на весьма скромной 12-й позиции, а про амбиции бороться за чемпионство эта команда не вспоминает с уже достаточно далекого 2019-го…

Неудивительно, что в какой-то момент Неймар потерял место и в составе национальной сборной Бразилии, за которую сыграл 128 матчей и забил 79 мячей, являясь абсолютным рекордсменом “селесао” в аспекте результативности. Свой последний к нынешнему моменту поединок за бразильскую сборную Неймар провел еще 18 октября 2023 года против Уругвая (0:2) в рамках отборочного цикла на чемпионат мира-2026. Именно в том матче форвард получил самую тяжелую травму в своей профессиональной карьере – разрыв крестообразных связок колена, из-за чего остался вне игры практически на год и не сумел закрепиться в рядах Аль-Хиляля.

После возвращения в Сантос, казалось бы, дела Неймара постепенно пошли вверх и он может рассчитывать на возвращение в сборную Бразилии, но… На самом деле, перманентные проблемы с подколенным сухожилием, из-за которых в декабре 2025-го экс-форварду Барселоны и ПСЖ пришлось лечь под нож, не давали ему надежд на то, чтобы получить приглашение от наставника “селесао” Карло Анчелотти.

Итальянец, который работает на своем посту с мая минувшего года, пока не может дать ответ и на главный вопрос, который сейчас всерьез заботит самого Неймара и многих болельщиков национальной сборной Бразилии – поедет ли форвард Сантоса на чемпионат мира-2026, финальная часть которого пройдет на полях США, Канады и Мексики.

По данным бразильских инсайдеров, Анчелотти и его помощники внимательно следят за состоянием Неймара и оценивают его возможности показывать футбол топ-уровня в высокоинтенсивном графике матчей, который присущ для финальных частей чемпионатов мира. В настоящий момент известно, что Неймар присутствует в расширенном списке кандидатов на вызов в стан «селесао» на два ближайших товарищеских матча команды против Франции (26 марта) и Хорватии (1 апреля). Однако сам факт присутствия в лонг-листе вовсе не дает форварду Сантоса никакой гарантии того, что он сыграет в ближайших матчах, благодаря чему можно будет говорить о долгожданном возвращении Неймара в национальную сборную.

Недавно журналисты попросили Карло Анчелотти прокомментировать возможность возвращения Неймара в состав “селесао” и его поездку на ЧМ-2026. На это итальянский специалист весьма дипломатично ответил, что в его команде будут только те, кто окажется абсолютно готов к игре.

“Финальный список еще не утвержден. На первой пресс-конференции я сказал, что Бразилии повезло иметь много хороших игроков. Заявка на матчи [против Франции и Хорватии] еще не закрыта, но мы близки к ее окончательному варианту. Есть некоторые позиции, которые еще не полностью определены. Важно, чтобы игрок был физически готов на 100%, а не на 80%”, – заявил Анчелотти, не пожелав персонально останавливаться на фигуре Неймара.

Сам Неймар в конце минувшего года давал понять, что абсолютно не знает, чего ждать от его карьеры в ближайшем будущем, и состоится ли его долгожданное возвращение в сборную Бразилии.

“Я не знаю, что будет дальше, что будет в следующем году. Может быть, наступит декабрь, и я захочу завершить карьеру. Это будет идти от сердца. Мы живем одним днем”, – сказал нападающий.

В настоящий момент ситуация выглядит таким образом, что в вопросе возвращения Неймара в сборную Бразилии определяющими окажутся ближайшие несколько дней. На официальном сайте Бразильской конфедерации футбола уже появилась информация о том, что Карло Анчелотти и его помощники планируют посетить несколько матчей бразильской Серии А, в которых будут принимать участие кандидаты в «селесао». В частности, присутствие самого итальянца ожидается на матче между Сантосом и Коринтиансом, который запланирован к проведению на 15 марта.

Любопытно, что в предшествовавшем этой игре поединке против Мирасола Неймар на поле не появлялся, так как пропустил несколько последних тренировок “рыб” из-за накопленной мышечной усталости. Инсайдеры полагают, что на этот шаг тренерский штаб Сантоса пошел по просьбе самого Неймара, который хочет привести себя в порядок к важному матчу против Коринтианса, куда приедет Анчелотти, чтобы предстать на глазах у итальянца в лучшем виде и наилучшей физической форме.

Getty Images. Неймар

В сезоне-2026 в рамках бразильской Серии А Неймар уже сыграл один матч – в четвертом туре против Васко да Гама, причем именно его усилия помогли «рыбам» отпраздновать победу. Форвард записал на свой счет два забитых мяча, благодаря чему Сантос отпраздновал победу (2:1), а Неймар продемонстрировал отличную голевую конверсию, реализовав в голы два из четырех своих ударов по воротам соперника.

Но не окажется ли матч против Васко да Гама лишь эпизодической “вспышкой” на довольно мрачном отрезке карьеры Неймара? Ответ на этот вопрос дадут ближайшие пару недель, а также – решение Карло Анчелотти о возвращении или невозвращении форварда Сантоса в сборную Бразилии.

Пока же можно констатировать, что потенциальная поездка на ЧМ-2026 станет для Неймара реально шансом всей жизни доказать, что он все-таки не неудачник, так и не сумевший реализовать себя. До этого форвард Сантоса уже трижды выступал на мундиалях (в 2014, 2018 и 2022 годах), причем в финальных стадиях имеет весьма неплохую статистику (8 голов и 4 ассиста в 13 матчах), однако достичь чего-либо значимого с “селесао” у Неймара все равно не выходило. Дважды (в 2018-м и 2022-м) бразильцы останавливались на стадии четвертьфиналов, а в 2014-м, на домашнем чемпионате мира, форвард из-за проблем с позвоночником не смог сыграть в полуфинале против Германии, и та игра завершилась форменным и историческим фиаско “селесао” (1:7), после чего те с горя проиграли еще и в матче за третье место Нидерландам (0:3).

Чтобы навсегда остаться в пантеоне великих и заставить потомков вспоминать о себе как об одном из самых великих бразильских футболистов, Неймару крайне необходимо сперва вернуть хорошие физические кондиции, затем – вернуться в сборную Бразилии, где ему предстоит заявить о себе как о безоговорочном лидере команды. И только после этого можно будет вести речь о вероятном повторении триумфа “селесао” на мундиале в США, как это уже произошло в 1994-м. Как видим, вызовов перед Неймаром уйма, другой вопрос – способен ли 34-летний ветеран все это осилить?..

