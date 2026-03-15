Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 125 в Анталье (Турция)!

В финале украинка в двух сетах разобралась с Тамарой Зиданшек (WTA 148).

WTA 125 Анталья. Грунт. Финал

Ангелина Калинина (Украина) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:0, 6:3

Калинина провела третий финал в Анталье за три недели и завоевала второй трофей, выиграв 10 матч подряд.