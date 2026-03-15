Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
15 марта 2026, 11:15 | Обновлено 15 марта 2026, 12:03
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!

В решающем поединке Ангелина уверено разобралась с Тамарой Зиданшек

Instagram. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 125 в Анталье (Турция)!

В финале украинка в двух сетах разобралась с Тамарой Зиданшек (WTA 148).

WTA 125 Анталья. Грунт. Финал

Ангелина Калинина (Украина) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:0, 6:3

Калинина провела третий финал в Анталье за три недели и завоевала второй трофей, выиграв 10 матч подряд.

Даниил Агарков
aleks8-48
Курча по зернятку цьобає,а виростає в великого півня,в даному випадку курку. Потенціал у Гелі гравчині першої півсотні,сподіваюсь,що вона незабаром туди поверниться.
C.Пеклов
Молодець!Просто тріумфальний виступ в Анталії!Бажаю добре відпочити й продовжувати підкоряти нові висоти!
Falko
Розігналася! Роздухарилася! Фсьо, РГ наш ;))
Походу, Ангеліна за півтора роки поневірянь явно скучила за тенісом. Головне, аби надалі здоров'я не підводило.
Трішки нагадує кейс Світоліної. 2 роки поспіль пропускала всю осінь: то нога, то вигорання. Почистила пір'я і ломанулася прямо із січня.
RomеоBoss
Вітаю Ангеліна🎾
Ви молодець! Гарна гра!
Все як мало бути! Нарешті ви повернулись до своєї гарной форми!
Пора повертатись у 💯найкращих!
C.Пеклов
4 титули WTA 125!Побила рекорд Олійнікової!
Андрій Заліщук
Ну може Геля, коли захоче, браво! Тепер перепочити тиждень-два і можна заявитися на якийсь турнір 250 чи 500 після Маямі
Oleg
125 для неї вже мілкувато. Пора вже на 500
Ivan456
Мої вітання! Ще багато треба проробити роботи, щоб ввійти до першої сотні, але стабільність та витривалість Ангели знову дають свої плоди. Серед наших у річному рейтингу уже третя, після Елі та Марти. Проте є куди рости й надалі.
Sashamar
Хто знає, що в Гелі наступне?
