WTA15 марта 2026, 11:15 | Обновлено 15 марта 2026, 12:03
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
В решающем поединке Ангелина уверено разобралась с Тамарой Зиданшек
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 125 в Анталье (Турция)!
В финале украинка в двух сетах разобралась с Тамарой Зиданшек (WTA 148).
WTA 125 Анталья. Грунт. Финал
Ангелина Калинина (Украина) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:0, 6:3
Калинина провела третий финал в Анталье за три недели и завоевала второй трофей, выиграв 10 матч подряд.
Походу, Ангеліна за півтора роки поневірянь явно скучила за тенісом. Головне, аби надалі здоров'я не підводило.
Трішки нагадує кейс Світоліної. 2 роки поспіль пропускала всю осінь: то нога, то вигорання. Почистила пір'я і ломанулася прямо із січня.
Ви молодець! Гарна гра!
Все як мало бути! Нарешті ви повернулись до своєї гарной форми!
Пора повертатись у 💯найкращих!