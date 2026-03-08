Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Ангелина выиграла украинское дерби у Александры и завоевала трофей турецкого турнира
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 125 в Анталье (Турция)!
В финале Ангелина выиграла украинское дерби у первой сеяной Александры Олейниковой (WTA 73) в трех сетах за 2 часа и 46 минут.
WTA 125 Анталья. Грунт. Финал
Александра Олейникова (Украина) [1] – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 6:3, 2:6
Олейникова и Калинина провели первое очное противостояние.
Ангелина во второй раз за две недели сыграла в финале на кортах Антальи. На прошлой неделе Калинина уступила Моюке Утидзиме в решающем поединке.
Всего у Калининой теперь три трофея категории WTA 125. В 2022 и 2025 годах она становилась чемпионкой соревнований в Лиможе.
Помимо Олейниковой, Ангелина на пути к триумфу также одолела Екатерину Горгодзе, Элину Аванесян, Панну Удварди и Катажину Каву.
Олейникова в четвертый раз в карьере сыграла в финале WTA 125 и потерпела первое поражение. В 2025 году Александра стновилась победительницей турниров в Толентино, Тукумане и Колине.
Путь Калининой к трофею WTA 125 в Анталье:
- R1: Ангелина Калинина – Екатерина Горгодзе – 6:3, 4:6, 6:3
- R2: Ангелина Калинина – Элина Аванесян – 6:1, 7:6 (7:5)
- 1/4 финала: Ангелина Калинина – Панна Удварди [2] – 7:6 (7:3), 7:5
- 1/2 финала: Ангелина Калинина – Катажина Кава – 7:5, 6:2
- Финал: Ангелина Калинина – Александра Олейникова [1] – 6:3, 3:6, 6:2
Результаты Олейниковой на турнире WTA 125 в Анталье:
- R1: Александра Олейникова [1] – Нурия Бранкаччо – 2:6, 6:3, 6:0
- R2: Александра Олейникова [1] – Ирина Шиманович – 7:5, 6:1
- 1/4 финала: Александра Олейникова [1] – Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес – 1:6, 6:0, 7:5
- 1/2 финала: Александра Олейникова [1] – Моюка Утидзима – 6:4, 6:4
- Финал: Александра Олейникова [1] – Ангелина Калинина – 3:6, 6:3, 2:6
