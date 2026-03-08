Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
08 марта 2026, 14:29 | Обновлено 08 марта 2026, 14:44
3055
13

Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье

Ангелина выиграла украинское дерби у Александры и завоевала трофей турецкого турнира

08 марта 2026, 14:29 | Обновлено 08 марта 2026, 14:44
3055
13 Comments
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 125 в Анталье (Турция)!

В финале Ангелина выиграла украинское дерби у первой сеяной Александры Олейниковой (WTA 73) в трех сетах за 2 часа и 46 минут.

WTA 125 Анталья. Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) [1] – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 6:3, 2:6

Олейникова и Калинина провели первое очное противостояние.

Ангелина во второй раз за две недели сыграла в финале на кортах Антальи. На прошлой неделе Калинина уступила Моюке Утидзиме в решающем поединке.

Всего у Калининой теперь три трофея категории WTA 125. В 2022 и 2025 годах она становилась чемпионкой соревнований в Лиможе.

Помимо Олейниковой, Ангелина на пути к триумфу также одолела Екатерину Горгодзе, Элину Аванесян, Панну Удварди и Катажину Каву.

Олейникова в четвертый раз в карьере сыграла в финале WTA 125 и потерпела первое поражение. В 2025 году Александра стновилась победительницей турниров в Толентино, Тукумане и Колине.

Путь Калининой к трофею WTA 125 в Анталье:

  • R1: Ангелина Калинина – Екатерина Горгодзе – 6:3, 4:6, 6:3
  • R2: Ангелина Калинина – Элина Аванесян – 6:1, 7:6 (7:5)
  • 1/4 финала: Ангелина Калинина – Панна Удварди [2] – 7:6 (7:3), 7:5
  • 1/2 финала: Ангелина Калинина – Катажина Кава – 7:5, 6:2
  • Финал: Ангелина Калинина – Александра Олейникова [1] – 6:3, 3:6, 6:2

Результаты Олейниковой на турнире WTA 125 в Анталье:

  • R1: Александра Олейникова [1] – Нурия Бранкаччо – 2:6, 6:3, 6:0
  • R2: Александра Олейникова [1] – Ирина Шиманович – 7:5, 6:1
  • 1/4 финала: Александра Олейникова [1] – Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес – 1:6, 6:0, 7:5
  • 1/2 финала: Александра Олейникова [1] – Моюка Утидзима – 6:4, 6:4
  • Финал: Александра Олейникова [1] – Ангелина Калинина – 3:6, 6:3, 2:6
По теме:
Александра Олейникова – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Будет украинское дерби! Олейникова вслед за Калининой вышла в финал Антальи
Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову
Ангелина Калинина Александра Олейникова WTA Анталья трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Дякую, дівчата! Українська битва на османській землі вийшла на славу)
Ответить
+18
C.Пеклов
Добре грали обидві!Гелі у кінці трохи краще!Почаще б такі матчі!
Ответить
+16
Андрій Заліщук
Сильний вийшов фінал!
Ответить
+14
❤️🍓
🇺🇦Крутой украинский финал. Хотелось победы Олейниковой, но Калинина была сильнее в решающем сете. Плюс несколько обидных ошибок... 🏆Ангелину с победой, а Сашуне💗 удачи на следующих турнирах!
Ответить
+9
Олександр Кравченко
От чому не зробити на сайті календар наших теннісисток де вони будуть грати в наступних турнірах?
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Ivan456
Молодці обидві. Четверте дербі наших у цьому сезоні пройшло на висоті. Побільше б таких захопливих матчів!
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Sashamar
Наприкінці другого початку третього сету думав все, попливла Геля. Ні, витримала Сашін бадмінтон.
Ответить
+2
Людмила Павловська
Геля молодець.
Ответить
+1
Ivan456
Згадав, це ж тепер Саша і Геля ще й ділять рекорд по кількості виграних челенджерів серед українок — в обидвох по 3. Тепер ще й в основному турі треба щось взяти, бо не солідно ж буде.
Ответить
0
