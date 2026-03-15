Драматичная концовка. Ливерпуль упустил победу в матче с Тоттенхэмом

В матче 30-го тура Английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле сыграл вничью с Тоттенхэмом.

Поединок состоялся 15 марта на стадионе Энфилд в Ливерпуле и завершился со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте, суперголом со штрафного отличился Доминик Собослаи.

После перерыва лондонская команда сумела отыграться, на 90-й минуте гол забил Ришарлисон после передачи Рандаля Коло Муани.

Ливерпуль потерял важные два балла в борьбе за выход в Лигу чемпионов, а Тоттенхэм продолжает борьбу за выживание.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (61), Ман Юнайтед (54), Астон Вилла (51), Ливерпуль (49), Челси (48).

Английская Премьер-лига

30-й тур. 15 марта 2026

Ливерпуль – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Собослаи, 18 – Ришарлисон, 90.

