Драматичная концовка. Ливерпуль упустил победу в матче с Тоттенхэмом
На супергол со штрафного от Доминика Собослаи в конце игры ответил Ришарлисон
В матче 30-го тура Английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле сыграл вничью с Тоттенхэмом.
Поединок состоялся 15 марта на стадионе Энфилд в Ливерпуле и завершился со счетом 1:1.
Хозяева открыли счет на 18-й минуте, суперголом со штрафного отличился Доминик Собослаи.
После перерыва лондонская команда сумела отыграться, на 90-й минуте гол забил Ришарлисон после передачи Рандаля Коло Муани.
Ливерпуль потерял важные два балла в борьбе за выход в Лигу чемпионов, а Тоттенхэм продолжает борьбу за выживание.
Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (61), Ман Юнайтед (54), Астон Вилла (51), Ливерпуль (49), Челси (48).
Английская Премьер-лига
30-й тур. 15 марта 2026
Ливерпуль – Тоттенхэм – 1:1
Голы: Собослаи, 18 – Ришарлисон, 90.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тарас Михавко получил травму
Пономаренко, Краснопир и Крушинский получат дебютные вызовы в национальную команду