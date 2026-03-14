  4. Ливерпуль – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль
15.03.2026 18:30
Тоттенхэм
14 марта 2026, 22:26 | Обновлено 14 марта 2026, 22:33
Ливерпуль – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 15 марта в 18:30 по Киеву

В воскресенье, 15 марта, состоится поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

После замечательного чемпионского сезона коллектив Арне Слота демонстрирует не слишком стабильные результаты. После 29 туров текущего розыгрыша Премьер-лиги на балансе мерсисайдцев 48 очков, благодаря которым они находятся на 6-й позиции общего зачета. Однако расстояние от топ-3 не слишком велико – всего 3 зачетных пункта. В Кубке Англии «красные» квалифицировались уже в четвертьфинал, где их ждет поединок против «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов по итогам основного этапа мерсисайдцам удалось квалифицироваться в 1/8 финала. Однако в первом поединке противостояния на этой стадии «Ливерпуль» в выездном матче минимально проиграл «Галатасараю».

Для «шпор» текущий сезон проходит катастрофически, особенно ужасно складываются последние матчи команды. За 29 матчей чемпионата Англии лондонцам удалось набрать всего 29 баллов, пока позволяют им находиться на 16-й позиции турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета скудное – всего 1 балл. Кубок Англии «Тоттенхэм» покинул на стадии 1/32 финала после поражения против «Астон Виллы».

В Лиге чемпионов «шпоры» также дошли до 1/8 финала и проиграли первый матч этого противостояния. Правда, «Тоттенхэм» уступил мадридскому «Атлетико» с разгромным счетом 5:2.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Ливерпуль». Мерсисайдцам за этот отрезок удалось победить 4 раза, «Тоттенхэм» торжествовал лишь в 1 матче. Правда, эта победа «шпор» в полуфинале Кубка лиги ничего не значила, ведь в ответном матче «красные» смогли отыграться.

Интересные факты

  • «Тоттенхэм» проиграл в каждом из 5 предыдущих матчей.
  • «Тоттенхэм» не может сохранить ворота сухими уже 7 игр подряд.
  • «Тоттенхэм» – единственная команда, которая не побеждала в Премьер-лиге в 2026 году. На балансе клуба 7 поражений и 4 ничьих.
  • В 8/9 предыдущих играх между клубами было забито больше 2.5 гола.
  • За последние 11 поединков на Энфилде «Ливерпуль» проиграл всего раз.

Возможные стартовые составы

Ливерпуль: Алиссон – Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг – Макалистер, Гравенберг – Гакпо, Собослай, Салах – Экитикэ

Тоттенхэм: Викарио – Данзо, Дрегушин, Порро – Соуза, Сарр, Грей, Спенс – Симонс, Ришарлисон, Соланке

Прогноз

Матчи между этими клубами всегда богаты голами, поэтому я поставлю на тотал больше 3 (с коэффициентом 1.63 по линии БК betking).

По теме:
Ман Сити не сумел обыграть Вест Хэм. Уже солидное отставание от Арсенала
Игрок Арсенала стал самым молодым автором гола в истории АПЛ
Ноттингем – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль Тоттенхэм Ливерпуль - Тоттенхэм прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два удаления у Баварии, победа Боруссии Дортмунд
Футбол | 14 марта 2026, 19:05 10
Два удаления у Баварии, победа Боруссии Дортмунд
Два удаления у Баварии, победа Боруссии Дортмунд

Мюнхен все же набрал один пункт

ВИДЕО. Бессмысленное интервью игрока УПЛ: на все вопросы – один ответ
Футбол | 14 марта 2026, 22:05 5
ВИДЕО. Бессмысленное интервью игрока УПЛ: на все вопросы – один ответ
ВИДЕО. Бессмысленное интервью игрока УПЛ: на все вопросы – один ответ

Шостак «порадовал» журналиста своим незнанием

Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Футбол | 14.03.2026, 08:22
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Бокс | 14.03.2026, 05:42
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2026, 05:58
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Популярные новости
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
13.03.2026, 02:02 1
Бокс
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 26
Футбол
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
14.03.2026, 08:36 27
Футбол
Зачем Усику бой против Верховена?
Зачем Усику бой против Верховена?
14.03.2026, 06:00 10
Бокс
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
13.03.2026, 00:02 10
Бокс
Гвардиола выбрал новую команду, которую возглавит после поражения от Реала
Гвардиола выбрал новую команду, которую возглавит после поражения от Реала
13.03.2026, 06:12 3
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 6
Теннис
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
13.03.2026, 09:30 7
Футбол
