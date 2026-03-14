В воскресенье, 15 марта, состоится поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Ливерпуль

После замечательного чемпионского сезона коллектив Арне Слота демонстрирует не слишком стабильные результаты. После 29 туров текущего розыгрыша Премьер-лиги на балансе мерсисайдцев 48 очков, благодаря которым они находятся на 6-й позиции общего зачета. Однако расстояние от топ-3 не слишком велико – всего 3 зачетных пункта. В Кубке Англии «красные» квалифицировались уже в четвертьфинал, где их ждет поединок против «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов по итогам основного этапа мерсисайдцам удалось квалифицироваться в 1/8 финала. Однако в первом поединке противостояния на этой стадии «Ливерпуль» в выездном матче минимально проиграл «Галатасараю».

Тоттенхэм

Для «шпор» текущий сезон проходит катастрофически, особенно ужасно складываются последние матчи команды. За 29 матчей чемпионата Англии лондонцам удалось набрать всего 29 баллов, пока позволяют им находиться на 16-й позиции турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета скудное – всего 1 балл. Кубок Англии «Тоттенхэм» покинул на стадии 1/32 финала после поражения против «Астон Виллы».

В Лиге чемпионов «шпоры» также дошли до 1/8 финала и проиграли первый матч этого противостояния. Правда, «Тоттенхэм» уступил мадридскому «Атлетико» с разгромным счетом 5:2.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Ливерпуль». Мерсисайдцам за этот отрезок удалось победить 4 раза, «Тоттенхэм» торжествовал лишь в 1 матче. Правда, эта победа «шпор» в полуфинале Кубка лиги ничего не значила, ведь в ответном матче «красные» смогли отыграться.

Интересные факты

«Тоттенхэм» проиграл в каждом из 5 предыдущих матчей.

«Тоттенхэм» не может сохранить ворота сухими уже 7 игр подряд.

«Тоттенхэм» – единственная команда, которая не побеждала в Премьер-лиге в 2026 году. На балансе клуба 7 поражений и 4 ничьих.

В 8/9 предыдущих играх между клубами было забито больше 2.5 гола.

За последние 11 поединков на Энфилде «Ливерпуль» проиграл всего раз.

Возможные стартовые составы

Ливерпуль: Алиссон – Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг – Макалистер, Гравенберг – Гакпо, Собослай, Салах – Экитикэ

Тоттенхэм: Викарио – Данзо, Дрегушин, Порро – Соуза, Сарр, Грей, Спенс – Симонс, Ришарлисон, Соланке

Прогноз

Матчи между этими клубами всегда богаты голами, поэтому я поставлю на тотал больше 3 (с коэффициентом 1.63 по линии БК betking).