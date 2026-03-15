Ливерпуль – Тоттенхэм – 1:1. Супергол Собослаи и ответ шпор. Видео голов

В матче 30-го тура Английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле сыграл вничью с Тоттенхэмом.

Поединок состоялся 15 марта на стадионе Энфилд в Ливерпуле и завершился со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте, супергол со штрафного забил Доминик Собослаи.

На 90-й минуте счет сравнял Ришарлисон после передачи Рандаля Коло Муани.

Английская Премьер-лига

30-й тур. 15 марта 2026

Ливерпуль – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Собослаи, 18 – Ришарлисон, 90.

