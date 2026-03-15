Крупский отверг Шахтер ради Металлиста 1925: без ошибки, но и без прогресса

В начале минувшего года молодой правый фулбек «Ворсклы» Илья Крупский шокировал своим решением подавляющее большинство футбольных болельщиков и экспертов. Даже некоторые коллеги игрока, как ветеран Сергей Кривцов, открыто заявляли, что не понимают логики решения фулбека, который отказался от трансфера в «Шахтер» ради «Металлиста 1925». Тогда и дончане, и харьковчане активировали клаусулу Ильи по контракту с «Ворсклой», вследствие чего защитник получил возможность самостоятельно решать, где он хочет продолжить карьеру.

Крупский удивил, прежде всего, не самим фактом отказа «Шахтеру», а тем, что согласился на трансфер в клуб, который на тот момент еще выступал в Первой лиге и не имел никаких гарантий выхода в УПЛ по итогам сезона-2024/25. Вторую часть минувшего чемпионата Илья доиграл в «Ворскле», а летом присоединился наконец к «Металлисту 1925», который все-таки успешно решил задачу и вернулся в элитарный дивизион украинского клубного футбола.

Сам Крупский, когда его прямо спросили, не побоялся ли он конкуренции в «Шахтере» с Винисиусом Тобиасом и Ефимом Коноплей, из-за чего и подался играть за «Металлист 1925», заявил следующее: «Нет. Поверьте, чего-чего, а конкуренции я точно не боюсь. Конкуренция напротив – хорошая штука. Все немного проще: я считаю, что в «Металлисте 1925» у меня будет больше шансов спокойно развиваться, прогрессировать, чем в «Шахтере», и впоследствии попасть в национальную сборную Украины, а затем перебраться в какую-то европейскую команду-гранд».

С тех пор прошло уже более половины сезона, Крупский успел сыграть в первом круге за «Металлист 1925» против «Шахтера», а сегодня может вновь выйти на поле против команды, от перехода в которую когда-то отказался. Самое время для того, чтобы делать как минимум первые выводы на тему, а не ошибся ли Илья, выбрав «Металлист 1925» и проигнорировав интерес к себе со стороны «горняков»?

Стратегически, если оценивать это решение Крупского со знанием информации на сегодняшний день, Илья действительно мог бы получить весьма многое от трансфера в «Шахтер». Однако тогда, в январе 2025-го, не было понятно, каким видит свое ближайшее будущее Ефим Конопля, ныне фактически наотрез отказавшийся продлевать сотрудничество с «горняками». Если бы Конопля пролонгировал контракт, то перспективы Крупского в донецкой команде действительно выглядели бы не очень-то и радужными.

В «Металлисте 1925» в сезоне-2025/26 Крупский сыграл во всех 19 матчах в рамках УПЛ, причем во всех провел на поле по 90 минут. Фактически это говорит о том, что Илья не ошибся, перейдя из «Ворсклы» в «Металлист 1925», так как он с ходу закрепился в новой команде в статусе одного из беспрекословных игроков основного состава, хотя мог бы «полировать банку» в «Шахтере», с чем сталкиваются, как минимум по началу, практически все новички этой команды (последний яркий пример – Проспер Оба, который пока крайне далек от того, чтобы «найти себя» в стане «горняков»).

Кроме того, в пользу версии о том, что решение Крупского годичной давности не было ошибочным говорит и тот факт, что в очном матче против «Шахтера» в сентябре минувшего года Илья не только помог «Металлисту 1925» зацепиться за ничью (1:1), но и в целом отличился весьма позитивной статистикой: 13 возвратов владения, 5 перехватов мяча, 88% точных передач на половине поля соперника и даже одна попытка дриблинга, оказавшаяся успешной. В той игре правый фланг обороны «Металлиста 1925» не позволял практически ничего атаке «горняков», и роль Крупского в этом была весьма и весьма значительной.

Другой вопрос, что при стабильной игровой практике и роли одного из лидеров «Металлиста 1925» Илья Крупский за более чем полгода пребывания в харьковском клубе так всерьез и не приблизился к реализации цели, упоминавшейся в интервью, цитата из которого приведена выше – дебюту в национальной сборной Украины.

Как в очередной раз оказалось, футболисту мало быть ключевой фигурой в команде из верхней части турнирной таблицы УПЛ и стабильно выходить на поле, чтобы главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров и его ассистенты предоставили такому претенденту шанс сыграть за главную команду страны. Для тренерского штаба сборной куда проще пойти по накатанной, и включить в состав тех же Коноплю, Тымчика или Караваева – футболистов «Шахтера» и «Динамо», – чем анализировать менее понятных им кандидатов и заниматься экспериментами, за которыми, в случае неудачи, еще и «прилетит» отдельная критика – мол, кого вы вообще вызываете…

В этом аспекте Илья Крупский, можно утверждать смело, за более чем половину сезона в «Металлисте 1925» не добился никакого прогресса. Кроме того, фулбек «Металлиста 1925», как и ранее в «Ворскле», все еще остается крайне нерезультативным, что также вряд ли способствует привлечению его в ряды национальной сборной. Судите сами: в минувшем сезоне за полтавскую команду Крупский в 27 матчах лиги отличился лишь 2 ассистами, в нынешнем – в 19 играх за «Металлист 1925» в активе Ильи только 1 результативная передача. У Конопли в 14 играх УПЛ-2025/26 за «Шахтер» уже есть 2 гола и 3 ассиста, а у Караваева – 4 гола и 5 ассистов в 16 матчах чемпионата за «Динамо». На их фоне Крупский и его статистика однозначно смотрятся менее презентабельно…

ФК Металлист 1925. Илья Крупский

Впрочем, справедливости ради, стоит отмечать, что интерес к Крупскому на рынке остается весьма серьезным. В частности, минувшей зимой СМИ сообщали о том, что «Шахтер» продолжает изучать возможность подписания Ильи, хотя ранее спортивный директор «горняков» Дарио Срна весьма нелестно отзывался о футболисте, отказавшем его клубу ради «Металлиста 1925». В декабре 2025-го блогер Виктор Вацко сообщал, что «Шахтер» обращался в харьковский клуб с целью узнать стоимость потенциального трансфера Крупского, но быстро отошел в сторону, когда ему озвучили сумму в 10 миллионов то ли евро, то ли долларов… Но факт отказа от переговоров здесь не столь показателен, как то, что «Шахтер» все еще «держит руку на пульсе» и продолжает надеяться подписать Крупского. Значит, тот развивается в нужном направлении, что и видел одним из очевидных плюсов при переходе из «Ворсклы» именно в «Металлист 1925».

Уже летом 2026-го «Шахтер», вероятно, потеряет Ефима Коноплю, оставшись де-факто с одним Винисиусом Тобиасом на правом фланге обороны. На этом фоне очень вероятно, что «горняки» сделают все, чтобы подписать на позицию правого фулбека качественного украинца, и кандидатура Крупского, как не крути, остается одной из лучших, если не единственно адекватной, на рынке. И если в сегодняшнем матче против «оранжево-черных» Илья вновь отыграет на высоком уровне, то нельзя исключать, что в следующее трансферное окно «Шахтер» уже не испугается первичного ценника, а будет предметно и серьезно торговаться с «Металлистом 1925», который, несмотря на богатого владельца, все равно еще не находится в том положении и ситуации, чтобы разбрасываться деньгами и отказываться от щедрых и выгодных предложений по своим исполнителям.

Поэтому матч «Шахтера» и «Металлиста 1925», помимо противостояния команд на поле, будет иметь еще один контекст, за которым стоит внимательно следить, и связан он напрямую с качеством выступления Ильи Крупского – человека, который не побоялся отказать «Шахтеру», оформив переход в тогда еще клуб Первой лиги, но который все еще остается «на радарах» у дончан. Не зря в народе говорят, что порой лучше сделать шаг назад, чтобы впоследствии удалось сделать два шага вперед. Может быть, это именно тот случай?..