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  4. Крупский отреагировал на оскорбительные слова Срны, назвавшего его ненужным
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 11:33 |
1450
3

Крупский отреагировал на оскорбительные слова Срны, назвавшего его ненужным

Илья Крупский с уважением относится к спортивному директору «Шахтера»

11 февраля 2025, 11:33 |
1450
3
Крупский отреагировал на оскорбительные слова Срны, назвавшего его ненужным
ФК Ворскла. Илья Крупский

Фланговый защитник харьковского «Металлиста 1925» Илья Крупский, который на правах аренды до завершения сезона будет играть за полтавскую «Ворсклу», высказался о том, почему сделал выбор в пользу клуба Первой лиги, а не донецкого «Шахтера».

– Как Вы отреагировали на высказывание Дарио Срны: «Футболист, который выбирает между «Металлистом 1925» и «Шахтером», при всем уважении – он нам не нужен»?

– Я очень уважаю Дарио, он был одним из лучших правых защитников в истории украинского футбола. Думаю, он точно понимает, что каждый футболист в праве принимать собственное решение. Только уважение к «Шахтеру» и Дарио, поэтому его слова никакой реакции не вызвали.

– Какую именно роль сыграл Ваш агент в этом трансфере? Он убеждал Вас перейти в «Металлист 1925» или только помогал в переговорах?

– Никакой агент не может меня силой убедить идти в клуб, в который я не хотел бы. «Металлист 1925» предложил план развития. Я вижу перспективу в клубе и моем профессиональном росте там быстрее, чем в любом другом.

– Как Вы оцениваете этот комментарий: как конструктивную критику или просто эмоциональное заявление?

– Не мне оценивать этот комментарий. У меня к самому Дарио вопросов нет. Я его очень уважаю, как и его мнение. Он уважает мое.

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Илья Крупский Дарио Срна Ворскла Полтава Шахтер Донецк Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
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Комментарии 3
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Lulinnha
Значит правильно сделал когда отказал кротовне. 
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0
Sergei2112
Вот как раз и появился стимул в играх чемпионата доказать свою значимость,особенно в играх с Шахтерам
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0
Burevestnik
Крупський не відпові - вірно зробив.
з наркоманами краще зв'язуватись і не реагувати на їх слова.
від них що завгодно можна чекати...
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-1
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