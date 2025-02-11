Крупский отреагировал на оскорбительные слова Срны, назвавшего его ненужным

Фланговый защитник харьковского «Металлиста 1925» Илья Крупский, который на правах аренды до завершения сезона будет играть за полтавскую «Ворсклу», высказался о том, почему сделал выбор в пользу клуба Первой лиги, а не донецкого «Шахтера».

– Как Вы отреагировали на высказывание Дарио Срны: «Футболист, который выбирает между «Металлистом 1925» и «Шахтером», при всем уважении – он нам не нужен»?

– Я очень уважаю Дарио, он был одним из лучших правых защитников в истории украинского футбола. Думаю, он точно понимает, что каждый футболист в праве принимать собственное решение. Только уважение к «Шахтеру» и Дарио, поэтому его слова никакой реакции не вызвали.

– Какую именно роль сыграл Ваш агент в этом трансфере? Он убеждал Вас перейти в «Металлист 1925» или только помогал в переговорах?

– Никакой агент не может меня силой убедить идти в клуб, в который я не хотел бы. «Металлист 1925» предложил план развития. Я вижу перспективу в клубе и моем профессиональном росте там быстрее, чем в любом другом.

– Как Вы оцениваете этот комментарий: как конструктивную критику или просто эмоциональное заявление?

– Не мне оценивать этот комментарий. У меня к самому Дарио вопросов нет. Я его очень уважаю, как и его мнение. Он уважает мое.