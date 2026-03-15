Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
В топ-4 входят: Шахтер Донецк, ЛНЗ Черкассы, Полесье Житомир, Динамо Киев
В уик-энд состоялись поединки 20-го тура Украинской Премьер-лиги.
За три прошли 8 матчей, и завершены две трети дистанции сезона УПЛ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Все 4 команды, которые ведут борьбу за чемпионство и высокие места, одержали победы в 20-м туре.
В центральном матче тура Шахтер обыграл Металлист 1925 благодаря пенальти от Педриньо (1:0).
Динамо выиграло дерби у Оболони (2:1), ЛНЗ справился с Александрией (2:0), а Полесье нанесло поражение Кривбассу (2:0).
Топ-8 УПЛ: Шахтер (47 очков), ЛНЗ (44), Полесье (39), Динамо (38), Кривбасс, Металлист 1925 (по 31), Колос (29), Заря (28).
В опасной зоне: Эпицентр (20), Рух (19), Александрия (11), Полтава (9). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
⚽️ Украинская Премьер-лига. 20-й тур
- 13.03. 13:00. Полтава – Карпаты – 0:4
- 13.03. 18:00. Динамо – Оболонь – 2:1
- 14.03. 13:00. ЛНЗ – Александрия – 2:0
- 14.03. 15:30. Кудровка – Верес – 0:0
- 14.03. 18:00. Полесье – Кривбасс – 2:0
- 15.03. 13:00. Эпицентр – Рух – 2:0
- 15.03. 15:30. Колос – Заря – 1:1
- 15.03. 18:00. Шахтер – Металлист 1925 – 1:0
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|20
|14
|5
|1
|48 - 12
|21.03.26 18:00 Заря - Шахтер Донецк15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр
|47
|2
|ЛНЗ
|20
|14
|2
|4
|28 - 11
|21.03.26 15:30 Рух Львов - ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря
|44
|3
|Полесье
|20
|12
|3
|5
|34 - 14
|18.03.26 18:00 Кудровка - Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов
|39
|4
|Динамо Киев
|20
|11
|5
|4
|44 - 23
|19.03.26 13:00 Александрия - Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес
|38
|5
|Кривбасс
|20
|8
|7
|5
|31 - 27
|21.03.26 13:00 Кривбасс - Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка
|31
|6
|Металлист 1925
|19
|8
|7
|4
|22 - 13
|19.03.26 18:00 Металлист 1925 - Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925
|31
|7
|Колос Ковалевка
|20
|7
|8
|5
|19 - 20
|22.03.26 15:30 Верес - Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка
|29
|8
|Заря
|20
|7
|7
|6
|27 - 24
|21.03.26 18:00 Заря - Шахтер Донецк15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря
|28
|9
|Оболонь
|20
|6
|6
|8
|17 - 29
|22.03.26 18:00 Карпаты Львов - Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925
|24
|10
|Карпаты Львов
|20
|5
|8
|7
|25 - 26
|22.03.26 18:00 Карпаты Львов - Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов
|23
|11
|Верес
|19
|5
|7
|7
|16 - 23
|22.03.26 15:30 Верес - Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес
|22
|12
|Кудровка
|20
|5
|6
|9
|24 - 33
|18.03.26 18:00 Кудровка - Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка
|21
|13
|Эпицентр
|20
|6
|2
|12
|24 - 33
|21.03.26 13:00 Кривбасс - Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр
|20
|14
|Рух Львов
|20
|6
|1
|13
|15 - 30
|21.03.26 15:30 Рух Львов - ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов
|19
|15
|Александрия
|20
|2
|5
|13
|14 - 35
|19.03.26 13:00 Александрия - Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка
|11
|16
|Полтава
|20
|2
|3
|15
|16 - 51
|19.03.26 18:00 Металлист 1925 - Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов
|9
Якщо ви знайшли помилку
УПЛ-ТБ цепобачили, і в своїй передачі прокрутили фей момент. Тобто:
Романов поставив нелегітимний пеналь. А тепер кроти попистіть, в чиїх руках арбітри. І не забудьте згадати, як той же романов закрив очі на два фоли в одному епізоді в штрафній кротів в матчі з Динамо: як Конопля валив Шолу і одночасно Бондар кочсив Ярмолу; і це при рахунку 1:2