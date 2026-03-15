Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями

​В уик-энд состоялись поединки 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

За три прошли 8 матчей, и завершены две трети дистанции сезона УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все 4 команды, которые ведут борьбу за чемпионство и высокие места, одержали победы в 20-м туре.

В центральном матче тура Шахтер обыграл Металлист 1925 благодаря пенальти от Педриньо (1:0).

Динамо выиграло дерби у Оболони (2:1), ЛНЗ справился с Александрией (2:0), а Полесье нанесло поражение Кривбассу (2:0).

Топ-8 УПЛ: Шахтер (47 очков), ЛНЗ (44), Полесье (39), Динамо (38), Кривбасс, Металлист 1925 (по 31), Колос (29), Заря (28).

В опасной зоне: Эпицентр (20), Рух (19), Александрия (11), Полтава (9). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 20-й тур

13.03. 13:00. Полтава – Карпаты – 0:4

– 0:4 13.03. 18:00. Динамо – Оболонь – 2:1

– Оболонь – 2:1 14.03. 13:00. ЛНЗ – Александрия – 2:0

– Александрия – 2:0 14.03. 15:30. Кудровка – Верес – 0:0

14.03. 18:00. Полесье – Кривбасс – 2:0

– Кривбасс – 2:0 15.03. 13:00. Эпицентр – Рух – 2:0

– Рух – 2:0 15.03. 15:30. Колос – Заря – 1:1

– Заря – 1:1 15.03. 18:00. Шахтер – Металлист 1925 – 1:0

Турнирная таблица УПЛ​