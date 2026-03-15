  4. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
Украина. Премьер лига
15 марта 2026, 21:42 | Обновлено 15 марта 2026, 21:49
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями

В топ-4 входят: Шахтер Донецк, ЛНЗ Черкассы, Полесье Житомир, Динамо Киев

15 марта 2026, 21:42 | Обновлено 15 марта 2026, 21:49
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
ФК Шахтер

​В уик-энд состоялись поединки 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

За три прошли 8 матчей, и завершены две трети дистанции сезона УПЛ.

Все 4 команды, которые ведут борьбу за чемпионство и высокие места, одержали победы в 20-м туре.

В центральном матче тура Шахтер обыграл Металлист 1925 благодаря пенальти от Педриньо (1:0).

Динамо выиграло дерби у Оболони (2:1), ЛНЗ справился с Александрией (2:0), а Полесье нанесло поражение Кривбассу (2:0).

Топ-8 УПЛ: Шахтер (47 очков), ЛНЗ (44), Полесье (39), Динамо (38), Кривбасс, Металлист 1925 (по 31), Колос (29), Заря (28).

В опасной зоне: Эпицентр (20), Рух (19), Александрия (11), Полтава (9). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 20-й тур

  • 13.03. 13:00. Полтава – Карпаты – 0:4
  • 13.03. 18:00. Динамо – Оболонь – 2:1
  • 14.03. 13:00. ЛНЗ – Александрия – 2:0
  • 14.03. 15:30. Кудровка – Верес – 0:0
  • 14.03. 18:00. Полесье – Кривбасс – 2:0
  • 15.03. 13:00. Эпицентр – Рух – 2:0
  • 15.03. 15:30. Колос – Заря – 1:1
  • 15.03. 18:00. Шахтер – Металлист 1925 – 1:0

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 20 14 5 1 48 - 12 21.03.26 18:00 Заря - Шахтер Донецк15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 47
2 ЛНЗ 20 14 2 4 28 - 11 21.03.26 15:30 Рух Львов - ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 44
3 Полесье 20 12 3 5 34 - 14 18.03.26 18:00 Кудровка - Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 39
4 Динамо Киев 20 11 5 4 44 - 23 19.03.26 13:00 Александрия - Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 38
5 Кривбасс 20 8 7 5 31 - 27 21.03.26 13:00 Кривбасс - Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 31
6 Металлист 1925 19 8 7 4 22 - 13 19.03.26 18:00 Металлист 1925 - Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 31
7 Колос Ковалевка 20 7 8 5 19 - 20 22.03.26 15:30 Верес - Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 29
8 Заря 20 7 7 6 27 - 24 21.03.26 18:00 Заря - Шахтер Донецк15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 28
9 Оболонь 20 6 6 8 17 - 29 22.03.26 18:00 Карпаты Львов - Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 24
10 Карпаты Львов 20 5 8 7 25 - 26 22.03.26 18:00 Карпаты Львов - Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 23
11 Верес 19 5 7 7 16 - 23 22.03.26 15:30 Верес - Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 22
12 Кудровка 20 5 6 9 24 - 33 18.03.26 18:00 Кудровка - Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 21
13 Эпицентр 20 6 2 12 24 - 33 21.03.26 13:00 Кривбасс - Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 20
14 Рух Львов 20 6 1 13 15 - 30 21.03.26 15:30 Рух Львов - ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 19
15 Александрия 20 2 5 13 14 - 35 19.03.26 13:00 Александрия - Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 11
16 Полтава 20 2 3 15 16 - 51 19.03.26 18:00 Металлист 1925 - Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 9
Полная таблица

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
New Zelander
Браво! Набрали справжній чемпіонський хід. 
Умник
Якщо 2 рази Написати Шахтар Донецьк то ніхто не буде думати про Динамо.
❤️🍓
🥇🥇🥇🥇🥇🧡🖤🧡🖤🧡🖤🧡🖤🧡🖤
_ Moore
перед т.зв. "фолом Крупського" Конопля рукою пасував Траоре. І журики
УПЛ-ТБ  цепобачили, і в своїй передачі прокрутили фей момент. Тобто:
Романов поставив нелегітимний пеналь. А тепер кроти  попистіть,  в чиїх руках арбітри. І не забудьте згадати, як той же романов закрив очі на два фоли в одному епізоді в штрафній кротів в матчі з Динамо: як Конопля валив Шолу і одночасно Бондар кочсив Ярмолу; і це при рахунку 1:2
Oleksandr
Супер, Шахтар, ЛНЗ, Полісся - не підпускають до себе шубкісів із їх ручними арбітрами і фейковими ВАР-ами та пенальтями 👌
