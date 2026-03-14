ФОТО. Киевское дерби. Голы Ярмоленко и Пономаренко принесли победу Динамо

В матче 20-го тура УПЛ киевское Динамо дома обыграло Оболонь со счетом 2:1.

Гости открыли счет на 20-й минуте: после навеса с левого фланга Устименко пробил с центра штрафной (0:1).

Бело-синие уже на 31-й минуте сравняли счет. Бражко нанес удар из-за пределов штрафной, мяч попал в руку Устименко, арбитр назначил пенальти, который реализовал Ярмоленко (1:1).

Логическое продолжение атак Динамо произошло на 40-й минуте: Ярмоленко отдал мяч Пихальонку, тот передал на Пономаренко, который в касание пробил между ног вратарю (2:1).

Второй тайм прошел под контролем хозяев поля, хотя темп игры немного снизился. Моменты создавали Редушко и Вивчаренко, Ярмоленко пытался выводить к воротам Тымчика, но оборона Оболони не проваливалась.

Матч завершился минимальной, но уверенной победой Динамо (2:1). Следующий поединок подопечные Игоря Костюка проведут 19 марта против Александрии.

УПЛ. 20-й тур, 13 марта 2026

Киев, стадион Динамо имени Валерия Лобановского

Динамо Киев – Оболонь Киев – 2:1

Голы: Ярмоленко, 31 (пен), Пономаренко, 40 – Устименко, 20.

Динамо: 35. Нещерет – 13. Коробов (18. Тымчик, 46), 40. Биловар (4. Попов, 84), 32. Михавко, 2. Вивчаренко – 6. Бражко, 5. Яцик (91. Михайленко, 79), 8. Пихаленок (29. Буяльский, 70), 7. Ярмоленко (кап) (9. Волошин, 70), 70. Редушко – 11. Пономаренко.

Оболонь: 1. Федоровский (кап) – 28. Полегенько, 44. Жовтенко (22. Фещенко, 86), 32. Ломницкий, 50. Семенов, 5. Шевченко – 20. Волохатый, 17. Черненко (8. Кулаковский, 69), 40. Нестеренко (75. Третьяков, 59), 24. Прокопенко (99. Теслюк, 86) – 9. Устименко (55. Суханов, 69).

Предупреждения: Шевченко, 78, Фещенко, 90+4.

