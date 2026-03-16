ФОТО. Шахтер переиграл Металлист 1925 благодаря спорному пенальти
Единственный в матче гол забил Педриньо с 11-метрового на 62-й минуте
Донецкий Шахтер продолжил победную серию в УПЛ, обыграв Металлист 1925 в матче 20-го тура, который состоялся во Львове.
Команды на старте действовали осторожно и почти не создавали опасных моментов. Ближе всего к голу в первом тайме был Алиссон Сантана, чей мощный удар издали попал в перекладину.
После перерыва горняки добавили в активности и начали больше давить на ворота соперника. Решающий момент произошел на 62-й минуте. После фола на Лассине Траоре арбитр после подсказки VAR назначил пенальти. Свой шанс с точки реализовал Педриньо, пробив в правый угол.
В дальнейшем горняки контролировали игру и не позволили сопернику создать реальные угрозы. В итоге Шахтер победил 1:0 и сохранил лидерство в чемпионате (47 очков).
УПЛ. 20-й тур, 15 марта 2025
Львов, Арена Львов, 3970 зрителей
Шахтер Донецк – Металлист 1925 Харьков – 1:0
Гол: Педриньо, 62 (пен)
Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь (к), Марлон Сантос, Педро Энрике, Назарина (Бондаренко, 63), Педриньо (Изаки, 63), Очеретько, Алиссон (Винисиус Тобиас, 86), Невертон (Лукас, 80), Траоре (Мейреллиш, 80)
Металлист 1925: Варакута, Крупский, Шабанов, Павлюк, Салюк, Аревало (Литвиненко, 64), Калюжный, Чурко (Калитвинцев, 21), Забергджа (Рашица, 64), Петер (Мба, 79), Антюх (Кастильо, 79).
мало того что пенальти за очередную симуляцию Траоре, так еще и фол игрока Шахтера не заметили.
"Суддя за допомогою асистентів на ВАРі
вигледів порушення правил".
Он так переживал что сайт «забудет» про этот матч через пол часа после его завершения
— Фанатская семья Динамо Киев, сейчас в нашем подвале минус 9, мы хотим потепление, пора навести порядок в футболе! Судейский корпус явно запутался в правилах!
И представил новый справедливый регламент.
Пункт №1. Пенальти.
Если в штрафной сзади бьют по ногам игрока Шахтёра это симуляция, актёрская игра и возможно номинация на Оскар.
Но если нашего игрока из Динамо хоть взглядом напугали это 100% пенальти, повтор, VAR, ещё один пенальти на всякий случай если Ярмоленко его не забьёт.
Пункт №2. Контактная борьба.
Игрокам Динамо разрешается играть не в мяч, а сразу в ногу соперника.
Судья должен подбежать, похлопать по плечу и сказать:
— Отличный отбор, настоящий дух УПЛ!
Пункт №3. Карточки.
Жёлтые и красные карточки для игроков Динамо отменяются.
Вместо них вводится новая награда:
Игрок недели за самый убедительный подкат в ногу.
Дядя Коля завершил выступление так:
— И тогда, фанаты, в чемпионате наконец-то будет честная конкуренция… ну почти честная… И в нашем подвале наступит долгожданое потепление!
Подвал аплодировал стоя.
Правда, потом кто-то спросил:
—Дядя Коля, а если против нас так же будут судить и играть?
Дядя Коля подумал и ответил:
— Не, ну это уже беспредел…🤷