ФОТО. Шахтер переиграл Металлист 1925 благодаря спорному пенальти

Донецкий Шахтер продолжил победную серию в УПЛ, обыграв Металлист 1925 в матче 20-го тура, который состоялся во Львове.

Команды на старте действовали осторожно и почти не создавали опасных моментов. Ближе всего к голу в первом тайме был Алиссон Сантана, чей мощный удар издали попал в перекладину.

После перерыва горняки добавили в активности и начали больше давить на ворота соперника. Решающий момент произошел на 62-й минуте. После фола на Лассине Траоре арбитр после подсказки VAR назначил пенальти. Свой шанс с точки реализовал Педриньо, пробив в правый угол.

В дальнейшем горняки контролировали игру и не позволили сопернику создать реальные угрозы. В итоге Шахтер победил 1:0 и сохранил лидерство в чемпионате (47 очков).

УПЛ. 20-й тур, 15 марта 2025

Львов, Арена Львов, 3970 зрителей

Шахтер Донецк – Металлист 1925 Харьков – 1:0

Гол: Педриньо, 62 (пен)

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь (к), Марлон Сантос, Педро Энрике, Назарина (Бондаренко, 63), Педриньо (Изаки, 63), Очеретько, Алиссон (Винисиус Тобиас, 86), Невертон (Лукас, 80), Траоре (Мейреллиш, 80)

Металлист 1925: Варакута, Крупский, Шабанов, Павлюк, Салюк, Аревало (Литвиненко, 64), Калюжный, Чурко (Калитвинцев, 21), Забергджа (Рашица, 64), Петер (Мба, 79), Антюх (Кастильо, 79).

