  ФОТО. Шахтер переиграл Металлист 1925 благодаря спорному пенальти
Украина. Премьер лига
16 марта 2026, 13:17 | Обновлено 16 марта 2026, 13:21
ФОТО. Шахтер переиграл Металлист 1925 благодаря спорному пенальти

Единственный в матче гол забил Педриньо с 11-метрового на 62-й минуте

16 марта 2026, 13:17 | Обновлено 16 марта 2026, 13:21
652
ФОТО. Шахтер переиграл Металлист 1925 благодаря спорному пенальти
Донецкий Шахтер продолжил победную серию в УПЛ, обыграв Металлист 1925 в матче 20-го тура, который состоялся во Львове.

Команды на старте действовали осторожно и почти не создавали опасных моментов. Ближе всего к голу в первом тайме был Алиссон Сантана, чей мощный удар издали попал в перекладину.

После перерыва горняки добавили в активности и начали больше давить на ворота соперника. Решающий момент произошел на 62-й минуте. После фола на Лассине Траоре арбитр после подсказки VAR назначил пенальти. Свой шанс с точки реализовал Педриньо, пробив в правый угол.

В дальнейшем горняки контролировали игру и не позволили сопернику создать реальные угрозы. В итоге Шахтер победил 1:0 и сохранил лидерство в чемпионате (47 очков).

УПЛ. 20-й тур, 15 марта 2025

Львов, Арена Львов, 3970 зрителей

Шахтер Донецк – Металлист 1925 Харьков – 1:0

Гол: Педриньо, 62 (пен)

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь (к), Марлон Сантос, Педро Энрике, Назарина (Бондаренко, 63), Педриньо (Изаки, 63), Очеретько, Алиссон (Винисиус Тобиас, 86), Невертон (Лукас, 80), Траоре (Мейреллиш, 80)

Металлист 1925: Варакута, Крупский, Шабанов, Павлюк, Салюк, Аревало (Литвиненко, 64), Калюжный, Чурко (Калитвинцев, 21), Забергджа (Рашица, 64), Петер (Мба, 79), Антюх (Кастильо, 79).

По теме:
Наставник Шахтера: «Удивляют некоторые блогеры. Стань тренером и побеждай»
Поединок с Шахтером стал юбилейным для Бартуловича
Неожиданность из Полесья. В сборной Украины в марте будет два дебютанта
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это правда». Шевченко рассказал детали своего разговора с Модричем
Футбол | 16 марта 2026, 12:01 0
«Это правда». Шевченко рассказал детали своего разговора с Модричем
«Это правда». Шевченко рассказал детали своего разговора с Модричем

Президент УАФ пообщался с хавбеком Милана

Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Футбол | 16 марта 2026, 07:45 2
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо

Стэнли Куарши в «Динамо» не будет

Бавария потеряла четырех голкиперов: 16-летний юноша дебютирует в ЛЧ
Футбол | 16.03.2026, 06:08
Бавария потеряла четырех голкиперов: 16-летний юноша дебютирует в ЛЧ
Бавария потеряла четырех голкиперов: 16-летний юноша дебютирует в ЛЧ
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Футбол | 16.03.2026, 02:41
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Футбол | 16.03.2026, 08:39
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Gargantua
там еще оказывается и рука у Конопли была, я сразу и не обратил внимание. А ВАР даже не пересматривал.
мало того что пенальти за очередную симуляцию Траоре, так еще и фол игрока Шахтера не заметили.
wojsergivan
все как всегда наперсточник и карточный шулер за ворованные у народа деньги покупает для своего обезьянника чемпионов страны а честно слабо?
Burevestnik
як сказав один експерт:
"Суддя за допомогою асистентів на ВАРі
вигледів порушення правил".
AK.228
Скулящему мужчинке Абибасу посвящается …
Он так переживал что сайт «забудет» про этот матч через пол часа после его завершения 
Fan DynamoKyiv
В нашем легендарном фанатском подвале Динамо Киев обсуждения всегда проходят серьёзно… примерно до третьей кружки чая с чем-то для согрева. Главный стратег подвала дядя Коля. Он сегодня встал, поправил шарф Динамо Киев и заявил:
— Фанатская семья Динамо Киев, сейчас в нашем подвале минус 9, мы хотим потепление, пора навести порядок в футболе! Судейский корпус явно запутался в правилах!
И представил новый справедливый регламент.
Пункт №1. Пенальти.
Если в штрафной сзади бьют по ногам игрока Шахтёра это симуляция, актёрская игра и возможно номинация на Оскар.
Но если нашего игрока из Динамо хоть взглядом напугали это 100% пенальти, повтор, VAR, ещё один пенальти на всякий случай если Ярмоленко его не забьёт.
Пункт №2. Контактная борьба.
Игрокам Динамо разрешается играть не в мяч, а сразу в ногу соперника.
Судья должен подбежать, похлопать по плечу и сказать:
— Отличный отбор, настоящий дух УПЛ! 
Пункт №3. Карточки.
Жёлтые и красные карточки для игроков Динамо отменяются.
Вместо них вводится новая награда: 
Игрок недели за самый убедительный подкат в ногу.
Дядя Коля завершил выступление так:
— И тогда, фанаты, в чемпионате наконец-то будет честная конкуренция… ну почти честная… И в нашем подвале наступит долгожданое потепление!
Подвал аплодировал стоя.
Правда, потом кто-то спросил:
—Дядя Коля, а если против нас так же будут судить и играть?
Дядя Коля подумал и ответил:
— Не, ну это уже беспредел…🤷
Khafre
Шахтар купив суддю, Шахтар купив чемпіонство, Шахтар купив Лех, Шахтар, Шахтар, Шахтар, Ахмєтова в тюрьму 
Популярные новости
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
16.03.2026, 04:45
Бокс
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
14.03.2026, 08:36 48
Футбол
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
15.03.2026, 17:20 8
Футбол
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 12
Футбол
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
15.03.2026, 00:39 4
Футбол
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 02:20 10
Теннис
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 8
Футбол
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
15.03.2026, 19:35 6
Теннис
