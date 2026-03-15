Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
15.03.2026 18:00 – FT 1 : 0
15 марта 2026, 19:55 | Обновлено 15 марта 2026, 20:09
Команда Турана завоевала важные три очка в чемпионской гонке

Во Львове состоялся поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист 1925». Обе команды демонстрируют уверенную игру после зимней паузы. «Горняки» одержали три победы в чемпионате, а в середине этой недели обыграли «Лех» в гостевом матче 1/8 финала Лиги конференций. На счету харьковчан ничья и две победы. При этом «Шахтер» и «Металлист 1925» не пропускали голов в свои ворота в поединках УПЛ после возобновления чемпионата.

Харьковчане активно начали встречу и высоко прессинговали соперников. «Горняки» вскоре взяли мяч под контроль, пытаясь найти свободные зоны в массированной обороне «Металлиста 1925». Первая угроза воротам номинальных гостей зародилась на фланге. Алиссон приблизился к углу штрафной и пробил в перекладину.

Неприятным моментом для харьковской команды стала травма Чурко, которого тренерский штаб «Металлиста 1925» был вынужден поменять уже в первом тайме. «Шахтер» продолжал владеть территориальным преимуществом, и незадолго до перерыва Варакуте пришлось поработать после прострела того же Алиссона. Но в целом первая половина игры была совсем небогата на острые ситуации (всего один удар в створ ворот на две команды), так что нули на табло выглядят логичным ее итогом.

Соперники начали вторую половину встречи в высоком темпе, пытаясь не задерживать мяч в центре поля. Ворота «Металлиста 1925» второй раз в матче спасла перекладина, которая отразила футбольный снаряд после навеса Конопли. Агрессия у чужой штрафной принесла желаемый результат «горнякам». Арбитр с помощью видеоповтора усмотрел нарушение правил со стороны Крупского на Траоре и назначил пенальти. С 11-тиметровой отметки точно пробил Педриньо.

Пропустив гол, харьковчане сразу начали искать пути для того, чтобы перевести игру к штрафной соперников. Отличную возможность упустил Итодо, который ворвался в штрафную и пробил мимо дальнего угла. Концовка поединка проходила под аккомпанемент попыток гостей спасти игру, но изменить счет они не смогли.

Перед международной паузой «Шахтер» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций против «Леха», а встреча «горняков» против «Зари» будет сыграна позже. «Металлист 1925» в следующем туре будет противостоять аутсайдеру чемпионата «Полтаве».

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Шахтер» – «Металлист 1925» - 1:0

Гол: Педриньо да Силва, 62 (пен.)

Предупреждения: Очеретько, 45, Бондарь, 52, Марлон Сантос, 68 – Салюк, 57, Калюжный, 64, Варакута, 72, Шабанов, 72

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Марлон Сантос, Бондарь, Конопля – Педриньо да Силва (Бондаренко, 63), Назарина (Изаки, 63), Очеретько – Невертон (Лукас, 81), Траоре (Мейреллиш, 81), Алиссон (Винисиус, 86).

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Шабанов, Е. Павлюк, Салюк – Аревало (Литвиненко, 64), Калюжный, Чурко (Калитвинцев, 21) – Забергджа (Рашица, 64), Петер (Мба, 79), Антюх (Кастильо, 79).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ) – 7 (2) : 1 (1)
Угловые – 5:2
Оффсайды – 0:0

ШАХТЕР - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

Александр Снитко
adidas77
Цікаво, скільки тут буде шуму та гвалту???   Напевно буде мілліон статей і лярд "експертів", що Металіст засудили, не???? 
Вангую, що спірт уа та УПЛ ТВ, взагалі проігнорує це чергове суддівське свавілля на користь кротів!    
ЗЫ: Крото ботам, щось казати за суддівство в УПЛ, не можна все ваше погане життя! 
Adekvat
Пенальті намальований, гра рукою у Коноплі перед пенальті, Ріцоллі все ок? Азметка нормально заніс?
Володимир Шевчук
шахтра не зможе, суддя допомже. Ліва пенка
bolelschik
Итак, подаем протест за пеналь и неудаление игрока Шахтера
Boodya
Цікаво, Металіст 1925 вийдуть злими в наступному матчі😉
AK.228
Вымучали 
Шахтер с 70-й минуты мечтал что б матч закончился …
Боюсь отгребут от Полесья 
sahka1981
Романов
514839
Арбітраж в УПЛ - жах жахливий. Тільки два останніх тура: Балакін з Афанас"євим тягнуть за вуха Динамо, Романов - Шахтар.
По грі. Шахта - слабенько, хоча, наче й Лехом не дуже-то й втомились. Цифрові попереду це просто...капєц, Бартуловичу - мерщій пакувати валізи!
jovtengellium
проблема Шахтаря - усі українці вище лінії захисту. якби не ліміт всіляки Назарини,Очередьки,Бондаренки не грали б взагалі...
yuriy popovych
Чому я не дивлюсь УПЛ?
adidas77
Почитайте коментарі всієї кротівської ботні тут на гілці, яких як по команді фас набігло сюди як мух на гівно  Щоб зробити видимість, що все нормально, мовляв "чесно" виграли 
Залайкати один одного і потопити в мінусах, решту, які бачили це суддівське свавілля на користь кротівні   
Все що потрібно знати про "адекватність" недофанатів кротівні на цьому сайті 
Умник
15 минут тупо отбиваться от атак Металла)))). Уровень Кроты))). Так держать.
sania
Соромно і гидко.. 
Egoist
Бартулович сказал пафосное и лайтовое пенальти было☝️Дыркочи вы рады или в печали?
Олександр
Дуже сподобався Металіст . Я думав , що будуть грати на відбій, а вони грали в атакуючий футбол. Молодці!!!  
Singularis
Подножка и пинок коленом в зад это 2 пенальти! 
 А дали 1
SamojlovS
Вийшло дещо натужно... Та й Металл молодці!, добре підготували "домашнє завдання". Шахті ж - подальших успіхів у ЄВРОкубку! 
Пафосный П
Пумочку и таксисточку - в 👉👌 
Пафосный П
Тяжёлый матч ☝️ Шахтёру удачи в УПЛ и ЛК, Металлу1925 - выиграть Кубок Украины ☝️ 
_9Quantum19_UPL💙💛
Гравці "Шахтаря" відверто розчарували своєю поведінкою на полі. Вони з такою поведінкою далі чвертьфіналу ЛК не пройдуть.
За більш високої планки суддівства "гірники", між іншим, повиннні були матч догравати у вісім польових.
