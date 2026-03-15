На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти

Во Львове состоялся поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист 1925». Обе команды демонстрируют уверенную игру после зимней паузы. «Горняки» одержали три победы в чемпионате, а в середине этой недели обыграли «Лех» в гостевом матче 1/8 финала Лиги конференций. На счету харьковчан ничья и две победы. При этом «Шахтер» и «Металлист 1925» не пропускали голов в свои ворота в поединках УПЛ после возобновления чемпионата.

Харьковчане активно начали встречу и высоко прессинговали соперников. «Горняки» вскоре взяли мяч под контроль, пытаясь найти свободные зоны в массированной обороне «Металлиста 1925». Первая угроза воротам номинальных гостей зародилась на фланге. Алиссон приблизился к углу штрафной и пробил в перекладину.

Неприятным моментом для харьковской команды стала травма Чурко, которого тренерский штаб «Металлиста 1925» был вынужден поменять уже в первом тайме. «Шахтер» продолжал владеть территориальным преимуществом, и незадолго до перерыва Варакуте пришлось поработать после прострела того же Алиссона. Но в целом первая половина игры была совсем небогата на острые ситуации (всего один удар в створ ворот на две команды), так что нули на табло выглядят логичным ее итогом.

Соперники начали вторую половину встречи в высоком темпе, пытаясь не задерживать мяч в центре поля. Ворота «Металлиста 1925» второй раз в матче спасла перекладина, которая отразила футбольный снаряд после навеса Конопли. Агрессия у чужой штрафной принесла желаемый результат «горнякам». Арбитр с помощью видеоповтора усмотрел нарушение правил со стороны Крупского на Траоре и назначил пенальти. С 11-тиметровой отметки точно пробил Педриньо.

Пропустив гол, харьковчане сразу начали искать пути для того, чтобы перевести игру к штрафной соперников. Отличную возможность упустил Итодо, который ворвался в штрафную и пробил мимо дальнего угла. Концовка поединка проходила под аккомпанемент попыток гостей спасти игру, но изменить счет они не смогли.

Перед международной паузой «Шахтер» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций против «Леха», а встреча «горняков» против «Зари» будет сыграна позже. «Металлист 1925» в следующем туре будет противостоять аутсайдеру чемпионата «Полтаве».

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Шахтер» – «Металлист 1925» - 1:0

Гол: Педриньо да Силва, 62 (пен.)

Предупреждения: Очеретько, 45, Бондарь, 52, Марлон Сантос, 68 – Салюк, 57, Калюжный, 64, Варакута, 72, Шабанов, 72

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Марлон Сантос, Бондарь, Конопля – Педриньо да Силва (Бондаренко, 63), Назарина (Изаки, 63), Очеретько – Невертон (Лукас, 81), Траоре (Мейреллиш, 81), Алиссон (Винисиус, 86).

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Шабанов, Е. Павлюк, Салюк – Аревало (Литвиненко, 64), Калюжный, Чурко (Калитвинцев, 21) – Забергджа (Рашица, 64), Петер (Мба, 79), Антюх (Кастильо, 79).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ) – 7 (2) : 1 (1)

Угловые – 5:2

Оффсайды – 0:0

Температура: 12°C