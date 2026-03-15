  Шахтер – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер Донецк
Металлист 1925
Шахтер – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда Турана вновь в уязвимом положении

В воскресенье, 15 марта, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч двадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист 1925». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Донецкий «Шахтер» вновь не первый в турнирной таблице. Однако случилось это лишь из-за того, что черкасский ЛНЗ свой матч накануне против «Александрии» выиграл (2:0), поэтому вновь есть повод вспомнить о временном перевесе команды Виталия Пономарева по личным встречам. Стало быть, чтобы вернуть себе лидерство в чемпионской гонке, «горняки» должны набирать очки в предстоящей встрече.

Но все прекрасно понимают, что когда нашей команде приходится играть в еврокубках, а «Шахтер» – единственный, кто заработал это право в весенней части сезона, в четверг, то времени на нормальное восстановление, с учетом логистики, попросту нет. И тут даже не столько играет роль тот факт, что встреча против польского «Леха» в Лиге конференций УЕФА происходила в соседней стране, а матч чемпионата предстоит сыграть во Львове, сколько то, что сдвинуть по времени на условный понедельник эту игру попросту нет возможности – уже в следующий четверг «Шахтер» должен быть в Кракове.

Поэтому как-то сами по себе напрашиваются аналогии с тяжелой еврокубковой осенью для команды Арды Турана. Вот только на основном этапе турецкий специалист мог себе позволить на международную игру поставить условный «резерв», а потом приехать назад в Украину, и уже акцентированной «основой» бороться дальше за чемпионства, как ни в чем не бывало. В этот раз так не выйдет, как и в любой из последующих, насколько «Шахтера» хватит на международной арене. Против «Леха» (3:1) играла та самая «основа», еще и потеряли попутно Дмитрия Крыськива и Марлона Гомеса с повреждениями разной степени тяжести, и в чемпионате придется, если и использовать ротацию, то минимальную. Вот и проверим, насколько способны «горняки» разрываться на два фронта.

Когда в первом круге «Шахтер» играл против харьковского «Металлиста 1925» в Житомире, у «горняков» не было необходимости разрываться между матчами чемпионата и еврокубков, но обыграть команду Младена Бартуловича «горняки» так и не сумели (1:1). Скандальный по итогу был матч из-за решений бригады арбитров во главе с Алексеем Деревинским, однако время идет и, как видим, в качестве работы рефери наш футбол как-то не очень прибавляет. Большой мечтой болельщиков было бы отсутствие любых спорных ситуаций в предстоящей встрече, чтобы наконец-то насладиться футболом, а не разговорами о вечном.

Именно в контексте выбора стиля на предстоящую игру у тренера «желто-синих» наверняка сейчас и состоит наибольшая дилемма. Предыдущие встречи «Металлист 1925» в чемпионате и в Кубке проводил в качестве команды, от которой ожидали атакующую инициативу. На этот раз будет сложно реализовать данный сценарий, так как уровень конкуренции от «Шахтера» и от условных «Руха» (3:0), «Александрии» (1:0), «Кривбасса» (0:0) или же киевского «Локомотива» (3:0) попросту несопоставимый.

При этом особого выбора у харьковчан нет. Необходимо цепляться за положительный результат, так как матч против «Вереса» все еще подвешен в воздухе, хотя и обещает быть сыгран, а конкуренты перед зоной еврокубков не дремлют, тогда как те команды, которые в ней непосредственно находятся, постоянно норовят уйти в отрыв. В случае неудачи «Металлиста 1925» в предстоящей игре может сложиться такая неприятная ситуация, когда Кубок и останется единственным вариантом попасть в еврокубки по итогам текущей кампании.

Футбольные пути «Шахтера» и «Металлист 1925» ранее пересекались 6 раз: 4 победы дончан и 2 ничьих. Разница голов – 14:2. Наибольшая победа «горняков»: 7:0 (2023). В прошлый раз команды встречались в середине сентября 2025 года, когда голы Ивана Калюжного и Артема Бондаренко (с пенальти) обусловили ничью на житомирском «Центральном» (1:1).

Главным арбитром предстоящей игры станет 46-летний Виталий Романов из Днепра, который на своем счету имеет 168 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Высоцкий и Дмитрий Запороженко, а резервным арбитром отработает Дмитрий Осауленко. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Алексеем Деревинским и Александром Беркутом. У Романова есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – 21 победа, 11 ничьих, 5 поражений, тогда как с «Металлистом 1925» он пересекался 11 раз – 3 победы, 5 ничьих, 3 поражения.

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Марлон Сантос, Бондарь, Конопля – Педриньо да Силва, Назарина, Бондаренко – Проспер, Мейреллиш, Алиссон.

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Шабанов, Е. Павлюк, Салюк – Аревало, Калюжный, Чурко – Антюх, Петер, Забергджа.

Комментарии 1
