Шахтер Донецк

В воскресенье, 15-го марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Амбициозный коллектив Младена Бартуловича ищет возможности громко заявить о себе, и лучше, чем встреча против лидеров чемпионской гонки, вряд ли можно придумать в этом контексте. При этом «Шахтер» только вернулся с одного еврокубкового матча, как уже планирует визит на следующий. Повезло команде Арда Турана, что идется лишь про выезды в соседнюю Польшу. И без того проблем хватает перед ответной игрой против «Леха».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.