Арда ТУРАН: «Путешествия утомляют, но команда делает фантастическую работу»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию после матча 20-го тура УПЛ с «Металлистом 1925» (1:0):

– Говоря о сегодняшнем матче, я хотел бы начать с того, что я безгранично уважаю «Металлист 1925» и их главного тренера, чрезвычайно восхищаюсь той работой, которую он выполняет. «Металлист 1925», «Шахтер» и ЛНЗ – это тройка команд с наименьшим количеством пропущенных мячей. То есть к этому матчу и у нас, и у «Металлиста 1925» было по 12 пропущенных голов, у ЛНЗ – 11. Конечно же, мы ожидали очень непростого противостояния, знали, что наш соперник чаще всего пытается выходить из обороны в системе 3–1–6, также латерали принимают очень активное участие, пытаясь продвигать мяч в центре поля. Поэтому мы знали, какими будут наши тактические решения, старались изолировать подобные продвижения мяча.

Важно отметить и про наши физические кондиции: мы были не в оптимальной форме. Не хочу повторять это снова, потому что это вроде оправдания, но просто для вашего понимания: в пятницу ночью мы провели пять-шесть часов на польской границе, потому что нас заставили ждать пограничники соседнего государства, конечно, мы не могли полностью функционально подготовить своих игроков. Наш подход заключается в том, что мы демонстрируем максимум физических кондиций, чтобы наша система могла функционировать на все 100 процентов.

Поэтому в атаке мы, конечно, не показали той феерии, которой от нас обычно все ожидают, однако относительно наших оборонительных редутов и защитной работы у меня нет никаких претензий. Хочу лишь искренне поблагодарить своих игроков и аплодировать им за выполненную работу. Вместе с тем мы потеряли одного из основных центральных защитников – он выбыл из-за травмы, так что все эти обстоятельства накапливались и, конечно же, не давали нам каких-то преимуществ перед сегодняшним противостоянием. Тем не менее, что бы ни произошло, я рад, что мы в непростом матче, в действительно сложной дуэли смогли добыть такие важные три очка.

– Уже не в первом поединке вы забиваете после 60-й минуты. Это уже какая-то систематичность или просто ваши ротации? Вы хотели провести замену, но задержали игроков, и после углового получили право на пенальти.

– На самом деле это касается не непосредственно забитого мяча, а нашего видения игры и тех точечных замен, которые я хотел провести, наблюдая за ходом матча в режиме реального времени. Это осознанный выбор: мы заменили двух центральных полузащитников, поскольку хотели добавить больше динамики в центре поля. Выход Артема Бондаренко означал, прежде всего, очень много опыта, которым он обладает, его контроль игры, ведь, несмотря на свой довольно юный возраст, он может многое дать благодаря своему безграничному опыту в украинском чемпионате.

Исаки просто находится в отличной форме, поэтому такой сплав молодости и опыта я хотел добавить игре, чтобы освежить центр поля. И я полностью доволен тем, как они вписались в нашу командную постройку, особенно Артем Бондаренко. В очередной раз хочу его отметить, потому что он чрезвычайно важный игрок для наших командных построек и сегодня действительно дал тот необходимый опыт, спрос на который появляется на поздних этапах таких сложных матчей. И относительно непосредственно пенальти, то я немного задержал замену, так как Педриньо – наш штатный пенальтист в большинстве матчей, поэтому я был уверен, что он реализует свой шанс. А хладнокровие, с которым он исполнил одиннадцатиметровый удар, действительно впечатляет. Я рад, что немного задержал эту замену.

– К сожалению, мы продолжаем говорить о логистических проблемах, но такова реальность. Насколько это вообще тяжело?

– Да, путешествия нас очень утомляют, однако важно понимать, и все это осознают, что у нас нет выбора, и игроки, и медицинский штаб, и те, кто нас сопровождает, на самом деле выполняют фантастическую работу, чтобы продолжать обеспечивать жизнедеятельность команды максимально эффективно. Поэтому для меня на этом этапе сезона чрезвычайно важно то, какую игру мы демонстрируем в обороне. Ведь даже лучшие игроки мира обычно активно проводят с мячом две-три минуты матча, а всё остальное время им приходится защищаться и бегать без мяча.

И очень важно, что за то время, что я работаю в «Шахтере», мы смогли донести эту мысль нашим игрокам, и сейчас они гораздо лучше воспринимают саму идею движения в обороне как таковую. Я просто могу поделиться собственным опытом: мне также пришлось значительную часть карьеры играть в командах, которые в момент борьбы за титулы делали большой акцент на качественной игре в обороне, поэтому иногда приходится проводить матчи именно так. Не всегда можно взять верх за счет голевой феерии и яркой игры в атаке.

И я по-настоящему расстроен и немного зол, что мы должны были проводить матч сегодня, вместе с тем я уважаю Украинскую ассоциацию футбола, знаю, что впереди у сборной плей-офф отбора на чемпионат мира, и надеюсь, что у Украины будет два матча – со Швецией и следующим соперником. Тем не менее, по моему мнению, проведение нашей игры сегодня было не совсем уместным с учетом наших физических кондиций. В любом случае я принимаю это как должное, и мы просто стараемся работать в тех обстоятельствах, что есть.

– Как вы считаете, почему не удается забить раньше и закрыть игру еще в первом тайме?

– «Металлист 1925» чрезвычайно качественная команда, и мы рады, во-первых, не пропустить, во-вторых, самим отличиться. Поверьте, три очка дают также за победу, где были голы после 60-й минуты или позже, это не играет очень большой роли.

– Вы были футболистом, который играл с очень большой внутренней энергией и характером. Так теперь, когда вы смотрите на поле и на футболистов в роли опытного футбольного специалиста, что для вас показывает настоящую силу команды: талант игроков, тактика или та сила духа, которая часто решает судьбу матча?

– По моему мнению, чрезвычайно фантастичной стороной игры миллионов является то, что мы имеем возможность комбинировать все указанные вами аспекты. Иногда верх берет тактика, иногда – индивидуальное мастерство игроков, иногда просто нужно играть так, как мы играли в 10 лет на своей улице. Например, это противостояние прежде всего мы решали благодаря единоборствам, дуэлям и очень интенсивной физической борьбе.

Матч с познанским «Лехом» нам удалось решить качественной игрой на контратаках и свободных пространствах, которые мы смогли создать, встречая соперника. Поединок до того, с «Александрией», мы смогли решить в свою пользу благодаря постоянному пребыванию с мячом и максимальному стремлению доминировать в последней трети поля соперника.

Футбол действительно выделяется среди всех видов спорта тем, что есть возможность комбинировать чрезвычайно большое количество сценариев, и каждый из них в том или ином противостоянии может быть успешным. В этом вся прелесть этого момента – иногда ты действительно можешь не знать, какого сценария ожидать, однако самый неожиданный сценарий может дать положительные плоды. И относительно вашего вопроса: да, вы упомянули, что я был игроком чрезвычайных эмоций и чрезвычайной страсти, но также забыли, что я был очень талантливым игроком.

– У вас очень высокая конкуренция в атаке. Долго ли думали о том, что именно Траоре выйдет в стартовом составе?

– Еще после нашего противостояния с «Лехом» я сказал ему при присутствии всех игроков, что он выйдет в следующем матче с «Металлистом 1925». У нас в обойме более 20 одинаково качественных футболистов, у нас несколько чрезвычайно качественных центральных нападающих, которые имеют разные игровые характеристики, и каждый из них может конкурировать с другим. Поэтому важно правильно использовать их в том или ином командном видении построения игры.

Мы знали, что «Металлист 1925» очень часто пытается создавать ситуации, где 10 их игроков прессингуют 10 игроков соперника, поэтому в подобных эпизодах для нас, конечно же, самым действенным в украинском чемпионате был бы фактурный форвард – такой, как Лассина Траоре, который может побороться за мяч, удержать его, сыграть корпусом. Я одинаково рассчитываю на всех своих игроков. А если вы хотите, то можете присоединиться ко мне, и вместе будем это обсуждать.