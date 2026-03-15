Гениальный Бруну. МЮ уверенно обыграл Астон Виллу и закрепился в топ-3

В воскресенье, 15 марта 2026 года, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой».

Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Дубль из ассистов в этом матче оформил Бруну Фернандеш. На счету португальца уже 16 голевых передач в этом сезоне АПЛ – он побил рекорд Дэвида Бекхэма по наибольшему количеству ассистов за сезон АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед».

Английская Премьер-лига. 30-й тур, 15 марта

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 3:1

Голы: Каземиро, 53, Кунья, 71, Шешко, 81 – Баркли, 64

Манчестер Юнайтед: Сен-Ламменс, Лени Йоро, Диогу Далот, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Бруну Мигель Фернандеш, Кобби Мейну, Каземиро (Мануэль Угарте, 90+1), Брайан Мбемо (Беньямин Шешко, 75), Матеус Кунья, Амад Диалло

Астон Вилла: Эмилиано Мартинес, Люка Динь (Йен Матсен, 82), Тайрон Мингс, Эзри Конса, Амаду Онана, Ламар Богарде, Джон Макгинн (Леон Бейли, 61), Эмилиано Буэндиа (Андрес Гарсия, 86), Росс Беркли (Дуглас Луис, 82), Олли Уоткинс (Тэмми Абрахам, 60), Морган Роджерс

Getty Images/Global Images Ukraine

Кристал Пэлас – Лидс – 0:0

Удаление: Гудмундссон, 45+5 (Лидс)

Ноттингем Форест – Фулхэм – 0:0