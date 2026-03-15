  4. Гениальный Бруну. МЮ уверенно обыграл Астон Виллу и закрепился в топ-3
15 марта 2026, 18:04 | Обновлено 15 марта 2026, 18:29
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 марта 2026 года, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой».

Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

Дубль из ассистов в этом матче оформил Бруну Фернандеш. На счету португальца уже 16 голевых передач в этом сезоне АПЛ – он побил рекорд Дэвида Бекхэма по наибольшему количеству ассистов за сезон АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед».

Английская Премьер-лига. 30-й тур, 15 марта
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 3:1
Голы: Каземиро, 53, Кунья, 71, Шешко, 81 – Баркли, 64

Манчестер Юнайтед: Сен-Ламменс, Лени Йоро, Диогу Далот, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Бруну Мигель Фернандеш, Кобби Мейну, Каземиро (Мануэль Угарте, 90+1), Брайан Мбемо (Беньямин Шешко, 75), Матеус Кунья, Амад Диалло

Астон Вилла: Эмилиано Мартинес, Люка Динь (Йен Матсен, 82), Тайрон Мингс, Эзри Конса, Амаду Онана, Ламар Богарде, Джон Макгинн (Леон Бейли, 61), Эмилиано Буэндиа (Андрес Гарсия, 86), Росс Беркли (Дуглас Луис, 82), Олли Уоткинс (Тэмми Абрахам, 60), Морган Роджерс

Кристал Пэлас – Лидс – 0:0
Удаление: Гудмундссон, 45+5 (Лидс)

Ноттингем Форест – Фулхэм – 0:0

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 31 21 7 3 61 - 22 11.04.26 14:30 Арсенал - Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Арсенал 2:1 Челси22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60 - 28 12.04.26 18:30 Челси - Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм 61
3 Манчестер Юнайтед 30 15 9 6 54 - 41 20.03.26 22:00 Борнмут - Манчестер Юнайтед15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед 54
4 Астон Вилла 30 15 6 9 40 - 37 22.03.26 16:15 Астон Вилла - Вест Хэм15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон 51
5 Челси 30 13 9 8 53 - 35 21.03.26 19:30 Эвертон - Челси14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси01.03.26 Арсенал 2:1 Челси21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли10.02.26 Челси 2:2 Лидс 48
6 Ливерпуль 29 14 6 9 48 - 39 15.03.26 18:30 Ливерпуль - Тоттенхэм03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити 48
7 Брентфорд 29 13 5 11 44 - 40 16.03.26 22:00 Брентфорд - Вулверхэмптон03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд 44
8 Эвертон 30 12 7 11 34 - 35 21.03.26 19:30 Эвертон - Челси14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут 43
9 Ньюкасл 30 12 6 12 43 - 43 22.03.26 14:00 Ньюкасл - Сандерленд14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл 42
10 Борнмут 30 9 14 7 44 - 46 20.03.26 22:00 Борнмут - Манчестер Юнайтед14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут 41
11 Фулхэм 30 12 5 13 40 - 43 21.03.26 17:00 Фулхэм - Бёрнли15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм 41
12 Брайтон 30 10 10 10 39 - 36 21.03.26 14:30 Брайтон - Ливерпуль14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон 40
13 Сандерленд 30 10 10 10 30 - 35 22.03.26 14:00 Ньюкасл - Сандерленд14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль 40
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33 - 35 11.04.26 17:00 Кристал Пэлас - Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли 39
15 Лидс 30 7 11 12 37 - 48 21.03.26 22:00 Лидс - Брентфорд15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс10.02.26 Челси 2:2 Лидс 32
16 Тоттенхэм 29 7 8 14 39 - 46 15.03.26 18:30 Ливерпуль - Тоттенхэм05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм 29
17 Ноттингем Форест 30 7 8 15 28 - 43 22.03.26 16:15 Тоттенхэм - Ноттингем Форест15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон 29
18 Вест Хэм 30 7 8 15 36 - 55 22.03.26 16:15 Астон Вилла - Вест Хэм14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед 29
19 Бёрнли 30 4 8 18 32 - 58 21.03.26 17:00 Фулхэм - Бёрнли14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли 20
20 Вулверхэмптон 30 3 7 20 22 - 52 16.03.26 22:00 Брентфорд - Вулверхэмптон03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон 16
Бруну Фернандеш стал 3-м игроком МЮ со 100+ голами и 100+ ассистами
Барселона – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Брентфорд – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед Астон Вилла Бруну Фернандеш Каземиро Матеус Кунья Беньямин Шешко Росс Баркли Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Астон Вилла Кристал Пэлас Лидс Ноттингем Форест Фулхэм
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
Футбол | 15 марта 2026, 10:59 2
Гол Степанова помог Утрехту на выезде обыграть Твенте в Нидерландах
Футбол | 15 марта 2026, 15:17 0
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Футбол | 15.03.2026, 07:59
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Футбол | 15.03.2026, 08:33
Футболистки сборной Ирана получили убежище в Австралии, но передумали
Футбол | 15.03.2026, 09:52
Harun Bakircioğlu
Матч не из самых зрелищных, скорее из тех, под которые отлично спать. МЮ как будто выиграл на классе, даже сам не верю когда это пишу. Каземиро топ, можно было бы еще на год продлить ветерана. Особенно, если знать всю подноготную того, как он добивался расположения Аморима, списавшего его, прилежной работой и тренировками, в свои 34 пример для молодежи. 
Шешко тоже молодец, хотелось бы знать кто лучше него в АПЛ по минутам на гол, после увольнения Аморима 1 гол в 60 минут.
Один из лучших боксеров современности готов пойти воевать на фронт
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса после восьмого гола Пономаренко в УПЛ
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
