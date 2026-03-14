В воскресенье, 15 марта, состоится поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Ноттингем

Совершенно нестабильные результаты (не только на футбольном поле) демонстрируют «лесники» в текущем сезоне. После 29 матчей чемпионата Англии на балансе «Ноттингема» есть всего 28 зачетных пунктов, из-за чего клуб находится на 17-м месте турнирной таблицы. Столько же очков имеет «Вест Хэм» с 18-й ступени, однако находится ниже из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов. С Кубка Англии команда вылетела на стадии 1/32 финала от «Рексгема».

В Лиге Европы англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала Лиги Европы (в 1/16 клуб успешно выбил турецкий «Фенербахче»). Однако в первом поединке этого этапа противостояние «Ноттингем Форест» потерпел минимальное поражение против «Митьюлланда».

Фулхэм

Довольно неплохие результаты демонстрирует лондонская команда в текущем сезоне. За 29 туров Премьер-лиги «дачникам» удалось набрать 40 очков, пока позволяют им находиться на 10-м месте общего зачета. И от 14-й, и от 8-й ступени клуб отделяет всего 3 зачетных пункта.

В Кубке Англии «Фулхэм» со счетом 0:1 неожиданно уступил «Саутгемптону» на стадии 1/8 финала.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Фулхэм». На балансе «дачников» за это время есть 4 победы, «Ноттингем» в свою очередь победил только раз.

Интересные факты

«Ноттингем» не может победить уже в 5-х матчах подряд. На балансе команды 4 поражения и 1 ничья.

За последние 9 матчей на своем поле «Ноттингем» одержал всего 1 победу.

В 7/9 предыдущих играх «Фулхэма» было забито более 2.5 гола.

«Фулхэм» не может сохранить ворота сухими уже 14 матчей подряд.

Прогноз

В последних играх у коллективов серьезные проблемы с обороной, поэтому я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.72 по линии БК betking).