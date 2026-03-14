Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
15.03.2026 16:00 - : -
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 марта 2026, 22:17 | Обновлено 14 марта 2026, 22:25
9
0

Ноттингем – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 15 марта в 16:00 по Киеву

ФК Ноттингем

В воскресенье, 15 марта, состоится поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Ноттингем

Совершенно нестабильные результаты (не только на футбольном поле) демонстрируют «лесники» в текущем сезоне. После 29 матчей чемпионата Англии на балансе «Ноттингема» есть всего 28 зачетных пунктов, из-за чего клуб находится на 17-м месте турнирной таблицы. Столько же очков имеет «Вест Хэм» с 18-й ступени, однако находится ниже из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов. С Кубка Англии команда вылетела на стадии 1/32 финала от «Рексгема».

В Лиге Европы англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала Лиги Европы (в 1/16 клуб успешно выбил турецкий «Фенербахче»). Однако в первом поединке этого этапа противостояние «Ноттингем Форест» потерпел минимальное поражение против «Митьюлланда».

Фулхэм

Довольно неплохие результаты демонстрирует лондонская команда в текущем сезоне. За 29 туров Премьер-лиги «дачникам» удалось набрать 40 очков, пока позволяют им находиться на 10-м месте общего зачета. И от 14-й, и от 8-й ступени клуб отделяет всего 3 зачетных пункта.

В Кубке Англии «Фулхэм» со счетом 0:1 неожиданно уступил «Саутгемптону» на стадии 1/8 финала.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Фулхэм». На балансе «дачников» за это время есть 4 победы, «Ноттингем» в свою очередь победил только раз.

Интересные факты

  • «Ноттингем» не может победить уже в 5-х матчах подряд. На балансе команды 4 поражения и 1 ничья.
  • За последние 9 матчей на своем поле «Ноттингем» одержал всего 1 победу.
  • В 7/9 предыдущих играх «Фулхэма» было забито более 2.5 гола.
  • «Фулхэм» не может сохранить ворота сухими уже 14 матчей подряд.

Прогноз

В последних играх у коллективов серьезные проблемы с обороной, поэтому я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.72 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Ноттингем Форест
15 марта 2026 -
16:00
Фулхэм
Обе забьют 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем