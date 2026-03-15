Гол Степанова помог Утрехту на выезде обыграть Твенте в Нидерландах
Молодой украинский форвард забил второй мяч в сезоне
В матче 27-го тура чемпионата Нидерландов Утрехт одержал выездную победу над Твенте.
Игра в Энсхеде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Счет был открыт на 32-й минуте. Украинский нападающий Артем Степанов ударом на добивании вывел Утрехт вперед, это его второй гол в сезоне в Нидерландах.
После перерыва команда гостей закрепила преимущество. На 66-й минуте Анхель Аларкон удвоил преимущество в счете (2:0).
После этой победы Утрехт набрал 38 очков и поднялся на 8-ю позицию в чемпионате Нидерландов.
Положение: ПСВ (68), Фейенорд, Неймеген (по 49), Аякс (47), Твенте (44), Херенвен (40), АЗ Алкмар (39), Утрехт, Спарта Роттердам (по 38).
Чемпионат Нидерландов. Эредивизи
27-й тур, 15 марта 2026
Твенте – Утрехт – 0:2
Голы: Степанов, 32, Аларкон, 66
ВИДЕО. Артем Степанов забил второй гол в сезоне за Утрехт
Artem Stepanov tikt de rebound binnen na een sterke actie van Ángel Alarcón 🎯#tweutr pic.twitter.com/MSHc0Cc9MF— ESPN NL (@ESPNnl) March 15, 2026
