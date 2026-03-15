Чемпионат Нидерландов
Твенте
15.03.2026 13:15 – FT 0 : 2
Утрехт
Обзор Видео
Нидерланды
15 марта 2026, 14:17 | Обновлено 15 марта 2026, 15:23
ВИДЕО. Артем Степанов забил второй гол в сезоне за Утрехт в Нидерландах

Украинский форвард отличился в матче 27-го тура против Твенте

15 марта 2026, 14:17 | Обновлено 15 марта 2026, 15:23
ВИДЕО. Артем Степанов забил второй гол в сезоне за Утрехт в Нидерландах
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский форвард Артем Степанов оформил второй гол в сезоне за Утрехт в чемпионате Нидерландов

Артем вывел Утрехт вперед в матче 27-го тура против Твенте, отличившись на 32-й минуте (1:0). Степанов реализовал добивание после сейва вратаря соперника.

Это уже второй гол Степанова в 8 матчах Эредивизи за Утрехт, а также он сделал одну голевую передачу в текущем сезоне.

После первого тайма Утрехт впереди 1:0, игра продолжается. Матч проходит на стадионе Де Гролс Весте в Энсхеде.

ВИДЕО. Артем Степанов забил второй гол в сезоне за Утрехт в Нидерландах

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Аларкон (Утрехт), асcист Дживай Зехиэл.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Степанов (Утрехт).
Гол Степанова помог Утрехту на выезде обыграть Твенте в Нидерландах
Эпицентр – Рух – 2:0. Федык и Ко опять проиграли. Видео голов и обзор
Степанов забил 2-й гол в Эредивизи. Кого из украинцев догнал?
Артем Степанов Утрехт чемпионат Нидерландов по футболу Твенте видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Теннис | 15 марта 2026, 02:20 10
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс

Первая ракетка мира проиграл поединок Даниилу Медведеву в матче 1/2 финала

УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
Футбол | 15 марта 2026, 09:12 6
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем

Киевский клуб, как и житомирский, получил дисциплинарные взыскания

Колос – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 15.03.2026, 13:30
Колос – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Футбол | 15.03.2026, 00:39
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Сенсационный Антонелли выиграл гонку в Китае, первый подиум Хэмилтона
Авто/мото | 15.03.2026, 10:59
Сенсационный Антонелли выиграл гонку в Китае, первый подиум Хэмилтона
Сенсационный Антонелли выиграл гонку в Китае, первый подиум Хэмилтона
Taras Chaikovsky
Патики його тренують, а потім всякі вацки говорять холанд зазнався і йому треба взятись за голову. До кожного футболіста необхідний підхід. Приклад ось
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
13.03.2026, 09:30 8
Футбол
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
13.03.2026, 18:55 2
Олимпийские игры
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 26
Футбол
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
14.03.2026, 12:29 5
Футбол
Зачем Усику бой против Верховена?
Зачем Усику бой против Верховена?
14.03.2026, 06:00 11
Бокс
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
14.03.2026, 08:36 34
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 01:54 9
Теннис
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 05:58 39
Теннис
