ВИДЕО. Артем Степанов забил второй гол в сезоне за Утрехт в Нидерландах
Украинский форвард отличился в матче 27-го тура против Твенте
Украинский форвард Артем Степанов оформил второй гол в сезоне за Утрехт в чемпионате Нидерландов
Артем вывел Утрехт вперед в матче 27-го тура против Твенте, отличившись на 32-й минуте (1:0). Степанов реализовал добивание после сейва вратаря соперника.
Это уже второй гол Степанова в 8 матчах Эредивизи за Утрехт, а также он сделал одну голевую передачу в текущем сезоне.
После первого тайма Утрехт впереди 1:0, игра продолжается. Матч проходит на стадионе Де Гролс Весте в Энсхеде.
