  4. Лацио переиграл Милан. Россонери могут попрощаться с мечтами о скудетто
Чемпионат Италии
Лацио
15.03.2026 21:45 – FT 1 : 0
Милан
Италия
15 марта 2026, 23:47 | Обновлено 15 марта 2026, 23:52
Лацио переиграл Милан. Россонери могут попрощаться с мечтами о скудетто

Единственный гол на 26-й минуте забил Густав Исаксен

В центральном матче 29-го тура итальянской Серии А Лацио на своем поле обыграл Милан со счетом 1:0.

Поединок состоялся вечером 15 марта на стадионе Олимпико в Риме.

Единственный гол в матче на 26-й минуте забил Густав Исаксен после передачи Адама Марушича.

После этого тура Лацио занимает 9-е место в Серии А с 40 очками, а Милан остается вторым с 60 баллами, уступая Интеру 8 очков. Тают мечты россонери о скудетто.

Положение в Серии А: Интер (68 очков), Милан (60), Наполи (59), Комо (54), Ювентус (53), Рома (51), Аталанта (47), Болонья (42), Лацио (40).

Серия А. 29-й тур, 15 марта 2026

Лацио – Милан – 1:0

Гол: Густав Исаксен, 26

Видео гола

Фотогалерея

События матча

90’ +7
Маурицио Сарри (Лацио) получает красную карточку.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Лацио), асcист Адам Марушич.
