Лацио переиграл Милан. Россонери могут попрощаться с мечтами о скудетто
Единственный гол на 26-й минуте забил Густав Исаксен
В центральном матче 29-го тура итальянской Серии А Лацио на своем поле обыграл Милан со счетом 1:0.
Поединок состоялся вечером 15 марта на стадионе Олимпико в Риме.
Единственный гол в матче на 26-й минуте забил Густав Исаксен после передачи Адама Марушича.
После этого тура Лацио занимает 9-е место в Серии А с 40 очками, а Милан остается вторым с 60 баллами, уступая Интеру 8 очков. Тают мечты россонери о скудетто.
Положение в Серии А: Интер (68 очков), Милан (60), Наполи (59), Комо (54), Ювентус (53), Рома (51), Аталанта (47), Болонья (42), Лацио (40).
Серия А. 29-й тур, 15 марта 2026
Лацио – Милан – 1:0
Гол: Густав Исаксен, 26
