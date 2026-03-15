Лацио переиграл Милан. Россонери могут попрощаться с мечтами о скудетто

В центральном матче 29-го тура итальянской Серии А Лацио на своем поле обыграл Милан со счетом 1:0.

Поединок состоялся вечером 15 марта на стадионе Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче на 26-й минуте забил Густав Исаксен после передачи Адама Марушича.

После этого тура Лацио занимает 9-е место в Серии А с 40 очками, а Милан остается вторым с 60 баллами, уступая Интеру 8 очков. Тают мечты россонери о скудетто.

Положение в Серии А: Интер (68 очков), Милан (60), Наполи (59), Комо (54), Ювентус (53), Рома (51), Аталанта (47), Болонья (42), Лацио (40).

Серия А. 29-й тур, 15 марта 2026

Лацио – Милан – 1:0

Гол: Густав Исаксен, 26

