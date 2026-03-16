Италия16 марта 2026, 00:54 | Обновлено 16 марта 2026, 00:59
Лацио – Милан – 1:0. Исаксен удивил россонери. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 29-го тура итальянской Серии A
16 марта 2026, 00:54 | Обновлено 16 марта 2026, 00:59
23
0
В матче 29-го тура итальянской Серии А Лацио дома обыграл Милан со счетом 1:0.
Поединок состоялся вечером 15 марта на стадионе Олимпико в Риме.
Единственный гол в матче на 26-й минуте забил Густав Исаксен после передачи Адама Марушича.
Серия А. 29-й тур, 15 марта 2026
Лацио – Милан – 1:0
Гол: Густав Исаксен, 26
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Густав Исаксен, 26 мин
События матча
90’ +7
Маурицио Сарри (Лацио) получает красную карточку.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Лацио), асcист Адам Марушич.
