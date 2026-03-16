Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лацио – Милан – 1:0. Исаксен удивил россонери. Видео гола и обзор матча
15.03.2026 21:45 – FT 1 : 0
Обзор Видео
16 марта 2026, 00:54 | Обновлено 16 марта 2026, 00:59
Смотрите видеообзор матча 29-го тура итальянской Серии A

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура итальянской Серии А Лацио дома обыграл Милан со счетом 1:0.

Поединок состоялся вечером 15 марта на стадионе Олимпико в Риме.

Единственный гол в матче на 26-й минуте забил Густав Исаксен после передачи Адама Марушича.

Серия А. 29-й тур, 15 марта 2026

Лацио – Милан – 1:0

Гол: Густав Исаксен, 26

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Густав Исаксен, 26 мин

События матча

90’ +7
Маурицио Сарри (Лацио) получает красную карточку.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Лацио), асcист Адам Марушич.
Николай Степанов
