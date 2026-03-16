Лацио – Милан – 1:0. Исаксен удивил россонери. Видео гола и обзор матча

В матче 29-го тура итальянской Серии А Лацио дома обыграл Милан со счетом 1:0.

Поединок состоялся вечером 15 марта на стадионе Олимпико в Риме.

Единственный гол в матче на 26-й минуте забил Густав Исаксен после передачи Адама Марушича.

Серия А. 29-й тур, 15 марта 2026

Лацио – Милан – 1:0

Гол: Густав Исаксен, 26

