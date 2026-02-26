Трубин не сдержал Реал, вылет Ювентуса и Боруссии Д, гол и ассист Роналду
Главные новости за 25 февраля на Sport.ua
1. Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
В следующий раунд пробились: Аталанта, ПСЖ, Реал Мадрид, Галатасарай
2A. Орлы улетели из Лиги чемпионов. Бенфика и во втором матче уступила Реалу
Трубин вышел в стартовом составе, Судаков остался на скамейке запасных
2B. Камбек не получился. Галатасарай выбил Ювентус из Лиги чемпионов
Ответный матч 1/16 финала завершился со счетом 3:2 в овертаймах
3A. Забарный не сыграл. ПСЖ разошелся миром с Монако и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Команда Луиса Энрике пробилась в следующий этап Лиги чемпионов
3B. Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Самарджич реализовал пенальти, что позволило одолеть Боруссию Дортмунд
4. Гол и ассист Роналду. Аль-Наср забил соперникам 5 голов в матче чемпионата
Помимо Криштиану, в воротах Аль-Наджма отличились Коман, Мартинес и Мане
5A. Экс-хавбек Шахтера Тарас Степаненко может продолжить карьеру в УПЛ
Футболист турецкого Эюпспора может стать игроком Колоса Ковалевка
5B. Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Опытный украинский вингер Динамо осваивает футбольный менеджмент
6. Почти отыгрались. Сборная Украины U-18 по футзалу уступила португальцам
Команда Игоря Москвичева проиграла второй спарринг со счетом 1:2
7A. Завацкая досрочно вышла в 1/8 финала турнира WTA 125 в Анталье
Катарина провела три гейма против Юлии Грабер, после чего австрийка снялась
7B. Будет дерби. Калинина одолела нейтралку в Анталье и вышла на Завацкую
Ангелина в 1/16 финала в трех сетах одолела Алевтину Ибрагимову
7C. Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
В 1/16 финала турнира WTA 125 Александра в трех сетах одолела Полину
8. Уордли и Дюбуа провели первую дуэль взлядов. Экс-соперник Усика удивил
Бывший чемпион мира по версии IBF отказался от рукопожатия
9. Welsh Open. Фиаско Мерфи, успех Уилсона и Хиггинса, трудная победа Чжао
Традиционный снукерный рейтинговый турнир набирает обороты в Уэльсе
10A. Когда деньги важнее титулов. Хорхе Сампаоли научился делать кассу на имидже
Аргентинский Профессор в очередной раз оказался без клуба
10B. Новые Роббен и Рибери: как Диас и Олисе разрывают Бундеслигу
Самые эффективные вингеры Европы
