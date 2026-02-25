Будет дерби. Калинина одолела нейтралку в Анталье и вышла на Завацкую
Ангелина в 1/16 финала в трех сетах одолела Алевтину Ибрагимову
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.
В первом раунде украинка в трех сетах выиграла у «нейтральной» Алевтины Ибрагимовой (WTA 326) за 2 часа и 41 минуту.
Ангелина впервые сыграла против Ибрагимовой.
Следующей соперницей Калининой будет украинка Катарина Завацкая, которая в первом раунде прошла Юлию Грабер.
Ранее Калинина и Завацкая играли друг с другом только один раз. В 2020 году Ангелина одолела Катарину в квалификации соревнований в Линце.
WTA 125 Анталья. Грунт, 1/16 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Алевтина Ибрагимова [Q] – 6:4, 4:6, 6:1
