Будет дерби. Калинина одолела нейтралку в Анталье и вышла на Завацкую

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В первом раунде украинка в трех сетах выиграла у «нейтральной» Алевтины Ибрагимовой (WTA 326) за 2 часа и 41 минуту.

Ангелина впервые сыграла против Ибрагимовой.

Следующей соперницей Калининой будет украинка Катарина Завацкая, которая в первом раунде прошла Юлию Грабер.

Ранее Калинина и Завацкая играли друг с другом только один раз. В 2020 году Ангелина одолела Катарину в квалификации соревнований в Линце.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Алевтина Ибрагимова [Q] – 6:4, 4:6, 6:1