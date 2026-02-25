Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Будет дерби. Калинина одолела нейтралку в Анталье и вышла на Завацкую
WTA
25 февраля 2026, 14:32 | Обновлено 25 февраля 2026, 14:51
295
5

Будет дерби. Калинина одолела нейтралку в Анталье и вышла на Завацкую

Ангелина в 1/16 финала в трех сетах одолела Алевтину Ибрагимову

25 февраля 2026, 14:32 | Обновлено 25 февраля 2026, 14:51
295
5 Comments
Будет дерби. Калинина одолела нейтралку в Анталье и вышла на Завацкую
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В первом раунде украинка в трех сетах выиграла у «нейтральной» Алевтины Ибрагимовой (WTA 326) за 2 часа и 41 минуту.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ангелина впервые сыграла против Ибрагимовой.

Следующей соперницей Калининой будет украинка Катарина Завацкая, которая в первом раунде прошла Юлию Грабер.

Ранее Калинина и Завацкая играли друг с другом только один раз. В 2020 году Ангелина одолела Катарину в квалификации соревнований в Линце.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Алевтина Ибрагимова [Q] – 6:4, 4:6, 6:1

По теме:
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Александра Олейникова – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Завацкая досрочно вышла в 1/8 финала WTA 125 в Анталье и ждет Калинину
Ангелина Калинина WTA Анталья Катарина Завацкая
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ужасная история из Италии: футболист оставил мать в коме и покончил с собой
Футбол | 25 февраля 2026, 11:50 4
Ужасная история из Италии: футболист оставил мать в коме и покончил с собой
Ужасная история из Италии: футболист оставил мать в коме и покончил с собой

Трагедия в день рождения...

«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
Футбол | 24 февраля 2026, 21:06 2
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря

Мадридский клуб интересуется Игорем Галдиным из Леванте

Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Футбол | 25.02.2026, 09:39
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Футбол | 24.02.2026, 16:41
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Известно, когда Руне вернется в теннис после разрыва ахиллова сухожилия
Теннис | 25.02.2026, 02:41
Известно, когда Руне вернется в теннис после разрыва ахиллова сухожилия
Известно, когда Руне вернется в теннис после разрыва ахиллова сухожилия
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
Дивлюсь на сітку і вимальовується..., друге дербі? Чому б і ні.
Ответить
+1
Олександр Кравченко
Навіть не знаю за кого вболівати мені гра Калініної більше подобається ,а з іншої сторони Заватській треба набирати очки щоб потрапити в квал Ролан Гароса.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
C.Пеклов
Молодець Геля!Було непросто,але у 3 сеті таки довела свою перевагу!
Ответить
0
Популярные новости
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 48
Футбол
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
23.02.2026, 09:15 9
Олимпийские игры
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 7
Футбол
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
24.02.2026, 02:21 5
Бокс
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 18
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
23.02.2026, 16:29 38
Футбол
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем