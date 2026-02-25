Завацкая досрочно вышла в 1/8 финала WTA 125 в Анталье и ждет Калинину
Катарина провела три гейма против Юлии Грабер, после чего австрийка снялась
Украинская теннисиситка Катарина Завацкая (WTA 202) вышла во второй раунд грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.
В 1/16 финала украинка вышла на корт против Юлии Грабер (Австрия, WTA 79). После трех геймов Грабер отказалась от продолжения поединка.
WTA 125 Анталья. Грунт, 1/16 финала
Катарина Завацкая (Украина) [Q] – Юлия Грабер (Австрия) [2] – 1:2, RET., Грабер
Грабер снялась с матча из-за травмы ногу. Она брала медицинский тайм-аут после первого же гейма.
Следующей соперницей Катарины может стать Ангелина Калинина, если украинка одолеет Алевтину Ибрагимову.
Завацкая стартовала в Анталье с квалификации, где прошла Дефне Чирпанли и Ирину Шиманович. Катарина впервые с октября прошллого года играет в основной сетке соревнований WTA 125.
