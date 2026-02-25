Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гол и ассист Роналду. Аль-Наср забил соперникам 5 голов в матче чемпионата
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наджма
25.02.2026 21:00 – FT 0 : 5
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
25 февраля 2026, 23:05 | Обновлено 25 февраля 2026, 23:17
407
0

Помимо Криштиану, ворота ФК Аль-Наджма также отличились Коман, Мартинес и Мане

Getty Images/Global Images Ukraine

Саудовский Аль-Наср разгромино выиграл матч перенеснного 10-го тура национального чемпионата у команды Аль-Наджма.

Встреча завершилась со счетом 5:0. Гол и ассист в этом поединке оформил 41-летний португальский форвард Криштиану Роналду.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Роналду этот мяч, который он забил с пенальти, стал 965-м в карьере и 21-м в сезоне национального первенства.

Помимо Криштиану, ворота ФК Аль-Наджма также поразили Кингсли Коман, Иньиго Мартинес (дубль) и Садио Мане.

В таблице чемпионата Саудовской Аравии Аль-Наср занимает первое место с 58 очками. У ближайшего преследователя Аль-Ахли 56 пунктов.

Топ-7 чемпионата Саудовской Аравии: Аль-Наср (58), Аль-Ахли (56), Аль-Хиляль (55), Аль-Кадисия (53), Аль-Таавун (40), Аль-Иттихад (39) и Аль-Иттифак (38).

25 февраля также состоялся другой перенсенный поединок – Аль-Фейха и Неом расписали ничью 1:1.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 10-й тур, 25 февраля

Аль-Наджма – Аль-Наср – 0:5

Голы: Роналду, 7 (пен.), Коман, 31, И. Мартинес, 42, 80, Мане, 52

Аль-Фейха – Неом – 1:1

Голы: Бензия, 48 – Ляказетт, 13

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 23 19 1 3 62 - 18 28.02.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд 58
2 Аль-Ахли Джидда 23 17 5 1 45 - 15 26.02.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда 56
3 Аль-Хиляль 23 16 7 0 57 - 20 27.02.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда 55
4 Аль-Кадaсиа 23 16 5 2 54 - 21 28.02.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа 53
5 Аль-Таавун 23 12 4 7 41 - 28 28.02.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун 40
6 Аль-Иттихад 23 11 6 6 38 - 28 27.02.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Халидж24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма 39
7 Аль-Иттифак 23 11 5 7 34 - 39 27.02.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун 38
8 Неом 23 9 5 9 28 - 31 28.02.26 21:00 Неом - Аль-Холуд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом 32
9 Аль-Халидж 23 7 6 10 42 - 37 27.02.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа 27
10 Аль-Фатех 23 7 6 10 31 - 42 26.02.26 21:00 Аль-Фатех - Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм 27
11 Аль-Фейха 23 7 6 10 27 - 38 28.02.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха 27
12 Аль-Шабаб Эр-Рияд 23 6 7 10 27 - 33 27.02.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха 25
13 Аль-Хазм 23 6 7 10 23 - 43 27.02.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм 25
14 Аль-Холуд 23 7 1 15 30 - 41 28.02.26 21:00 Неом - Аль-Холуд24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд 22
15 Аль-Рияд 23 3 7 13 22 - 44 26.02.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд 16
16 Дамак 23 2 9 12 17 - 40 26.02.26 21:00 Аль-Фатех - Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд 15
17 Аль-Ахдуд 23 2 4 17 19 - 49 28.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом 10
18 Аль-Наджма 23 1 5 17 21 - 51 28.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма 8
Полная таблица

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджма чемпионат Саудовской Аравии по футболу Садио Мане Иньиго Мартинес Кингсли Коман Криштиану Роналду Аль-Фейха Неом СК Александр Ляказетт
