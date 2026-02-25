Гол и ассист Роналду. Аль-Наср забил соперникам 5 голов в матче чемпионата
Помимо Криштиану, ворота ФК Аль-Наджма также отличились Коман, Мартинес и Мане
Саудовский Аль-Наср разгромино выиграл матч перенеснного 10-го тура национального чемпионата у команды Аль-Наджма.
Встреча завершилась со счетом 5:0. Гол и ассист в этом поединке оформил 41-летний португальский форвард Криштиану Роналду.
Для Роналду этот мяч, который он забил с пенальти, стал 965-м в карьере и 21-м в сезоне национального первенства.
Помимо Криштиану, ворота ФК Аль-Наджма также поразили Кингсли Коман, Иньиго Мартинес (дубль) и Садио Мане.
В таблице чемпионата Саудовской Аравии Аль-Наср занимает первое место с 58 очками. У ближайшего преследователя Аль-Ахли 56 пунктов.
Топ-7 чемпионата Саудовской Аравии: Аль-Наср (58), Аль-Ахли (56), Аль-Хиляль (55), Аль-Кадисия (53), Аль-Таавун (40), Аль-Иттихад (39) и Аль-Иттифак (38).
25 февраля также состоялся другой перенсенный поединок – Аль-Фейха и Неом расписали ничью 1:1.
Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 10-й тур, 25 февраля
Аль-Наджма – Аль-Наср – 0:5
Голы: Роналду, 7 (пен.), Коман, 31, И. Мартинес, 42, 80, Мане, 52
Аль-Фейха – Неом – 1:1
Голы: Бензия, 48 – Ляказетт, 13
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|23
|19
|1
|3
|62 - 18
|28.02.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
|58
|2
|Аль-Ахли Джидда
|23
|17
|5
|1
|45 - 15
|26.02.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда
|56
|3
|Аль-Хиляль
|23
|16
|7
|0
|57 - 20
|27.02.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда
|55
|4
|Аль-Кадaсиа
|23
|16
|5
|2
|54 - 21
|28.02.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа
|53
|5
|Аль-Таавун
|23
|12
|4
|7
|41 - 28
|28.02.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун
|40
|6
|Аль-Иттихад
|23
|11
|6
|6
|38 - 28
|27.02.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Халидж24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма
|39
|7
|Аль-Иттифак
|23
|11
|5
|7
|34 - 39
|27.02.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун
|38
|8
|Неом
|23
|9
|5
|9
|28 - 31
|28.02.26 21:00 Неом - Аль-Холуд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом
|32
|9
|Аль-Халидж
|23
|7
|6
|10
|42 - 37
|27.02.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа
|27
|10
|Аль-Фатех
|23
|7
|6
|10
|31 - 42
|26.02.26 21:00 Аль-Фатех - Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм
|27
|11
|Аль-Фейха
|23
|7
|6
|10
|27 - 38
|28.02.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха
|27
|12
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|23
|6
|7
|10
|27 - 33
|27.02.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха
|25
|13
|Аль-Хазм
|23
|6
|7
|10
|23 - 43
|27.02.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм
|25
|14
|Аль-Холуд
|23
|7
|1
|15
|30 - 41
|28.02.26 21:00 Неом - Аль-Холуд24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд
|22
|15
|Аль-Рияд
|23
|3
|7
|13
|22 - 44
|26.02.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
|16
|16
|Дамак
|23
|2
|9
|12
|17 - 40
|26.02.26 21:00 Аль-Фатех - Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд
|15
|17
|Аль-Ахдуд
|23
|2
|4
|17
|19 - 49
|28.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом
|10
|18
|Аль-Наджма
|23
|1
|5
|17
|21 - 51
|28.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма
|8
