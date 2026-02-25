Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Роналду оформил 965-й гол в карьере. Сколько мячей забил с пенальти?
Саудовская Аравия
25 февраля 2026, 21:39 | Обновлено 25 февраля 2026, 21:59
809
1

ВИДЕО. Роналду оформил 965-й гол в карьере. Сколько мячей забил с пенальти?

Криштиану отличился с 11-метровой точки в поединке Аль-Наджма – Аль-Наср

25 февраля 2026, 21:39 | Обновлено 25 февраля 2026, 21:59
809
1 Comments
ВИДЕО. Роналду оформил 965-й гол в карьере. Сколько мячей забил с пенальти?
Getty Images/Global Images Ukraine

41-летний португальский форвард Криштиану Роналду отличился голом в матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Наджма и Аль-Наср.

Роналду поразил ворота соперников на 7-й минуте поединка, реализовав пенальти. Криштиану сделал счет 1:0 в пользу Аль-Наср, на 31-й Кингсли Коман удвоил перевес всемирного клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Роналду этот 182-й гол с пенальти в карьере. Всего Криштиану пробил 217 11-метровых (35 промахов).

Аль-Наджма и Аль-Наср начали матч 25 февраля в 21:00 по Киеву на Городском спортивном стадионе имени короля Абдаллы в Бурайде.

❗️ ВИДЕО. Роналду оформил 965-й гол в карьере. Сколько мячей забил с пенальти?

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ПСЖ – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал Мадрид – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Реал и Бенфика обменялись голами в ответном матче 1/16 финала ЛЧ
Криштиану Роналду пенальти видео голов и обзор Аль-Наджма Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Они проиграли средняку, это просто позор»
Футбол | 25 февраля 2026, 04:22 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они проиграли средняку, это просто позор»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они проиграли средняку, это просто позор»

Известный тренер упрекнул защиту «ПСЖ»

Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»
Футбол | 25 февраля 2026, 18:02 34
Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»
Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»

Вацко удивлен состоянием поля стадиона Динамо

Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 24.02.2026, 23:52
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
ФОТО. Звезда АПЛ установил сразу три рекорда Гиннесса
Футбол | 25.02.2026, 22:25
ФОТО. Звезда АПЛ установил сразу три рекорда Гиннесса
ФОТО. Звезда АПЛ установил сразу три рекорда Гиннесса
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Бокс | 25.02.2026, 08:11
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
насправді статистика вражає, відсоток незабитих пенальті дуже малий
Ответить
0
Популярные новости
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 26
Футбол
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
25.02.2026, 01:42 4
Бокс
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
23.02.2026, 22:16
Бокс
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
25.02.2026, 07:02 35
Футбол
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
23.02.2026, 21:00 3
Бокс
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем