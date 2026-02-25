41-летний португальский форвард Криштиану Роналду отличился голом в матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Наджма и Аль-Наср.

Роналду поразил ворота соперников на 7-й минуте поединка, реализовав пенальти. Криштиану сделал счет 1:0 в пользу Аль-Наср, на 31-й Кингсли Коман удвоил перевес всемирного клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Роналду этот 182-й гол с пенальти в карьере. Всего Криштиану пробил 217 11-метровых (35 промахов).

Аль-Наджма и Аль-Наср начали матч 25 февраля в 21:00 по Киеву на Городском спортивном стадионе имени короля Абдаллы в Бурайде.

❗️ ВИДЕО. Роналду оформил 965-й гол в карьере. Сколько мячей забил с пенальти?

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine