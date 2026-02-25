ВИДЕО. Роналду оформил 965-й гол в карьере. Сколько мячей забил с пенальти?
Криштиану отличился с 11-метровой точки в поединке Аль-Наджма – Аль-Наср
41-летний португальский форвард Криштиану Роналду отличился голом в матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Наджма и Аль-Наср.
Роналду поразил ворота соперников на 7-й минуте поединка, реализовав пенальти. Криштиану сделал счет 1:0 в пользу Аль-Наср, на 31-й Кингсли Коман удвоил перевес всемирного клуба.
Для Роналду этот 182-й гол с пенальти в карьере. Всего Криштиану пробил 217 11-метровых (35 промахов).
Аль-Наджма и Аль-Наср начали матч 25 февраля в 21:00 по Киеву на Городском спортивном стадионе имени короля Абдаллы в Бурайде.
