Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику

В Мадриде состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Реал» и «Бенфика». Первый поединок «галактикос» выиграли со счетом 1:0. В стартовом составе лиссабонской команды на поле вышел украинский голкипер Анатолий Трубин. Существенной кадровой потерей для «галактикос» стало отсутствие Килиана Мбаппе, который получил травму.

«Орлы» активно начали встречу, обостряли ситуацию и смогли открыть счет в матче. Куртуа среагировал на срезку от Асенсио, но Рафа Силва добил мяч в ворота. Правда, «галактикос» сразу выровняли ситуацию. Вальверде отдал передачу к линии штрафной на Тчуамэни, который пробил точно в угол.

До перерыва хозяева поля отправили еще один мяч в сетку ворот Трубина, но после просмотра эпизода с помощью ВАР арбитр зафиксировал оффсайд у Вальверде. Отличный шанс упустил Риос, после удара которого свою команду выручил Куртуа.

Во втором тайме «орлы» на некоторое время завладели территориальным преимуществом, и после удара Рафы Силвы ворота «Реала» спасла перекладина. А точку в противостоянии поставил Винисиус, который слева ворвался в штрафную соперников и низом точно пробил в дальний угол. Вторую голевую передачу в матче сделал Вальверде.

Отметим, что украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков весь поединок провел на скамейке запасных.

«Реал» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с английским «Манчестер Сити» или португальским «Спортингом».

Лига чемпионов. 1/16 финала. Ответный матч.

«Реал» – «Бенфика» – 2:1. Первый матч – 1:0.

Голы: Тчуамэни (16), Винисиус Жуниор (80) – Рафа Силва (14)

Предупреждения: Ассенсио (57), Паласиос (90+6) – Риос (35), Отаменди (51)

«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Асенсио (Мастантуно, 77), Каррерас (Ф.Гарсия, 90+1), Вальверде, Тчуамэни, Камавинга (Алаба, 77), Гюлер (Паласиос, 84), Г.Гарсия (Питарч, 84), Винисиус Жуниор.

«Бенфика»: Трубин, Дедич, Араужу, Отаменди, Даль, Риос, Баррейру (А.Кабрал, 90+1), Аурснес (Барренечеа, 85), Рафа Силва, Шельдеруп (Иванович, 85), Павлидис.

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – БЕНФИКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА