Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Трубин вышел в стартовом составе, Судаков остался на скамейке запасных
В Мадриде состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Реал» и «Бенфика». Первый поединок «галактикос» выиграли со счетом 1:0. В стартовом составе лиссабонской команды на поле вышел украинский голкипер Анатолий Трубин. Существенной кадровой потерей для «галактикос» стало отсутствие Килиана Мбаппе, который получил травму.
«Орлы» активно начали встречу, обостряли ситуацию и смогли открыть счет в матче. Куртуа среагировал на срезку от Асенсио, но Рафа Силва добил мяч в ворота. Правда, «галактикос» сразу выровняли ситуацию. Вальверде отдал передачу к линии штрафной на Тчуамэни, который пробил точно в угол.
До перерыва хозяева поля отправили еще один мяч в сетку ворот Трубина, но после просмотра эпизода с помощью ВАР арбитр зафиксировал оффсайд у Вальверде. Отличный шанс упустил Риос, после удара которого свою команду выручил Куртуа.
Во втором тайме «орлы» на некоторое время завладели территориальным преимуществом, и после удара Рафы Силвы ворота «Реала» спасла перекладина. А точку в противостоянии поставил Винисиус, который слева ворвался в штрафную соперников и низом точно пробил в дальний угол. Вторую голевую передачу в матче сделал Вальверде.
Отметим, что украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков весь поединок провел на скамейке запасных.
«Реал» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с английским «Манчестер Сити» или португальским «Спортингом».
Лига чемпионов. 1/16 финала. Ответный матч.
«Реал» – «Бенфика» – 2:1. Первый матч – 1:0.
Голы: Тчуамэни (16), Винисиус Жуниор (80) – Рафа Силва (14)
Предупреждения: Ассенсио (57), Паласиос (90+6) – Риос (35), Отаменди (51)
«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Асенсио (Мастантуно, 77), Каррерас (Ф.Гарсия, 90+1), Вальверде, Тчуамэни, Камавинга (Алаба, 77), Гюлер (Паласиос, 84), Г.Гарсия (Питарч, 84), Винисиус Жуниор.
«Бенфика»: Трубин, Дедич, Араужу, Отаменди, Даль, Риос, Баррейру (А.Кабрал, 90+1), Аурснес (Барренечеа, 85), Рафа Силва, Шельдеруп (Иванович, 85), Павлидис.
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
