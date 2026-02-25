25 февраля на Сантьяго Бернабеу пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Реал Мадрид встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид



Команда столкнулась с неожиданно затянувшимся периодом проблем. И во многом это вина и самого Флорентино Переса. Да, прошлый сезон закончился объективно неудачно - ранним вылетом из Лиги чемпионов и поражением Барселоне во всех внутренних турнирах. Но на это отреагировали не только, и не столько, усилением состава, сколько новым прощанием с Анчелотти. Сменивший его Хаби Алонсо начинал летом, с вылета на клубном чемпионате мира, а закончил через пол года поражением в Суперкубке. Ну и Арбелоа успел вылететь в Копе дель Рей от Альбасате. И, только вернув себе первое место в Примере, сразу же утратить его.

При новом наставнике упустили испанцы шанс избежать участия уже в февральском раунде плей-офф Лиги чемпионов. Все из-за поражения в крайнем туре основного раунда - тех самых 2:4 с голом Трубина. Вроде бы и взяли сразу реванш. Но больше говорят не о единственном голе Винисиуса, а о его конфликте с Престианни.

Бенфика

Клуб с начала осени играет под руководством Моуриньо, которого вернул в Лиссабон. И особенных успехов с Жозе Судаков и компания не добились. Тут и отставание в семь очков от Порту в Примейре, и неудачи в кубках, где с интервалом в одну неделю в начале 2026-го уступили Браге и как раз подопечным Фариоли.

Исключением была Лига чемпионов. Начав основной раунд с безвольного поражения дома Карабаху, которое и привело к тренерской рокировке, и продолжив новыми поражениями уже при Особенном, португальцы все же вырвали право сыграть в плей-офф - за счет гола Трубина, что оформил столь нужный счет в последнем туре. Впрочем, потом снова сыграли с испанцами - и уже неудачно.

Статистика личных встреч

Это будет третий кряду поединок в еврокубке после очень долгой паузы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Дома с ними мадридский гранд должен сыграть на победу с форой -1 гол (коэффициент - 1,65).