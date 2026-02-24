Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
25.02.2026 22:00
Бенфика
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 20:52 | Обновлено 24 февраля 2026, 22:13
Реал – Бенфика. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала Лиги чемпионов

Реал – Бенфика. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В среду, 25 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и лиссабонская «Бенфика». Поединок пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Команды проведут третью очную дуэль в нынешнем году. В конце января лиссабонская команда обыграла «Реал» со счетом 4:2, а гол в исполнении украинского голкипера Анатолия Трубина вывел «орлов» в плей-офф. В первом матче 1/16 финала «галактикос» одержали победу со счетом 1:0 благодаря результативному удару Винисиуса. Встреча недельной давности завершилась расистским скандалом. Во время поединка Винисиус сообщил арбитру, что игрок лиссабонцев Джанлука Престианни, прикрыв рот футболкой, назвал его «обезьяной». Аргентинец отрицал проявления расизма со своей стороны, однако УЕФА временно отстранил его от участия в еврокубках.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Бенфика», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.5 для «Реала» и 6.12 для «Бенфики».

Реал Мадрид
25 февраля 2026 -
22:00
Бенфика
Лига чемпионов Реал Мадрид Бенфика Реал - Бенфика текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
