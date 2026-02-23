Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
Лига чемпионов
23 февраля 2026, 16:29 |
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса

Джанлука Престианни не сыграет против Реала

13 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА официально сообщил об отстранении аргентинского вингера лиссабонской «Бенфики» Джанлуки Престианни из-за расистского скандала, в который игрок попал, якобы назвав бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора «обезьяной».

«После назначения инспектора УЕФА по этике и дисциплинарным взысканиям (EDI) для расследования обвинений в дискриминационном поведении во время матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2025/2026 между «Бенфикой» и «Реалом» 17 февраля 2026 года, и по запросу EDI с промежуточным отчетом, Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) сегодня решил временно отстранить г-на Джанлуку Престианни от следующего (1) матча клубного турнира УЕФА, на который он в противном случае имел бы право, за нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА (DR), связанное с дискриминационным поведением.

Это не влияет на любое решение, которое дисциплинарные органы УЕФА могут впоследствии вынести после завершения текущего расследования и его соответствующего представления дисциплинарным органам УЕФА», – говорится в заявлении УЕФА.

Таким образом, Престианни пропустит ответный матч между «Реалом» и «Бенфикой», который состоится 25 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Джанлука Престианни Винисиус Жуниор скандал УЕФА дисквалификация Бенфика Реал Мадрид расизм Лига чемпионов Бенфика - Реал Реал - Бенфика
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Комментарии 13
fly
Кому потрібна та презумція невиновності? Ми накажемо гравця і команду, а потім розберемося.. Фу плять. .які ж ці всі ФІФІ, МОК, ООН жалюгідні. 
Ответить
+16
Kendrik_ua
Дикою мавпою був і залишиться…проблема не в шкірі, а в голові додіка)
Ответить
+11
514839
Феєрично!)) Якомусь довбню щось почулось чи примарилось, він самовільно залишає поле, в результаті чого матч призупиняється десь на десять хвилин, усі чекають, коли це чмо прийде до тями,а в результаті грати у матчі-відповіді не буде Престіані... Браво, Федерація!!)) 
Ответить
+4
2112
Ну так. Тепер всі такі як Вінні будуть недоторкані. Хоч сам Вінні і був провокатором !!!!!!!!
Ответить
+2
Перець
Тепер всі білі будуть мовчати на полі коли грає Вінні
Ответить
+2
Механік
Чому на чорне не можна казати чорне ?
Ответить
+1
Микола Захарченко
Великі клуби завжди є в пріоритеті УЄФА , як і " великі " країни вирішують долю " малих" 
Ответить
0
Der Gartenzwerg
Вінніпанзе ще буде волати, що цього мало
Ответить
0
Wlad West
Тут примеры провокаций ублюдка вини
https://www.facebook.com/reel/1231803331202910-----------------------------
--------------------------https://www.facebook.com/reel/909144774008514----
-
------------------------------------------------https://www.facebook.com/re
e
l/445014955260386-----------------------------------------------
https://www.
facebook.com/ree
l/8525347760911020-----------------------------------------------https://ww
w.facebook.com/ree
l/1726899084741081-------------------------------------------------------ht
tps://www.facebook.co
m/ree
l/8481949701860279-----------------------------------------------------http
s://www.facebook.co
m/ree
l/1601858907178522
Ответить
0
Wlad West
Этот афрозадый уже обурел в край.
Ответить
0
2112
УЄФА завжди була продажною і жалюгідною канторою ФУ !!!!!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
2112
Вінні стукач !!!!!!!!! Позор !!!!!!!
Ответить
0
