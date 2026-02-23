ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса

УЕФА официально сообщил об отстранении аргентинского вингера лиссабонской «Бенфики» Джанлуки Престианни из-за расистского скандала, в который игрок попал, якобы назвав бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора «обезьяной».

«После назначения инспектора УЕФА по этике и дисциплинарным взысканиям (EDI) для расследования обвинений в дискриминационном поведении во время матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2025/2026 между «Бенфикой» и «Реалом» 17 февраля 2026 года, и по запросу EDI с промежуточным отчетом, Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) сегодня решил временно отстранить г-на Джанлуку Престианни от следующего (1) матча клубного турнира УЕФА, на который он в противном случае имел бы право, за нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА (DR), связанное с дискриминационным поведением.

Это не влияет на любое решение, которое дисциплинарные органы УЕФА могут впоследствии вынести после завершения текущего расследования и его соответствующего представления дисциплинарным органам УЕФА», – говорится в заявлении УЕФА.

Таким образом, Престианни пропустит ответный матч между «Реалом» и «Бенфикой», который состоится 25 февраля в 22:00 по киевскому времени.