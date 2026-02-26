Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Бенфика – 2:1. Королевский выход в 1/8 финала ЛЧ. Видео голов
Лига Чемпионов
Проходит дальше Реал Мадрид
25.02.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 2 : 1
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 00:22 | Обновлено 26 февраля 2026, 00:26
2295
0

Реал – Бенфика – 2:1. Королевский выход в 1/8 финала ЛЧ. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26

26 февраля 2026, 00:22 | Обновлено 26 февраля 2026, 00:26
2295
0
Реал – Бенфика – 2:1. Королевский выход в 1/8 финала ЛЧ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля мадридский Реал и лиссабонская Бенфика провели ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 [первый поединок – 1:0].

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин провел на поле всю встречу и пропустил два мяча. Георгий Судаков (Бенфика) и Андрей Лунин (Реал) остались в резерве своих команд.

Реал выиграл противостояние с общим счетом 3:1 и в 1/8 финала еврокубка поборется либо со Спортингом, либо с Манчестер Сити.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Ответный матч. 25 февраля

Реал Мадрид (Испания) – Бенфика (Португалия) – 2:1 [первый поединок – 1:0]

Голы: Тчуамени, 16, Винисиус Жуниор, 80 – Рафа Силва, 14

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Рафа Силва, 14 мин.

ГОЛ! 1:1 Тчуамени, 16 мин.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид), асcист Федерико Вальверде.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Орельен Тчуамени (Реал Мадрид), асcист Федерико Вальверде.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
По теме:
В Реале сообщили о состоянии защитника, которого унесли с поля на носилках
Легенда угасает? Моуриньо не побеждает в плей-офф ЛЧ с 2014 года
АРБЕЛОА: «Винисиус должен быть тем, вокруг кого строится игра Реала»
Бенфика Реал Мадрид видео голов и обзор Анатолий Трубин Рафа Силва Орельен Тчуамени Реал - Бенфика Винисиус Жуниор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Футбол | 25 февраля 2026, 22:35 9
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории

Каталонцы рассматривают подписание Сперцяна

Мирон МАРКЕВИЧ: «Они проиграли средняку, это просто позор»
Футбол | 25 февраля 2026, 04:22 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они проиграли средняку, это просто позор»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они проиграли средняку, это просто позор»

Известный тренер упрекнул защиту «ПСЖ»

Камбек не получился. Галатасарай выбил Ювентус из Лиги чемпионов
Футбол | 26.02.2026, 00:40
Камбек не получился. Галатасарай выбил Ювентус из Лиги чемпионов
Камбек не получился. Галатасарай выбил Ювентус из Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
Футбол | 25.02.2026, 01:45
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Футбол | 25.02.2026, 07:02
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
24.02.2026, 21:08
Теннис
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 9
Футбол
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
24.02.2026, 02:21 5
Бокс
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 19
Футбол
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем