Реал – Бенфика – 2:1. Королевский выход в 1/8 финала ЛЧ. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26
25 февраля мадридский Реал и лиссабонская Бенфика провели ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 [первый поединок – 1:0].
Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу сливочных.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин провел на поле всю встречу и пропустил два мяча. Георгий Судаков (Бенфика) и Андрей Лунин (Реал) остались в резерве своих команд.
Реал выиграл противостояние с общим счетом 3:1 и в 1/8 финала еврокубка поборется либо со Спортингом, либо с Манчестер Сити.
Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала
Ответный матч. 25 февраля
Реал Мадрид (Испания) – Бенфика (Португалия) – 2:1 [первый поединок – 1:0]
Голы: Тчуамени, 16, Винисиус Жуниор, 80 – Рафа Силва, 14
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 0:1 Рафа Силва, 14 мин.
ГОЛ! 1:1 Тчуамени, 16 мин.
События матча
