25 февраля мадридский Реал и лиссабонская Бенфика провели ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 [первый поединок – 1:0].

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу сливочных.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин провел на поле всю встречу и пропустил два мяча. Георгий Судаков (Бенфика) и Андрей Лунин (Реал) остались в резерве своих команд.

Реал выиграл противостояние с общим счетом 3:1 и в 1/8 финала еврокубка поборется либо со Спортингом, либо с Манчестер Сити.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Ответный матч. 25 февраля

Реал Мадрид (Испания) – Бенфика (Португалия) – 2:1 [первый поединок – 1:0]

Голы: Тчуамени, 16, Винисиус Жуниор, 80 – Рафа Силва, 14

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Рафа Силва, 14 мин.

ГОЛ! 1:1 Тчуамени, 16 мин.