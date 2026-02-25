Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Винисиус Жуниор забил Трубину в ответном матче 1/16 финала ЛЧ
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 23:48 | Обновлено 26 февраля 2026, 00:13
383
0

ВИДЕО. Как Винисиус Жуниор забил Трубину в ответном матче 1/16 финала ЛЧ

Бразилец поразил ворота Бенфики на 80-й минуте с передачи Федерико Вальверде

ВИДЕО. Как Винисиус Жуниор забил Трубину в ответном матче 1/16 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский форвард мадридского Реала Винисиус Жуниор вывел команду вперед в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 против лиссабонской Бенфики.

Бразилец отличился голом на 80-й минуте после передачи Федерико Вальверде и сделал счет 2:1 в пользу королевского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вини оформил второй мяч в противостоянии с Бенфикой – в первой игре он стал автором единственного гола (1:0).

Реал и Бенфики начали ответную встречу 25 февраля в 22:00 по Киеву на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

❗️ ВИДЕО. Как Винисиус Жуниор забил Бенфике в ответном матче 1/16 финала ЛЧ

видео голов и обзор Винисиус Жуниор Анатолий Трубин Бенфика Реал Мадрид Реал - Бенфика Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
