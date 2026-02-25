ВИДЕО. Как Винисиус Жуниор забил Трубину в ответном матче 1/16 финала ЛЧ

Бразильский форвард мадридского Реала Винисиус Жуниор вывел команду вперед в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 против лиссабонской Бенфики.

Бразилец отличился голом на 80-й минуте после передачи Федерико Вальверде и сделал счет 2:1 в пользу королевского клуба.

Вини оформил второй мяч в противостоянии с Бенфикой – в первой игре он стал автором единственного гола (1:0).

Реал и Бенфики начали ответную встречу 25 февраля в 22:00 по Киеву на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

❗️ ВИДЕО. Как Винисиус Жуниор забил Бенфике в ответном матче 1/16 финала ЛЧ