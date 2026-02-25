Забарный не сыграл. ПСЖ разошелся миром с Монако и вышел в 1/8 финала ЛЧ

«ПСЖ» сыграл вничью «Монако» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Команді встретились в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Первый матч завершилась победой команда Луиса Энрике со счетом 3:2.

В Париже «ПСЖ» и «Монако» разошлись миром – 2:2. «Монегаски» с 58 минуты играли вдесятером.

Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный провел весь матч на скамье запасных.

«ПСЖ» в 1/8 финала сыграет либо с «Челси», либо с «Барселоной»

Лига чемпионов. 1/16 финала. 2-й матч

ПСЖ – Монако – 2:2 (первый матч – 3:2)

Голы: Маркиньос, 60, Хвича Кварацхелия, 66 – Аклиуш, 45, Тезе, 90+1

Удаление: М. Кулибали, 58

