Лига Чемпионов
Проходит дальше ПСЖ
25.02.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 2 : 2
Монако
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 23:54 | Обновлено 26 февраля 2026, 00:07
2

Забарный не сыграл. ПСЖ разошелся миром с Монако и вышел в 1/8 финала ЛЧ

Команда Луиса Энрике пробилась в следующий этап

Забарный не сыграл. ПСЖ разошелся миром с Монако и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

«ПСЖ» сыграл вничью «Монако» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Команді встретились в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый матч завершилась победой команда Луиса Энрике со счетом 3:2.

В Париже «ПСЖ» и «Монако» разошлись миром – 2:2. «Монегаски» с 58 минуты играли вдесятером.

Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный провел весь матч на скамье запасных.

«ПСЖ» в 1/8 финала сыграет либо с «Челси», либо с «Барселоной»

Лига чемпионов. 1/16 финала. 2-й матч

ПСЖ – Монако – 2:2 (первый матч – 3:2)

Голы: Маркиньос, 60, Хвича Кварацхелия, 66 – Аклиуш, 45, Тезе, 90+1

Удаление: М. Кулибали, 58

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
