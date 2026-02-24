Лига чемпионов24 февраля 2026, 17:50 | Обновлено 24 февраля 2026, 19:11
ПСЖ – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 февраля в 22:00 по Киеву матч Лиги чемпионов
В среду, 25 февраля, состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Монако».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
В первом матче «ПСЖ» одержал волевую победу.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
