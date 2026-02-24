В среду, 25 февраля, состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Монако».

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В первом матче «ПСЖ» одержал волевую победу.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

ПСЖ – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция