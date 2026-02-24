Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
ПСЖ
25.02.2026 22:00 - : -
Монако
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 17:50 | Обновлено 24 февраля 2026, 19:11
ПСЖ – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 февраля в 22:00 по Киеву матч Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ - Монако

В среду, 25 февраля, состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Монако».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В первом матче «ПСЖ» одержал волевую победу.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

